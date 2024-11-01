edición general
"Invertir con fuerza": Repsol le dice a Trump que triplicará su producción petrolera en Venezuela

Repsol está lista para triplicar su producción petrolera en Venezuela, como parte del nuevo plan esbozado por la Administración estadounidense de Donald Trump para el país caribeño, anunció este viernes su consejero delegado, Josu Jon Imaz. "Estamos listos para invertir más en Venezuela", le dijo Imaz a Trump en una reunión con otros ejecutivos petroleros celebrada en la Casa Blanca. "Estamos listos para multiplicar por tres" la producción de barriles de petróleo, le aseguró.

Poligrafo
Tachada Repsol de estaciones en las que repostar, no con mi dinero.
santim123
#6 Lamento decirte que posiblemente consumas combustible refinado por ellos (depende donde vivas, claro) aunque vayas a la lowcost
Poligrafo
#10 Vale pero sigue siendo menos pasta que repostando directamente en sus estaciones, se que es un granito de arena en un desierto pero sobre mi granito mando yo.
euacca
Otra razón para no acercarme a esas carísimas gasolineras.
Pertinax
#1 Repsol lleva décadas comercializando petróleo venezolano, incluso en EEUU.

Que todo cambie para que todo siga igual.
Lampedusa
euacca
#2 Se puede invertir en Venezuela sin problema, pero decir esto en este momento es ser cómplice de los crímenes de Trump.
Pertinax
#4 Repsol comercializaba petróleo venezolano siendo cómplice de los crímenes de Maduro. Telefónica, empresa participada por el gobierno español, hace ya años que no informa sobre sus censuras y reportes al gobierno venezolano en sus servicios.

Cuánta indignación cuando se censura el fútbol y qué poca queja con las tropelías en el extranjero. Aquí mismo hemos visto cómo venezolanos no se atreven a hablar en Menéame por si acaso.

Todo por dinero. Esto no lo verás noticiado en Diario Red. Son censuras buenas de multinacionales afines al régimen, donde el dinero es lo importante hasta para ellos.
Veelicus
Me encanta ver a los empresarios Españoles invertir dinero en venezuela bajo un regimen bolivariano sin ningun tipo de pudor... caretas fuera!
pip
Pero Repsol es española ¿no? ¿No había dicho el orangefarbene führer que era para las petroleras americanas?
santim123
#3 Repsol es de sus accionistas. Otra cosa que tenga domicilio social en España. Recordemos que ya ha hecho amagos porque no le guste un gobierno.
taSanás
van a dejar a venezuela seca....
Fj_Bs
Repsol le dice a Trump que triplicará su producción petrolera en Venezuela MENTIRAS , eso tardara años , puede pasar mchas cosas , Trump no es eterno, la inversion sera costosa y el petroleo mas bien baja
Archaic_Abattoir
Yo creo que van a echar a Repsol a patadas pero bueno.... ellos verán.
DonLenguita
Y un expresidente del PNV asistiendo a esa reunión y saludando con genuflexión a Trump.
No dió un poco de vergüenza ????
