"Invertir con fuerza": Repsol le dice a Trump que triplicará su producción petrolera en Venezuela

Repsol está lista para triplicar su producción petrolera en Venezuela, como parte del nuevo plan esbozado por la Administración estadounidense de Donald Trump para el país caribeño, anunció este viernes su consejero delegado, Josu Jon Imaz. "Estamos listos para invertir más en Venezuela", le dijo Imaz a Trump en una reunión con otros ejecutivos petroleros celebrada en la Casa Blanca. "Estamos listos para multiplicar por tres" la producción de barriles de petróleo, le aseguró.
Que todo cambie para que todo siga igual.
Lampedusa
Cuánta indignación cuando se censura el fútbol y qué poca queja con las tropelías en el extranjero. Aquí mismo hemos visto cómo venezolanos no se atreven a hablar en Menéame por si acaso.
Todo por dinero. Esto no lo verás noticiado en Diario Red. Son censuras buenas de multinacionales afines al régimen, donde el dinero es lo importante hasta para ellos.
No dió un poco de vergüenza ????