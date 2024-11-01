"Invertir con fuerza": Repsol le dice a Trump que triplicará su producción petrolera en Venezuela

Repsol está lista para triplicar su producción petrolera en Venezuela, como parte del nuevo plan esbozado por la Administración estadounidense de Donald Trump para el país caribeño, anunció este viernes su consejero delegado, Josu Jon Imaz. "Estamos listos para invertir más en Venezuela", le dijo Imaz a Trump en una reunión con otros ejecutivos petroleros celebrada en la Casa Blanca. "Estamos listos para multiplicar por tres" la producción de barriles de petróleo, le aseguró.