CSIF denuncia el despido de más de 4.000 bomberos forestales y el desmantelamiento del operativo contra incendios en toda España

Han despedido en octubre a más de 4.000 bomberos forestales en todo el país, desmantelando los dispositivos contra incendios pese al grave desastre ecológico vivido este verano y al mantenimiento del periodo de alto riesgo hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas. El sindicato acusa a las distintas administraciones de actuar con “hipocresía e irresponsabilidad”, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, la protección medioambiental y la estabilidad laboral de los profesionales.
tienes toda la razon.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que las comunidades autónomas han despedido en octubre a más de 4.000 bomberos forestales en todo el país,
Desde que comienzas a estudiar algo relacionado siempre te inciden en esto, en los pueblos se sabe desde tiempos pasados.... Pero esto da pocos votos. Y lo peor es que cada año será peor, la gente escapa del rural con lo que eso conlleva además de que cada verano se hace más larga la temporada de peligro agravándose por temperaturas superiores.
