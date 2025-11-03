CSIF denuncia el despido de más de 4.000 bomberos forestales y el desmantelamiento del operativo contra incendios en toda España

Han despedido en octubre a más de 4.000 bomberos forestales en todo el país, desmantelando los dispositivos contra incendios pese al grave desastre ecológico vivido este verano y al mantenimiento del periodo de alto riesgo hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas. El sindicato acusa a las distintas administraciones de actuar con “hipocresía e irresponsabilidad”, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, la protección medioambiental y la estabilidad laboral de los profesionales.