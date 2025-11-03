edición general
27 meneos
105 clics

CSIF denuncia el despido de más de 4.000 bomberos forestales y el desmantelamiento del operativo contra incendios en toda España

Han despedido en octubre a más de 4.000 bomberos forestales en todo el país, desmantelando los dispositivos contra incendios pese al grave desastre ecológico vivido este verano y al mantenimiento del periodo de alto riesgo hasta el 1 de noviembre debido a las altas temperaturas. El sindicato acusa a las distintas administraciones de actuar con “hipocresía e irresponsabilidad”, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, la protección medioambiental y la estabilidad laboral de los profesionales.

| etiquetas: despido , bomberos forestales , ccaa , incendios
22 5 1 K 409 actualidad
10 comentarios
22 5 1 K 409 actualidad
silvano.jorge #2 silvano.jorge
Y el verano que viene la culpa será del perro porque patatas.
1 K 25
OCLuis #10 OCLuis
Si se pudiesen auditar las cuentas de las comunidades autónomas como si fuesen las de cualquier empresa que no funciona bien a pesar de tener una buena infraestructura y ventas estoy seguro de que se rompía españa... pero la romperíamos nosotros, no los políticos. Y la usaríamos para darles en la cabeza a quienes se lo merezcan.
1 K 22
#5 Raúl63
Ojalá que encuentren todos un trabajo,a ser posible de menos riesgo y mejor pagado.El año que viene ponemos a los responsables de los despidos a apagar los incendios que seguro que nos cuestan muchísimo más dinero por estar tocándose los huevos, cuando no , robando todo el día.
1 K 21
rob #1 rob
Qué puta vergüenza.
0 K 14
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si te parecen pocos 1.500 bomberos trabajando todo el año en tareas de limpieza y prevención sólo en Castilla la Mancha, pues di tú cuántos se necesitan.
0 K 16
rob #9 rob
#8 ¿En algún lugar he dicho que me parecen pocos o te estás liando?
0 K 14
Arzak_ #3 Arzak_
Queda claro que Sancho Pérrez, está acabando con España expulsando a los bomberos, fumigando con chemtrails y dinamitando los embalses. Y todo lo hace desde su búnker en el centro de la Tierra plana y hueca. :tinfoil:
0 K 11
RoterHahn #6 RoterHahn
Que engañosas pueden ser las portadas.
#3
tienes toda la razon.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que las comunidades autónomas han despedido en octubre a más de 4.000 bomberos forestales en todo el país,  media
0 K 15
porquiño #4 porquiño *
No me cansaré de decirlo. El trabajo más importante contra incendios se realiza fuera de la época de incendios. Hay que prevenirlos con trabajos y educación, esto lo aprendes rápido pero sin voluntad no se gana la batalla.
Desde que comienzas a estudiar algo relacionado siempre te inciden en esto, en los pueblos se sabe desde tiempos pasados.... Pero esto da pocos votos. Y lo peor es que cada año será peor, la gente escapa del rural con lo que eso conlleva además de que cada verano se hace más larga la temporada de peligro agravándose por temperaturas superiores.
0 K 9

menéame