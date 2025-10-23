edición general
La cruda realidad de los niños sin techo: "Nadie se explica que esto ocurra en una ciudad como Pamplona"

Menores que duermen a la intemperie en Pamplona y Comarca, colegios que se enfrentan a esa realidad. Durante veinte días, hemos acompañado a tres familias sin hogar que tratan de abrirse paso entre la incertidumbre y el frío. Al caer la noche, hay niños que se ven obligados a buscar refugio bajo aleros, en portales, en naves industriales abandonadas o incluso en coches prestados. Lo hacen sin mantas, sin una higiene adecuada... Las entidades sociales ya lo denunciaron en septiembre: hay familias con niños durmiendo en las calles de Pamplona.

Andreham #2 Andreham
Si está denunciado a las autoridades, no entiendo cómo puede existir un sólo funcionario al que le digan "si no se hace nada, esta noche el crío la pasa en la calle" y no mueva cielo y tierra y trabaje a destajo para evitar al 100% que eso ocurra, asegurándose de que sea así de la forma que sea.

No me entra en la cabeza que lo denunciasen en septiembre, estemos a final de octubre, y todo vaya lento porque son cosas burocráticas.
mande #1 mande
Un relato tan duro como la puta realidad a pie de calle. No puede ser que a todas estas personas no se les ayude con un techo digno.
