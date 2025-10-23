La cruda realidad de los niños sin techo: "Nadie se explica que esto ocurra en una ciudad como Pamplona"  

Menores que duermen a la intemperie en Pamplona y Comarca, colegios que se enfrentan a esa realidad. Durante veinte días, hemos acompañado a tres familias sin hogar que tratan de abrirse paso entre la incertidumbre y el frío. Al caer la noche, hay niños que se ven obligados a buscar refugio bajo aleros, en portales, en naves industriales abandonadas o incluso en coches prestados. Lo hacen sin mantas, sin una higiene adecuada... Las entidades sociales ya lo denunciaron en septiembre: hay familias con niños durmiendo en las calles de Pamplona.