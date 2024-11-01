edición general
Crece el pulso entre los aficionados y LaLiga por las cartas intimidatorias: preparación de una denuncia contra Javier Tebas

La escalada de tensión en torno al consumo de fútbol por vías no oficiales en España ha dado un giro más. A los bloqueos de webs y servicios sospechosos de emitir partidos sin licencia se suma ahora un frente jurídico: una denuncia en preparación contra LaLiga y su presidente, Javier Tebas, por el envío de cartas consideradas amenazantes a particulares. Cada vez más usuarios relatan haber recibido en los últimos meses una comunicación en la que se les acusa de haber visto partidos de forma ilícita y se les reclama el pago de 450,16 euros...

Torrezzno #1 Torrezzno
Molaria que acabasen bloqueándole el chiquito en la cárcel
Gry #3 Gry
#1 Más bien les darán potestad para imponer multas a quien quieran sin necesidad de pruebas o juicios. :-P
#2 Daniel2000
No veo el futbol, y menos se me ocurre piratearlo.

Pero me mandan ese tipo de carta / amenaza, y ...

- ¿ Como han conseguido mis datos ?
- Si algún vecino se conecta a mi red ... ¿por qué soy yo el responsable?
ochoceros #4 ochoceros
#2 Directamente consulta a abogado y un burofax de que les pones una denuncia por simulación de delito a ver si pueden demostrar en un juicio con los pertinentes peritajes oficiales que reúnen todas las pruebas necesarias para demostrar fehacientemente que fuiste tú. Y por supuesto que tú también les vas a sumar a las costas del juicio, que palmarán siempre, cosas como "daño al honor" o lo que te recomiende tu abogado.
Wolfgang #6 Wolfgang
#2 Los datos los entregan los proveedores de internet

LaLiga consiguió convencer al juez del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de que los que utilizan el reproductor AceStream para ver el fútbol participan en la difusión de la señal a otros usuarios y no son "un mero consumidor final de buena fe", así que este le autorizó a pedir a las operadoras la identidad de las direcciones IP registradas por su herramienta

bandaancha.eu/articulos/como-rastrea-laliga-ip-ven-futbol-pirata-11204
#8 covacho
#2 eso de las una ip no identifica a una persona es tan tan 2008
#5 omega7767
¿pero aun hay gente viendo el futbol?
#7 Borgiano
Es curioso como en este asunto tan turbio el gobierno de España se ha puesto de perfil.
