Crece el pulso entre los aficionados y LaLiga por las cartas intimidatorias: preparación de una denuncia contra Javier Tebas

La escalada de tensión en torno al consumo de fútbol por vías no oficiales en España ha dado un giro más. A los bloqueos de webs y servicios sospechosos de emitir partidos sin licencia se suma ahora un frente jurídico: una denuncia en preparación contra LaLiga y su presidente, Javier Tebas, por el envío de cartas consideradas amenazantes a particulares. Cada vez más usuarios relatan haber recibido en los últimos meses una comunicación en la que se les acusa de haber visto partidos de forma ilícita y se les reclama el pago de 450,16 euros...