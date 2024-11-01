Crece el pulso entre los aficionados y LaLiga por las cartas intimidatorias: preparación de una denuncia contra Javier Tebas

La escalada de tensión en torno al consumo de fútbol por vías no oficiales en España ha dado un giro más. A los bloqueos de webs y servicios sospechosos de emitir partidos sin licencia se suma ahora un frente jurídico: una denuncia en preparación contra LaLiga y su presidente, Javier Tebas, por el envío de cartas consideradas amenazantes a particulares. Cada vez más usuarios relatan haber recibido en los últimos meses una comunicación en la que se les acusa de haber visto partidos de forma ilícita y se les reclama el pago de 450,16 euros...
| etiquetas: denuncia , iptv , cartas intimidatorias , laliga , javier tebas , fútbol
Pero me mandan ese tipo de carta / amenaza, y ...
- ¿ Como han conseguido mis datos ?
- Si algún vecino se conecta a mi red ... ¿por qué soy yo el responsable?
LaLiga consiguió convencer al juez del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de que los que utilizan el reproductor AceStream para ver el fútbol participan en la difusión de la señal a otros usuarios y no son "un mero consumidor final de buena fe", así que este le autorizó a pedir a las operadoras la identidad de las direcciones IP registradas por su herramienta
