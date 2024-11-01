La corte y la ciudad (Roger Senserrich)

Si la administración Trump fuera remotamente normal, a estas alturas se habrían dado cuenta que la ocupación paramilitar de Minneapolis está siendo una catástrofe política sin paliativos. Lejos de ceder, la resistencia local a ICE está aumentando. El viernes hubo algo parecido a una huelga general3 en la ciudad, con una manifestación gigante por la tarde; cada día miles de voluntarios siguen a las patrullas federales, traen comida a familias inmigrantes ocultas y hacen la vida imposible a los milicos que se encuentran.
Agente de ICE amenazan a equipo italiano del programa de investigación periodística InMezzora de la RAI, que realizaban reportaje sobre la situación de Minneapolis.
ICE: "Vamos a romper su ventanilla y las vamos a sacar del vehículo".
