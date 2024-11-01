edición general
17 meneos
146 clics
La corte y la ciudad (Roger Senserrich)

La corte y la ciudad (Roger Senserrich)

Si la administración Trump fuera remotamente normal, a estas alturas se habrían dado cuenta que la ocupación paramilitar de Minneapolis está siendo una catástrofe política sin paliativos. Lejos de ceder, la resistencia local a ICE está aumentando. El viernes hubo algo parecido a una huelga general3 en la ciudad, con una manifestación gigante por la tarde; cada día miles de voluntarios siguen a las patrullas federales, traen comida a familias inmigrantes ocultas y hacen la vida imposible a los milicos que se encuentran.

| etiquetas: minneapolis , trump
15 2 2 K 280 actualidad
3 comentarios
15 2 2 K 280 actualidad
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Si la administración Trump fuera remotamente normal, a estas alturas se habrían dado cuenta que la ocupación paramilitar de Minneapolis está siendo una catástrofe política sin paliativos. Lejos de ceder, la resistencia local a ICE está aumentando. El viernes hubo algo parecido a una huelga general en la ciudad, con una manifestación gigante por la tarde; cada día miles de voluntarios siguen a las patrullas federales, traen comida a familias inmigrantes ocultas y hacen la vida imposible a los milicos que se encuentran.  media
1 K 36
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 En Estados Unidos es legal filmar y fotografiar policías y agentes del orden, como en cualquier democracia avanzada.

Agente de ICE amenazan a equipo italiano del programa de investigación periodística InMezzora de la RAI, que realizaban reportaje sobre la situación de Minneapolis.

ICE: "Vamos a romper su ventanilla y las vamos a sacar del vehículo".

xcancel.com/vagoilustrado/status/2015521033566969898#m
0 K 16
themarquesito #3 themarquesito
Curioso que no haya mencionado la extorsión de Pam Bondi a Tim Walz, diciéndole que retiraría a las tropas de ocupación a cambio de que entregue los registros de votantes a la administración federal.
Supongo que queda para el siguiente artículo
1 K 23

menéame