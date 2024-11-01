Si se corta el petróleo venezolano, ¿cuántas horas de apagón le tocará a Cuba?

Para entender qué significa en términos prácticos un corte del petróleo venezolano, basta con traducir un envío típico a horas de electricidad. Un tanquero medio, con unos 80.000 barriles de crudo o fuel, no es una cifra espectacular en el mercado internacional, pero en el sistema cubano sí tiene peso. Cada barril contiene alrededor de 1,7 megavatios hora de energía térmica, pero las centrales termoeléctricas de la isla, por su antigüedad y deterioro, solo convierten en electricidad entre el 28 y el 33 por ciento de esa energía...