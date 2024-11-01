edición general
10 meneos
21 clics
Si se corta el petróleo venezolano, ¿cuántas horas de apagón le tocará a Cuba?

Si se corta el petróleo venezolano, ¿cuántas horas de apagón le tocará a Cuba?

Para entender qué significa en términos prácticos un corte del petróleo venezolano, basta con traducir un envío típico a horas de electricidad. Un tanquero medio, con unos 80.000 barriles de crudo o fuel, no es una cifra espectacular en el mercado internacional, pero en el sistema cubano sí tiene peso. Cada barril contiene alrededor de 1,7 megavatios hora de energía térmica, pero las centrales termoeléctricas de la isla, por su antigüedad y deterioro, solo convierten en electricidad entre el 28 y el 33 por ciento de esa energía...

| etiquetas: cuba , petróleo , apagones , energía , barril
9 1 0 K 98 actualidad
36 comentarios
9 1 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:        
oceanon3d #4 oceanon3d
Trump sabe que es un 2x1 con lo de Venezuela ... Cuba es la obsesión numero uno del hdp integrista de Rubio
5 K 79
sotillo #26 sotillo
#4 Menudo odio tiene este hp a los cubanos que viven en la isla
0 K 11
tul #35 tul
#26 a mi me recuerda a stephen  media
0 K 13
Spirito #13 Spirito
#10 He estado en Cuba, me he recorrido toda la isla, conozco a cubanos amigos de diferentes ideas y, claro que el gobierno tiene culpa, pero la mayor es el bloqueo bestial e ilegal de EEUU y todas sus empresas y países asociados.

Comprar un simple tornillo un trabajador normal puede ser un infierno y, en cualquier caso, de contrabando y carísimo.

No debemos vanalizar el drama tremendo e inhumano que está sufriendo Cuba.
4 K 51
Feindesland #23 Feindesland
#13 La banalización es Justo es lo que trato de evitar. Si conoces el país, y conocías como iba antes, sabrás tambhién que la producción intyerna h caído por temas ajenos al bloqueo. ¿Por qaué hay escasez de comida? ¿Por el bloqueo? ¿Por qué las granjas dejaron de proiducir? ¿Por qué no se crían ya cerdos? ¿Por el bloqueo? Y muchas cosa smás así.

Y tambgién sabrás, espero, como funcioba el bloqueo...
0 K 20
Fj_Bs #27 Fj_Bs
#13 un simple tornillo ?? no exagere no es asi , mismo si hablan de esta manera en Cuba, Rusia China y muchos paises se lo venden , pero pago al contado
0 K 7
Spirito #30 Spirito
#27 Mira, no voy a discutir contigo lo que yo mismo he podido comprobar no hace ni un año.

Y te digo un tornillo como si te dijera cientos de medicamentos. De hecho, cuando fuimos, entregamos a un centro médico un montón de medicamentos que nos llevamos para ayudarlos, así como lápices, bolígrafos, etc...
2 K 29
Feindesland #33 Feindesland
#30 Carecen de todo eso, y de más, porque no pueden comprarlas. No porque no haya nadie que se las vende. Claro que se las venden, pero no las pueden comprar porque no hay producto interior con que comprarlas. ¿Por qué tienen de todo los que reciben dólares del extranjero? Porque estoy seguro de que también sabes eso.

#27
1 K 27
Fj_Bs #36 Fj_Bs
#30 tampoco estoy para convencer a nadie , pero hay una realidad
conociendo muy bien la Isla , quizas esas medecinas la revendieron para comprar comida , hay un tremendo mercado megro debido a la escasez.
0 K 7
#17 NoMeVeas *
#14 Ah? Nadie osa contrariar a EEUU, y si vas de libre y juegas en contra de su politica exterior, cagaste.
En España, Repsol tuvo que acordar comprar petroleo a USA para contentar al gigante naranja que estaba muy contrariado porque Repsol compraba petroleo a Venezuela (y claro, ese petroleo, es SU petroleo robado, según el)

P.D: Al final para nada, posiblemente Repsol pierda todo lo pagado a Venezuela por culpa de Trump.
4 K 45
pedrario #8 pedrario
Suena a buena noticia para las emisiones de CO2.

Gracias Trump por cuidar el medio ambiente.
3 K 40
#18 Nusku
#8 Creo que no hace falta esperar a que acabe el año para dar el premio Darwin al comentario más estúpido del 2026.
2 K 26
pedrario #20 pedrario
#18 Tranquilo, que nadie busca hacerte competencia. Aquí ninguno más es profesional.
0 K 11
#15 NoMeVeas *
#10 Siempre me ha fascinado esa falacia . También conoces a miles de Españoles y hay mil versiones de lo que pasa en España.

¿Como hacéis para no cagaros encima a diario?
3 K 39
sotillo #29 sotillo
#15 En España hay dos versiones, España va muy mal por culpa de Sánchez y luego otra que deja vivir
0 K 11
Spirito #16 Spirito *
#14 Eso no es cierto.

Las mercancías que son normales en cualquier país, allí entran a cuenta gotas y solo pueden acceder a ellas los más pudientes.

Y con esto ni apoyo ni me gusta el régimen dictatorial cubano, pero la realidad es la que es.

La mayor desgracia de Cuba es estar a poco más de 100 Km de EEUU.
3 K 38
#31 Borgiano
#16 La clave de todo te la ha dado #2
0 K 8
#7 Borgiano
Otro éxito del comunismo.
3 K 34
Spirito #9 Spirito
#7 Eso no tiene nada que ver con el comunismo, sino sobre todo con un bloqueo total e ilegal de EEUU hacia Cuba, algo que ya hay resoluciones de sobra de condena e ilegalidad por parte de la ONU.

Pero EEUU actúa como un mafioso y nadie le pone fin a sus ilegales.
6 K 73
Feindesland #10 Feindesland
#9 vas y le cuentas a los cubanos lo del bloqueo, y se descojonan si los pillas de buenas...

:palm:

¿No ves que todos conocemos a estas alturas a unos cuantos? Debe de haber como un millón en España a día de hoy.
2 K 35
Fj_Bs #25 Fj_Bs
#10 Trump lo amplio el embargo , bloqueo , asi que existe , otra cosa que olvidan , a proposito ? es el tremendo Bloqueo interno, militar Cubano , este lo sufre y mucho la pobalcion
1 K 15
sotillo #28 sotillo
#10 Pronto será todo de Trump y Rubio asociados, los leopardos come caras se van a multiplicar de forma exponencial
0 K 11
Findeton #12 Findeton *
#9 ¡Malvados imperialistas, que no nos regalan su petróleooo como hacía Madurro! :shit:
0 K 7
#14 Borgiano
#9 Pero tú sabes que quitando EEUU el resto de países del mundo no le hacen embargo a Cuba, ¿verdad?
0 K 8
Findeton #2 Findeton
Pues que lo compren a otro. Ah no, que no tienen un duro.
2 K 26
Feindesland #3 Feindesland
#2 Y no lo estaban pagando en dinero, sino con servicios de escoltas, asesores militares y médicos.
1 K 29
#5 guillersk
#3 de los otros no se, los escoltas, un poco del temu
0 K 10
Findeton #6 Findeton
#3 Y a quien le parezca bien, supongo que le parecerá bien que Delcy pague a EEUU la seguridad que le proveen los americanos. Supongo...
0 K 7
#19 muerola
#2 no pueden comprar a crédito como hace tú amado USA y por culpa de ellos precisamente
1 K 21
Connect #11 Connect
Cuba tiene dos problemas: las sanciones y la enorme corrupción de su gobierno y militares. Sin el petróleo de Venezuela, que ya era bastante menos que hace una década, va a ser una estocada a ese régimen.

Ni Irán, Rusia o China van a enviar petróleo porque nunca lo han hecho. Como mucho algunos miles de barriles de petróleo.

No obstante Cuba tiene su petróleo. Aproximadamente el 40% de su consumo lo cubren con sus extracciones. Y así van a tener que apañarse. Veremos hasta cuando.

Más sancionado está Corea del Norte (a través de la ONU por lo que es un bloqueo global) y no está como Cuba ni por asomo.
1 K 18
Andreham #22 Andreham
Los que nos dicen lo malo que es el comunismo y lo que sufren esas personas deseando y haciendo apuestas para ver cuánto más van a sufrir esas personas.
1 K 18
sotillo #34 sotillo
#22 El caso es que Trump a cumplido lo que decía y tampoco están contentos ¿Creían que tienen más derechos o que no les va a dejar hueco ? Por cierto ¿Les va a dejar Trump que regresen a Venezuela o les va a pedir antes que acaben con Sánchez? Y con Zapatero
0 K 11
rojo_separatista #32 rojo_separatista
Que China siga permitiendo estas cosas, ya lo pagará.
0 K 16

menéame