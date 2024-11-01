Si se corta el petróleo venezolano, ¿cuántas horas de apagón le tocará a Cuba?

Para entender qué significa en términos prácticos un corte del petróleo venezolano, basta con traducir un envío típico a horas de electricidad. Un tanquero medio, con unos 80.000 barriles de crudo o fuel, no es una cifra espectacular en el mercado internacional, pero en el sistema cubano sí tiene peso. Cada barril contiene alrededor de 1,7 megavatios hora de energía térmica, pero las centrales termoeléctricas de la isla, por su antigüedad y deterioro, solo convierten en electricidad entre el 28 y el 33 por ciento de esa energía...
Comprar un simple tornillo un trabajador normal puede ser un infierno y, en cualquier caso, de contrabando y carísimo.
No debemos vanalizar el drama tremendo e inhumano que está sufriendo Cuba.
Y tambgién sabrás, espero, como funcioba el bloqueo...
Y te digo un tornillo como si te dijera cientos de medicamentos. De hecho, cuando fuimos, entregamos a un centro médico un montón de medicamentos que nos llevamos para ayudarlos, así como lápices, bolígrafos, etc...
#27
conociendo muy bien la Isla , quizas esas medecinas la revendieron para comprar comida , hay un tremendo mercado megro debido a la escasez.
En España, Repsol tuvo que acordar comprar petroleo a USA para contentar al gigante naranja que estaba muy contrariado porque Repsol compraba petroleo a Venezuela (y claro, ese petroleo, es SU petroleo robado, según el)
P.D: Al final para nada, posiblemente Repsol pierda todo lo pagado a Venezuela por culpa de Trump.
Gracias Trump por cuidar el medio ambiente.
¿Como hacéis para no cagaros encima a diario?
Las mercancías que son normales en cualquier país, allí entran a cuenta gotas y solo pueden acceder a ellas los más pudientes.
Y con esto ni apoyo ni me gusta el régimen dictatorial cubano, pero la realidad es la que es.
La mayor desgracia de Cuba es estar a poco más de 100 Km de EEUU.
Pero EEUU actúa como un mafioso y nadie le pone fin a sus ilegales.
¿No ves que todos conocemos a estas alturas a unos cuantos? Debe de haber como un millón en España a día de hoy.
Ni Irán, Rusia o China van a enviar petróleo porque nunca lo han hecho. Como mucho algunos miles de barriles de petróleo.
No obstante Cuba tiene su petróleo. Aproximadamente el 40% de su consumo lo cubren con sus extracciones. Y así van a tener que apañarse. Veremos hasta cuando.
Más sancionado está Corea del Norte (a través de la ONU por lo que es un bloqueo global) y no está como Cuba ni por asomo.