A punto de quedarse sin petróleo, La Habana recurre a sus barcos con depósitos de crudo

El régimen cubano estaría reuniendo sus reservas de petróleo a bordo de barcos petroquímicos en la bahía de Matanzas, con la aparente intención de descargarlas o reubicarlas, según muestran imágenes satelitales. Lo anterior sería una acción desesperada ante la pérdida total de los suministros de Venezuela.
| etiquetas: cuba , reservas , petróleo
Analiza, logisticamente, lo que comentas. Menos mal que es el caribe y no un lugar con clima frio
Aquí los que palman la pasta en desarrollo para que luego se les escupa por opresores son los occidentales.
Luego que si tromp malo
Pero claro, eso eran dictaduras buenas, no?
www.noticiasdegipuzkoa.eus/mundo/2026/01/06/trump-rechaza-convocar-ele
No 65 años como de forma interesada nos intenta colar el menda.
Imagina que el objetivo real no es Venezuela sino cuba
A parte de que nunca os acordáis de que está embargada. Mientras el resto de "democracias" de la zona no lo están y tienen más miseria, violencia y destrucción que 20 Cubas juntas.
¡Qué ascazo de yanquis!
¿¡Es que nadie va a ayudar a Cuba!?
Es que hay que de verdad hay que ser cortito de miras e inhumano para ahora ir con el mismo argumento hacia el próximo país que no quieren nada de ni con vosotros.
"El régimen cubano estaría reuniendo sus reservas de petróleo a bordo de barcos petroquímicos en la bahía de Matanzas, con la aparente intención de descargarlas o reubicarlas, según muestran imágenes satelitales. Lo anterior sería una acción desesperada ante la pérdida total de los suministros de Venezuela."
Entonces, es ilógico achacar esta crisis al "regimen", ¿habrá que achacarselo al causante no?.
El bloqueo de EEUU a Cuba lo condena hasta la saciedad la ONU cada año. Es ilegal, es una paliza económica y es la razón principal de la escasez de comida, medicinas y combustible allí. Es una política diseñada para asfixiar.
Así que sí, mientras algunos aplauden el "juego sucio" del poder bruto, no nos damos cuenta de que Cuba está aguantando el primer embate. El día que toque desviarse del guión que marcan otros, ya nos llegará el turno. Sigue defendiendo un mundo donde solo manda la ley del más fuerte, a ver qué paisaje nos queda.
Bloqueo vs. Embargo: Lo llamen como lo llamen, es un bloqueo económico extraterritorial. Un simple "embargo" (que ya sería ilegal) prohibiría comercio entre EEUU y Cuba. El Bloqueo (con B) va mucho más allá: aplica leyes estadounidenses a terceros países, amenaza con sanciones a empresas europeas, asiáticas o latinoamericanas que comercien con Cuba, y persigue transacciones financieras en cualquier parte… » ver todo el comentario
Las contradicciones típicas de los neoliberales
Aparte que tienen más de mil presos políticos y han asesinado a más de 9mil personas por motivos políticos.