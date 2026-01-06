edición general
A punto de quedarse sin petróleo, La Habana recurre a sus barcos con depósitos de crudo

El régimen cubano estaría reuniendo sus reservas de petróleo a bordo de barcos petroquímicos en la bahía de Matanzas, con la aparente intención de descargarlas o reubicarlas, según muestran imágenes satelitales. Lo anterior sería una acción desesperada ante la pérdida total de los suministros de Venezuela.

Feindesland #3 Feindesland
Cuba recibía unos 30.000 barriles diarios de Venezuela, que pagaba con asesores militares, escoltas, y médicos. O sea, no con dinero. Si va al mercado a buscarlos le costar´unos 700 millones de dólares que no tiene. El régime lo tiene jodido para salir de esta...
7
Ovlak #4 Ovlak
#3 El régimen y los cubanos. Parece que aún no ha quedado claro que lo que menos importa de todo esto es la población civil. EEUU no busca democracia, les vale con Fulgencio Batista.
5
Feindesland #12 Feindesland
#4 Los cubanos ya han salido masivamente por patas estos últimos 5 años. Se habla de que se ha marchado un 25% de la poblción de la isla desde la pandemia.
2
#6 Sammy_Jankis
#3 Trump lo dijo abiertamente el otro día, que Cuba no duraría mucho.
1
pedrario #8 pedrario
#3 Seguramente China salga al rescate y les done un porrón de placas solares, baterías y lo que haga falta de forma humanitaria para que siga la revolución hombre.
1
Pacman #17 Pacman
#8 Ya pueden correr

Analiza, logisticamente, lo que comentas. Menos mal que es el caribe y no un lugar con clima frio
0
pedrario #22 pedrario
#17 Y tanto, sería la primera vez que veo a China hacer algo así.

Aquí los que palman la pasta en desarrollo para que luego se les escupa por opresores son los occidentales.
0
Findeton #5 Findeton
Como gracias a esto caiga la dictadura cubana que lleva 65 años subyugando a su población, supongo que toda la izquierda que jamás ha condenado la dictadura cubana saldrá a exigir democracia, de repente.
4
#10 guillersk
#5 son izquierdistas, no pidas más, solo interesa la democracia cuando les llueve.

Luego que si tromp malo
1
#11 Nusku *
#5 Curioso que obvies las dictaduras cubanas de derechas, tanto de Machado como de Batista.

Pero claro, eso eran dictaduras buenas, no?
2
Findeton #13 Findeton *
#11 La obvio porque de hecho levantarse en contra de un tirano, que es lo que hizo inicialmente Castro, es legítimo. De hecho Castro prometió elecciones libres en 6 meses. Obviamente no cumplió.
0
Findeton #38 Findeton
#37 Vaya dice que en 30 días no hay elecciones. ¿Y cuántas veces pediste las actas a Maduro?
0
Feindesland #15 Feindesland
#11 ¿De qué año hablamos? ¿O ya se nos mezcla en la cabeza el presente con el pasado?

:palm:
0
#18 Nusku *
#15 Estamos hablando que Cuba lleva 100 años seguidos entre dictaduras de derechas y de izquierdas.

No 65 años como de forma interesada nos intenta colar el menda.
3
#20 anamabel
#5 Gracias al gobierno y a la inestimable ayuda del embargo. Ya se sabe que los regímenes comunistas nunca acaban de caer por sí solos, la libertad siempre ha de darles un empujoncito.
0
#2 guillersk
Puto amo el tromp, menuda carambola
4
#7 Dogkiller
#2 eso estaba ya en los planes, Marco Rubio es de ascendencia cubana, y está deseando acabar con la dictadura Cubana. No ha sido un daño colateral.
0
#9 guillersk
#7 Por eso digo lo de la carambola, no es un efecto al azar.


Imagina que el objetivo real no es Venezuela sino cuba
0
#25 anamabel
#23 Lo raro es que Cuba es una de las dictaduras más pequeñas del mundo y, sin embargo, la que más esfuerzos levanta entre los liberales como tú.

A parte de que nunca os acordáis de que está embargada. Mientras el resto de "democracias" de la zona no lo están y tienen más miseria, violencia y destrucción que 20 Cubas juntas.
2
Findeton #27 Findeton
#25 Pero entonces estás a favor o en contra de la dictadura cubana. No lo dejas claro.
0
#32 anamabel
#27 Estoy en contra de los sistemas donde los caciques de siempre, las familias, la élite con dinero y poder, gobierna en contra del interés general. Esos sistemas se llaman de distintas formas: monarquías, democracias liberales, monarquías parlamentarias, repúblicas bipartidistas (EEUU) monarquías constitucionales de un solo partido (Japón) teocracias (Irán, Arabia Saudí, el antiguo Tibet) o dictaduras militares clásicas (la España de Franco, el Portugal de Salazar, el Egipto actual, la Grecia…   » ver todo el comentario
0
#34 muerola
#27 yo estoy en contra de la dictadura cubana actual y anterior y por supuesto en contra de ese país criminal y genocida desde su creación que es USA tan inspirado en el liberalismo y que tengo os gusta a los de derechas y cuyo daño causado multiplica el de cuba por muchos miles
0
Spirito #1 Spirito *
¡EEUU qué HdlgP!!!!!

¡Qué ascazo de yanquis!

¿¡Es que nadie va a ayudar a Cuba!? :wall:
3
#39 sliana
#1 desde el 62, no. Al que lo intenta le cae EEUU encima.
0
#14 xaxipiruli
Ya veo, los que subyugan son el "regimen" de la "dictadura" cubana, no los los yankees haciendo uso de su poder para someter al pueblo y su economía y pasandose constantemente el derecho internacional por el forro.

Es que hay que de verdad hay que ser cortito de miras e inhumano para ahora ir con el mismo argumento hacia el próximo país que no quieren nada de ni con vosotros.
1
Findeton #16 Findeton
#14 Qué raro que siempre que gobierna la izquierda, la culpa de todo lo malo es de otros y nunca del gobierno.
1
#19 xaxipiruli
#16 Estamos hablando de

"El régimen cubano estaría reuniendo sus reservas de petróleo a bordo de barcos petroquímicos en la bahía de Matanzas, con la aparente intención de descargarlas o reubicarlas, según muestran imágenes satelitales. Lo anterior sería una acción desesperada ante la pérdida total de los suministros de Venezuela."

Entonces, es ilógico achacar esta crisis al "regimen", ¿habrá que achacarselo al causante no?.
0
Findeton #24 Findeton
#19 Lo que no es lógico es que sea una dictadura y la izquierda no pida democracia. Hace apenas unos días IU estaba alabando a Cuba por twitter y en comunicados.
0
#26 xaxipiruli
#24 Vamos a ver, el meollo es simple: un pueblo es soberano cuando puede elegir su sistema sin que venga un vecino con un garrote a ahogarle la economía.

El bloqueo de EEUU a Cuba lo condena hasta la saciedad la ONU cada año. Es ilegal, es una paliza económica y es la razón principal de la escasez de comida, medicinas y combustible allí. Es una política diseñada para asfixiar.

Así que sí, mientras algunos aplauden el "juego sucio" del poder bruto, no nos damos cuenta de que Cuba está aguantando el primer embate. El día que toque desviarse del guión que marcan otros, ya nos llegará el turno. Sigue defendiendo un mundo donde solo manda la ley del más fuerte, a ver qué paisaje nos queda.
1
Findeton #28 Findeton
#26 No hay tal bloqueo, es un embargo. Y siempre pueden comprar a China la tecnología que quieran. Porque la comida ya la compran a Florida, todo el pollo cubano viene de Florida.
0
#29 xaxipiruli
#28 Vamos a aclarar conceptos, porque esa es la desinformación de siempre.

Bloqueo vs. Embargo: Lo llamen como lo llamen, es un bloqueo económico extraterritorial. Un simple "embargo" (que ya sería ilegal) prohibiría comercio entre EEUU y Cuba. El Bloqueo (con B) va mucho más allá: aplica leyes estadounidenses a terceros países, amenaza con sanciones a empresas europeas, asiáticas o latinoamericanas que comercien con Cuba, y persigue transacciones financieras en cualquier parte…   » ver todo el comentario
1
Findeton #30 Findeton
#29 ¿De qué "derecho" internacional me hablas? Eso es una lista de deseos, no derecho.
1
#31 xaxipiruli
#30 ya, es cómo la moralidad y la ética básica, que sirve para limpiarse el culo frente a gente cómo tú. Menos mal que existen los LLM para no perder excesivo tiempo discutiendo con alguien vacio que no tiene nada que aportar.
0
Tertuliano_equidistante #36 Tertuliano_equidistante
#29 Cuba tiene que importar hasta el pollo y depende de ayuda exterior porque su sistema político es completamente incapaz de crear la más mínima riqueza. Entre otras muchas cosas, las granjas en Cuba están llenas de maleza porque nadie quiere trabajar en ellas.
0
#33 muerola
#28 el amante del libre comercio en contra del libre comercio.
Las contradicciones típicas de los neoliberales
0
Findeton #35 Findeton
#33 Yo estoy en contra del embargo. Pero es un embargo, no un bloqueo.
0
#21 anamabel
#16 Lo raro es que, siempre que gobierna la izquierda, siempre hay una potencia de derechas dispuesta a molestar todo lo posible a ese gobierno.
0
Findeton #23 Findeton
#21 Lo raro es que Cuba es una dictadura y no pedís democracia.

Aparte que tienen más de mil presos políticos y han asesinado a más de 9mil personas por motivos políticos.
0

