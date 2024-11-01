edición general
6 meneos
81 clics
Confirmada la paga de 628 euros al mes para amas de casa en 2026

Confirmada la paga de 628 euros al mes para amas de casa en 2026

El Gobierno aprobó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 16/2025, en el que se recoge la subida de las pensiones que beneficiarán a las amas de casa que tengan más de 65 años, que no hubieran llegado a cotizar lo suficiente para acceder a la pensión contributiva y carezcan de ingresos suficientes. Las amas de casa integran un colectivo que ha trabajado sin descanso a lo largo de su vida, aunque ese esfuerzo no se haya traducido en cotizaciones. Su aportación resulta esencial para el funcionamiento del hogar.

| etiquetas: amas de casa , pensión
5 1 2 K 46 actualidad
32 comentarios
5 1 2 K 46 actualidad
Comentarios destacados:        
#11 javi618
#5 Tengo dos amigos que por circunstancias de la vida desde que tuvieron hijos dejaron el trabajo para cuidarlos y llevar la casa, mientras sus mujeres trabajaban. Pero a ellos no les va a caer esta paga porque son hombres. Me parece injusto la verdad.
5 K 49
mariKarmo #13 mariKarmo *
#11 es posible que sea porque son el 0,1% de los casos y la medida se haya pensado para ambos casos pero se hable en referencia a la mujer.

Pero bueno no creo que haga falta que explique lo que ha pasado con muchas de nuestras madres. Mi madre sin ir más lejos tuvo que dejar de trabajar también para cuidar a sus tres hijos.

Que seguro que si rascas, rascas, rascas e hilas fino, acabas encontrando otra excepción.
3 K 18
#18 javi618
#13 Como si son el 0,00001% de los casos, hay que legislar sin tener en cuenta el sexo, creencias políticas o religiosas, en caso contrario se está haciendo clientelismo.
1 K 17
mariKarmo #19 mariKarmo *
#18 No dije eso.

Por cierto. Cuando sigue habiendo una brecha salarial, profesional, familiar, de seguridad, etc... entre hombres y mujeres pues igual es normal que se siga distingiendo entre hombres y mujeres para según qué leyes. OBBBBVIOOOOOOOO.

Si no hubiese esa brecha no sería necesario. Incluso sería raro. Has caído en ello?
0 K 9
#29 javi618
#19 Que las mujeres ganen menos en un mismo puesto de trabajo es un bulo, y si se da el caso es denunciable y ganable fácilmente. Que las mujeres en general ganen menos porque tienen trabajos de menor valor pues puede ser, pero vamos, también hay mujeres que ganan más que muchos hombres, es normal, se cobra por el valor que se aporta, no por el sexo que se tiene.

En cualquier caso, para mí el sexo de uno no debería suponer ningún privilegio desde un punto de vista regulatorio o legal. Lo mismo para creencias religiosas o de cualquier otro tipo. Deberíamos ser todos iguales ante la ley.
0 K 10
Verdaderofalso #27 Verdaderofalso
#11 #13 como hombre amo de casa por nacimiento de su hijo, tu que oír de mi jefe que si era un planchabragas por quedarme en casa y la negativa a darme la reducción de jornada, cosa que tuve que reclamar mediante burofax
0 K 20
#30 javi618
#27 Tu jefe es imbécil, lo lamento.
0 K 10
Raziel_2 #14 Raziel_2
#11 Cuando tengan mas de 65 años y no tengan el tiempo cotizado suficiente, podrán optar a pedirlo.

Porque los supuestos futuros son eso, supuestos.
0 K 10
Feindesland #2 Feindesland
Te planchan las camisas a ti, pero lo pago yo.

Guay.

xD xD xD
10 K 36
Raziel_2 #4 Raziel_2
Y aqui esta donde se ve la calidad humana de cada uno.

#2 Tu madre debe estar orgullosa.
15 K 106
mariKarmo #5 mariKarmo *
#4 Se lo dices a alguien a quien le cuelgan dos cojones de las piernas xD.

Un clásico. Hombres pollaherida opinando sobre cosas que siempre han atañido a las mujeres.
6 K 48
Raziel_2 #12 Raziel_2
#5 No son pollaheridas, son egoístas de la peor calaña, les da igual que su propia familia salga perjudicada con tal de llevar la razon.

Eso si, en público me juego los huevos a que se hacen pasar por personas que fingen querer a su familia como el que mas.
2 K 12
#20 lordban
#4 Si bien creo que las pensiones mínimas deben ser más dignas, la idea general que transmite #2 es muy cierta. El estado se dedica a equilibrar dinero sin pensar o equilibrar nada más. En este caso, extraerle dinero a personas que por ejemplo puede que no tengan familia y que estén en trabajos que les desgasta el cuerpo, para dárselo a personas que han vivido sin trabajar que de por sí ya tiene sus beneficios y que han tenido el gozo de tener una familia y unos hijos. En este intercambio es obvio que hay un doble perjudicado y un doble beneficiado.
3 K 40
Cehona #8 Cehona
#2 Si la madre es mayor de 65 años y el hijo sigue en casa, igual se lo estás pagando a un incel.
1 K 26
Andreham #17 Andreham
#8 Con un paro del 12% o por ahí y uno juvenil de casi el 40% o por ahí?

Nah. Algo me dice que van más por otro lado los tiros.
1 K 15
Paltus #10 Paltus
#2 Supongo que en su momento se las plancharían a tu padre (Puede que no pero es muy probable).
Hemos doblado la capacidad productiva del país con la incorporación de la mujer al mercado laboral pero vivimos igual que nuestros padres cuando trabajaba una sola persona.
Está labor doméstica no está mal que se retribuya, ¿de que partida ? tampoco creo que sea relevante cuando sale todo del mismo saco.
0 K 10
javibaz #6 javibaz
Yo que vivo solo y trabajo fuera y también de amo de casa, ¿Tengo derecho a pedirla?
1 K 22
Graffin #7 Graffin
#6 Tienes más de 65, no has cotizado suficiente, y no tienes ingresos?
1 K 19
Alegremensajero #22 Alegremensajero
#6 Es una pensión no contributiva... Si trabajas ya cobrarás la contributiva que será muchísimo más elevada que esto.
1 K 20
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Si aún no queda claro a quien votar y a quien no.....háganselo ver.
1 K 17
Feindesland #3 Feindesland
#1 A mí me ha quedado clarísimo...
2 K 36
GeneWilder #16 GeneWilder
#3 Esto está pensado más para las generaciones futuras de mujeres musulmanas.
2 K 8
Ovlak #28 Ovlak *
#1 #3 Tan claro lo tenéis que no os ha hecho ni falta entrar en la noticia para ver que el titular y la entradilla no vienen por ningún lado en el contenido, donde sólo se habla de pensiones no contributivas, válidas para amas de casa y amos de coso.
Hasta el punto que la entradilla habla de la vigencia del DL 16/2025 que fué anulado en el congreso de los diputados hace un mes.
1 K 27
Feindesland #31 Feindesland
#28 interesante. Gracias.
0 K 16
Feindesland #9 Feindesland
Si no me toca pagarlo, no me atañe. Pero si me toca pagarlo, sí me atañe...
0 K 16
Rogue #21 Rogue
Y los amos de casa también cobran?
0 K 13
Alegremensajero #23 Alegremensajero
#21 Pues te metes en el BOE y lo lees por ti mismo si tanto te interesa el asunto.
0 K 8
Rogue #24 Rogue *
#23 Otro tonto que se asoma a la tapia cada vez que oye un porrazo.
0 K 13
Alegremensajero #25 Alegremensajero
#24 Ya se te veía a la legua, no hacía falta describirte de esa manera.
0 K 8
antesdarle #26 antesdarle
Me parece que llega muy tarde y que aún es insuficiente. Pero es el camino.
0 K 10
GeneWilder #15 GeneWilder
A la ama de casa le dan la pensión por un lado y por otro lado al marido le hacen jubilarse con 70, si llega vivo. El juego de los trileros.
0 K 10
siempreesverano #32 siempreesverano
Título y entradilla sensacionalistas
0 K 9

menéame