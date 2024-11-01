Confirmada la paga de 628 euros al mes para amas de casa en 2026

El Gobierno aprobó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 16/2025, en el que se recoge la subida de las pensiones que beneficiarán a las amas de casa que tengan más de 65 años, que no hubieran llegado a cotizar lo suficiente para acceder a la pensión contributiva y carezcan de ingresos suficientes. Las amas de casa integran un colectivo que ha trabajado sin descanso a lo largo de su vida, aunque ese esfuerzo no se haya traducido en cotizaciones. Su aportación resulta esencial para el funcionamiento del hogar.
Pero bueno no creo que haga falta que explique lo que ha pasado con muchas de nuestras madres. Mi madre sin ir más lejos tuvo que dejar de trabajar también para cuidar a sus tres hijos.
Que seguro que si rascas, rascas, rascas e hilas fino, acabas encontrando otra excepción.
Por cierto. Cuando sigue habiendo una brecha salarial, profesional, familiar, de seguridad, etc... entre hombres y mujeres pues igual es normal que se siga distingiendo entre hombres y mujeres para según qué leyes. OBBBBVIOOOOOOOO.
Si no hubiese esa brecha no sería necesario. Incluso sería raro. Has caído en ello?
En cualquier caso, para mí el sexo de uno no debería suponer ningún privilegio desde un punto de vista regulatorio o legal. Lo mismo para creencias religiosas o de cualquier otro tipo. Deberíamos ser todos iguales ante la ley.
Porque los supuestos futuros son eso, supuestos.
Guay.
#2 Tu madre debe estar orgullosa.
Un clásico. Hombres pollaherida opinando sobre cosas que siempre han atañido a las mujeres.
Eso si, en público me juego los huevos a que se hacen pasar por personas que fingen querer a su familia como el que mas.
Nah. Algo me dice que van más por otro lado los tiros.
Hemos doblado la capacidad productiva del país con la incorporación de la mujer al mercado laboral pero vivimos igual que nuestros padres cuando trabajaba una sola persona.
Está labor doméstica no está mal que se retribuya, ¿de que partida ? tampoco creo que sea relevante cuando sale todo del mismo saco.
Hasta el punto que la entradilla habla de la vigencia del DL 16/2025 que fué anulado en el congreso de los diputados hace un mes.