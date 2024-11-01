Confirmada la paga de 628 euros al mes para amas de casa en 2026

El Gobierno aprobó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-ley 16/2025, en el que se recoge la subida de las pensiones que beneficiarán a las amas de casa que tengan más de 65 años, que no hubieran llegado a cotizar lo suficiente para acceder a la pensión contributiva y carezcan de ingresos suficientes. Las amas de casa integran un colectivo que ha trabajado sin descanso a lo largo de su vida, aunque ese esfuerzo no se haya traducido en cotizaciones. Su aportación resulta esencial para el funcionamiento del hogar.