La concejala y modelo, terror de los okupas, bate su récord al recuperar 107 viviendas: "Es lo que se llama desokupaciones ‘in fraganti’"

“Cuando proceden a salir, tabicamos la vivienda" Desde su entrada al Gobierno local en junio de 2023 con Unidad X Alguazas, ha logrado reducir significativamente la okupación en su localidad, un municipio de unos 10.000 habitantes, siendo apodada como “el azote de los okupas” por su éxito en recuperar viviendas. En la actualidad, se han tabicado 107 viviendas, devolviéndolas a sus legítimos propietarios.

#10 Febrero_2026
El proceso incluye la verificación de que la vivienda está vacía de pertenencias y la construcción de un muro con los servicios municipales

Pues están desalojando a cuatro gatos.

La mayoría de las "ocupaciones" son familias o personas que llevan mucho tiempo residiendo en el inmueble y obviamente tienen sus pertenencias allí.


municipio murciano de Alguazas,
No tengo pruebas ni tampoco tengo dudas que lo que han hecho es tirar a esclavos ilegales del campo de donde se han podido meter como buenamente han podido y que después se han ido a donde buenamente han podido.
#23 chocoleches
#10 Lo dice en el título de la noticia 107 casos desde Junio de 2023. Y esto en un municipio de diez mil habitantes.

Si eres un "esclavo ilegal del campo" tienes más derecho a ocupar una casa? Si un ·"esclavo ilegal del campo" te robara como buenamente pudiera el coche dirías lo mismo?

Quins collons, nano.
kastanedowski #27 kastanedowski
#10 buenamente...
#4 Ingjen *
Falso. En España no hay okupas. Lo dicen en mnm
#25 mancebador
#7 Echar a unos delincuentes para devolverle la propiedad a su legítimo dueño es un resumen muchísimo mas correcto.
#28 Leon_Bocanegra
#25 no, es un resumen para sentirse mejor por echar familias a la calle para dejar la casa vacía
#12 Suleiman
Se supone que los echan porque alguien lo va a usar. Si tapia las puertas, me huele a especular.
elgranpilaf #9 elgranpilaf
Melafo
ElBeaver #22 ElBeaver
#9 igual sin maquillaje te llevas un chaco
#13 okeil
Con un poco de suerte se van a otro lado a ocupar. Si que hay especulación en ese pueblo, 107 casas vacías , y subiendo ... Igual es un único okupa que va pasando de una a otra ... porque no eliminas la necesidad (o el gusto si quieres) de okupar la propiedad abandonada de otro.
loborojo #11 loborojo
Okupacion deportiva en marca.com
#1 Leon_Bocanegra
Cuando proceden a salir, tabicamos la vivienda
pablisako #5 pablisako
#1 fácil, sencillo y legal
#7 Leon_Bocanegra
#5 echar a una familia para tabicar la casa. Todo muy bonito.
3 K 22
LokoYo_ #14 LokoYo_
#1 Al ser abogada, la concejala tiene claro el marco legal que respalda estas acciones y distingue entre casos de okupación con delincuentes, como narcopisos, y aquellos que involucran a personas vulnerables. En los casos más delicados, los Servicios Sociales del municipio entran en acción, ofreciendo recursos a quienes lo necesiten.

Nada que añadir
#17 Leon_Bocanegra
#14 ah si, los famosos narcopisos.
Alguazas, Lo Campano del siglo XXI.
Ishkar #19 Ishkar
#14 A ver si más municipios empiezan a copiar el modelo. Ahora que hay un ejemplo de que se puede hacer legalmente es más fácil que otros lugares apliquen el patrón
Aokromes #26 Aokromes
#18 y como salen con sus pertenencias? #19
DORO.C #29 DORO.C
#26 Y yo que sé xD
Graffin #8 Graffin
#6 ocupar una casa es ilegal, pero es lo esperable de un delincuente. Que un ayuntamiento haga estas cosas no me parece bien.
#15 Frank39
#8 si devuelven la casa a su o sus legítimos dueños, por mi de lujo. No hay que andarse con miramientos.
#21 usuarioeliminado
#8 Que una familia, por el revés que sea, acabe ocupando una casa no la convierte en delincuente.
alfema #16 alfema
Artículo muy pobre, no explica nada sobre cómo logra desalojar las casas.
DORO.C #18 DORO.C
#16 De la entradilla... “Cuando proceden a salir, tabicamos la vivienda"
2 K 42
pablisako #2 pablisako
Mucho click y ¿poco? meneo xD xD
Graffin #3 Graffin
No voy a ser yo quien defienda a los ocupas, pero esto parece bastante ilegal
#6 Frank39
#3 que lo de los okupas será legal, pero vergonzoso.
ElBeaver #24 ElBeaver
MNM la llamara nazi
#30 entidá_desconocida
#24 MNM dirá que MNM hará cosas.
#20 Barriales
Parece un muñeco de goma.
