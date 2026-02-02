La concejala y modelo, terror de los okupas, bate su récord al recuperar 107 viviendas: "Es lo que se llama desokupaciones ‘in fraganti’"

“Cuando proceden a salir, tabicamos la vivienda" Desde su entrada al Gobierno local en junio de 2023 con Unidad X Alguazas, ha logrado reducir significativamente la okupación en su localidad, un municipio de unos 10.000 habitantes, siendo apodada como “el azote de los okupas” por su éxito en recuperar viviendas. En la actualidad, se han tabicado 107 viviendas, devolviéndolas a sus legítimos propietarios.
| etiquetas: maria segura , unidad x , alguazas , okupas
Pues están desalojando a cuatro gatos.
La mayoría de las "ocupaciones" son familias o personas que llevan mucho tiempo residiendo en el inmueble y obviamente tienen sus pertenencias allí.
municipio murciano de Alguazas,
No tengo pruebas ni tampoco tengo dudas que lo que han hecho es tirar a esclavos ilegales del campo de donde se han podido meter como buenamente han podido y que después se han ido a donde buenamente han podido.
Si eres un "esclavo ilegal del campo" tienes más derecho a ocupar una casa? Si un ·"esclavo ilegal del campo" te robara como buenamente pudiera el coche dirías lo mismo?
Quins collons, nano.
Nada que añadir
Alguazas, Lo Campano del siglo XXI.