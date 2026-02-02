La concejala y modelo, terror de los okupas, bate su récord al recuperar 107 viviendas: "Es lo que se llama desokupaciones ‘in fraganti’"

“Cuando proceden a salir, tabicamos la vivienda" Desde su entrada al Gobierno local en junio de 2023 con Unidad X Alguazas, ha logrado reducir significativamente la okupación en su localidad, un municipio de unos 10.000 habitantes, siendo apodada como “el azote de los okupas” por su éxito en recuperar viviendas. En la actualidad, se han tabicado 107 viviendas, devolviéndolas a sus legítimos propietarios.