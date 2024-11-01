Un concejal de Vox de Castelló: "La mujer que aborta podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”

El concejal de Vox y responsable del área de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha generado polémica tras afirmar en una entrevista en Hoy por Hoy Castelló, de la Cadena Ser, que una mujer “si va a abortar es que decide no tener el hijo, y podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”. Las declaraciones se produjeron en el marco de un debate sobre el aborto y coinciden con la convocatoria de una movilización antiabortista impulsada por su concejalía junto a la asociación Provida Castellón