Un concejal de Vox de Castelló: "La mujer que aborta podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”

El concejal de Vox y responsable del área de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha generado polémica tras afirmar en una entrevista en Hoy por Hoy Castelló, de la Cadena Ser, que una mujer “si va a abortar es que decide no tener el hijo, y podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo”. Las declaraciones se produjeron en el marco de un debate sobre el aborto y coinciden con la convocatoria de una movilización antiabortista impulsada por su concejalía junto a la asociación Provida Castellón

#3 ombresaco
Los orgasmos provocan hijos... Espero que esté sacado de contexto
hdblue #6 hdblue *
#3 Acabo de leerme dos veces el artículo y he buscado la entrevista y tristemente NO. Ni está sacada de contexto, ni manipulada, ni nada.

Ese hombre es así de IGNORANTE

El audio completo de la entrevista:
www.dailymotion.com/video/x9vwpzs
arturios #12 arturios *
#3 En uno del Pp, y mira que soy generoso, esperaría que la frase estuviera sacada de contexto, en uno de XOV no me extraña nada.

#8 ¿profesor? será de gimnasia, espero...
DaniTC #13 DaniTC
#3 eso estaba yo pensando. Que este hombre sabe poco del cuerpo femenino. xD xD
salteado3 #16 salteado3
#3 Tiene pinta de no haber tocado teta en su vida.
rendri #1 rendri
Y el hombre que se la mete se podía haber puesto el condon. Que manda narices en el siglo xxi seguir con estas gilipolleces
#5 bol
#1 Siempre la misma monserga para ellas y los preñadores de rositas.
salteado3 #15 salteado3
#1 No caigas en que para defender a las mujeres de las gilipolleces de este personaje hay que atacar a los hombres.

Les haces gratis el juego de la polarización.
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Que tomen nota las votantes voxtrencas.
Andreham #7 Andreham
Una pena que su madre no lo pensase bien.
Kantinero #8 Kantinero
Se ve que no ha pasado por el PP, le falta formación para decir estas cosas con más hipocresía, es directo sin filtros.

Y la joya esta es profesor de secundaria.
JackNorte #2 JackNorte
Quien dice que hayan tenido un orgasmo con semejantes especimenes rondando.
Arzak_ #10 Arzak_ *
Este cigoto que hoy balbucea fue producto de una fecundación sin orgasmo. 8-D
Robus #11 Robus
Recuerdo que, en mis tiempos de juventud, nos decían que si el niño llegase en el momento del coito y el orgasmo nueve meses más tarde, la especie humana se hubiese extinguido en el paleolítico. xD
FlautaDeCaña #9 FlautaDeCaña
El problema es que hay personas que hacen caso a esta gente
FlautaDeCaña #17 FlautaDeCaña
Pues aún le ha dado más cuerda  media
