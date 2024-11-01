Comprar un adosado en las afueras de Madrid ya exige sueldo de ministro

El escaparate inmobiliario alrededor de Madrid se ha convertido en una trituradora de expectativas. En municipios del cinturón extendido —zonas a unos 40 kilómetros de la capital, con accesos que permiten llegar en 40 minutos en coche— el adosado de salida ya se mueve en una frontera psicológica: 400.000 euros como mínimo. No hablamos de lujo prime ni de barrio histórico. Hablamos del sueño familiar de toda la vida: jardín pequeño, dos plantas, plaza de garaje y sensación de “salir del piso”.