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Comprar un adosado en las afueras de Madrid ya exige sueldo de ministro

Comprar un adosado en las afueras de Madrid ya exige sueldo de ministro

El escaparate inmobiliario alrededor de Madrid se ha convertido en una trituradora de expectativas. En municipios del cinturón extendido —zonas a unos 40 kilómetros de la capital, con accesos que permiten llegar en 40 minutos en coche— el adosado de salida ya se mueve en una frontera psicológica: 400.000 euros como mínimo. No hablamos de lujo prime ni de barrio histórico. Hablamos del sueño familiar de toda la vida: jardín pequeño, dos plantas, plaza de garaje y sensación de “salir del piso”.

| etiquetas: madrid , vivienda , precio
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14 comentarios
16 4 0 K 307 actualidad
Comentarios destacados:    
Rogue #1 Rogue
Hace 10 años me parecía caro adosados que hicieron en Leganés a 230.000€.
Que poco ojo emprendedor tengo.
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SubeElPan #10 SubeElPan
#1 En 10 años te parecerán baratos estos de 400.
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Benzo #14 Benzo *
#10 Uy, en 10 años, al ritmo de acontecimientos que llevamos ... Te podrá parecer barato o la peor inversión de tu vida :shit:

Hagan juego señores !
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Gante_hrm #11 Gante_hrm
#1 en la sierra estaban por 220.000 y ahora te piden 480.000. Y cuando digo que 220.000 es en 2020, no hace tanto...
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Barney_77 #12 Barney_77
#1 Todo el mundo es un emprendedor de la hostia a toro pasado.... A mi me pasa lo mismo
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Ministrillos... Con lo bien que se vive siendo un asesor de VOX o zumbándote a la presidenta de la CAM...
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#7 capitan.meneito
Sueldo + sobre?
es que no me queda claro...
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inventandonos #3 inventandonos *
Rojos, a ver cuándo aprendeis que hay que vivir en habitaciones o en sótanos. Lo queréis todo. ¿que será lo próximo que pidáis, una sanidad donde os curen? parásitos :-D
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themarquesito #8 themarquesito
Los ministros cobran bien pero tampoco una burrada, dicho sea de paso: el sueldo de un ministro es de 80.000 euros brutos al año.
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Barney_77 #13 Barney_77 *
#8 Pero tienen otras cositas que tu jamas podrias aspirar a cobrarla, como pueden ser las dietas sin necesidad de justificarlas, pagos extras por vivir en Madrid, tengas o no una casa ahi, taxis, viajes en avion, tren, kilometraje de coches, complementos extra por participar en comisiones, coches oficiales, comidas subvencionados o directamente pagadas, gastos de representacion, tributacion IRPF menor por no se que pollas, telefono, conexion a internet en casa, portatil, tablet... En fin, que el sueldo bruto oficial es una cosa y el sueldo real que se lleva cada uno es otra
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Andreham #2 Andreham
Si nadie puede vivir en Madrid, ¿por qué todas las empresas están en Madrid?
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inventandonos #5 inventandonos
#2 Bueno. En realidad por ahí van los tiros del precio de la vivienda en Madrid. Si descentralizaramos un poco, no habría tantas zonas calientes. También he de reconocer que es más fácil decirlo que hacerlo.
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#6 KaborlllLLLONE
#2 Y aún así Madrid está lleno. Imagino que ahora lo pillas.
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Songji #9 Songji
#2 Porque las otras empresas están ahí. Y no es correcto que nadie puede vivir en Madrid, que está lleno de gente...Eso sí, en el centro solo guiris y locales con mucha pasta o un piso heredado.
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menéame