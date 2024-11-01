edición general
8 meneos
94 clics
Cómo intentaban mantenerse calientes en invierno los monjes medievales (ENG)

Cómo intentaban mantenerse calientes en invierno los monjes medievales (ENG)

Una habitación de un monasterio se mantenía caliente cuando hacía frío. El calefactorium, o calefactorio, es decir, la sala de calentamiento, estaba equipada con fuego y, en algunos casos, con otras delicias. Muy pocos edificios dentro de los recintos monásticos contaban con chimenea. Los edificios de la iglesia no contaban con calefacción, al igual que los dormitorios...La concesión al frío en la Regla de San Benito era limitada: se reconoce que los monjes de las regiones más frías necesitaban más ropa.

| etiquetas: monjes , edad media , invierno
7 1 0 K 188 Historia
5 comentarios
7 1 0 K 188 Historia
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Haciendo el timón hola[CENSURADO]
0 K 16
Kmisetas #2 Kmisetas
No votando a gobiernos de izquierdas.
5 K -26
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 Segurísimo que en el medievo lo que más calentaba era acomodar las comisuras de los labios bajo los huevos del obispo, del señorito ó del rey, porque las elecciones eran en invierno, concretamente en el invierno de mil quinientos y pico años después.
2 K 38
Kmisetas #5 Kmisetas
#3 Me ha hecho gracia, te votaría positivo si pudiera.
0 K 6
#4 Aas59
#2 Se jodian de frio y el gobierno era siempre del PP-VOX
0 K 7

menéame