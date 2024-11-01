Cómo intentaban mantenerse calientes en invierno los monjes medievales (ENG)

Una habitación de un monasterio se mantenía caliente cuando hacía frío. El calefactorium, o calefactorio, es decir, la sala de calentamiento, estaba equipada con fuego y, en algunos casos, con otras delicias. Muy pocos edificios dentro de los recintos monásticos contaban con chimenea. Los edificios de la iglesia no contaban con calefacción, al igual que los dormitorios...La concesión al frío en la Regla de San Benito era limitada: se reconoce que los monjes de las regiones más frías necesitaban más ropa.
