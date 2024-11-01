José Velasco, víctima de la pederastia en la Iglesia: “Nos cortaron la voz, éramos niños y nos jodieron la vida”

Este abogado de profesión tilda de “paso enorme para la democracia” el acuerdo suscrito entre la Iglesia y el Gobierno para reparar a las víctimas de los casos de abusos sexuales producidos en el seno de la Iglesia Católica que han prescrito o cuyos perpetradores han fallecido
| etiquetas: abusos , iglesia , victimas
Dicen que en estado no pagará las indemnizaciones, pero lo cierto es que una enorme cantidad de dinero de la iglesia proviene del erario. Al final pagamos todos los españoles.
Fuera religión de los colegios, fuera la religión de los estados.
No al islam y no al catolicismo en los colegios.