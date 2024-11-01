edición general
100 meneos
1198 clics
Cómo convertir tu trastero de alquiler en tu vivienda principal

Cómo convertir tu trastero de alquiler en tu vivienda principal

El auge de los trasteros de alquiler ha hecho que muchos españoles encuentren en ellos una estupenda solución habitacional. En lugar de utilizarlos para guardar cosas, la nueva moda es usarlos para vivir. De entrada puede parecer complicado, pero no lo es tanto si sigues estos siete pasos.

| etiquetas: transformación , trastero , alquiler , vivienda , principal
48 52 0 K 387 ocio
52 comentarios
48 52 0 K 387 ocio
Comentarios destacados:              
jonolulu #7 jonolulu
Se alquila trastero para entrar a vivir.

Muy espacioso, cabe una cama sin ponerla vertical. A pocos metros de la manguera del garaje. Muy luminoso, bombilla de 100w. Sitio fresco para que no se estropeen tus alimentos. Buena ubicación, cerca del ascensor. No pierdas la oportunidad de vivir como tus ancestros y súmate a la #TrogloditaWayOfLife.

Mensualidad 500€. Fianza 6 meses.
8 K 87
#20 meneandotela
#7 me interesa si tienes mínimo dos rejillas de ventilación y no en la misma puerta.
2 K 32
jonolulu #22 jonolulu
#20 ¿Tú quién eres? ¿Rockefeller?
1 K 26
#24 meneandotela
#22 Rockefeller tiene varios trasteros unidos por dentro.
1 K 19
Lyovin81 #28 Lyovin81
#7 creo que tu empresa debería dar instrucciones a los CM de que vayan moviendo por redes el "conceto" de #trogloditing

Si la gente se ha comido lo del coliving, lo del trogloditing se lo van a comer igual.
2 K 29
#39 tpm1
#7 Te veo falta de visión empresarial. Donde dices "cama sin ponerla vertical" un empresario exitoso pondría literas para alquilar a 2 o más personas.
0 K 10
Elbaronrojo #4 Elbaronrojo *
Esto salió en la que se avecina cuando el pelopolla, la chihuahua y el hombre cojín se mudaron a un trastero a vivir mientras estaban de reformas en el edifico. xD
5 K 63
#2 omega7767
si realmente acabamos viviendo en trasteros como describe esta noticía

nuestra calidad de vida está cayendo por los suelos

si es posible vivir en un trastero, debería estar prohibido por ley
5 K 62
a69 #9 a69
#2 prohibido por la ley? Es que nadie piensa en los emprendedores que están levantando el país?
4 K 52
Ainhoa_96 #13 Ainhoa_96 *
#2 Comunista, queremos libertad y cañitas ¿Qué es eso de que el Estado tenga que limitarnos cómo vivir? Estáis destruyendo la libertad, que si SMI, que si jornada laboral de 40 horas, que si sanidad y educación gratuita, jubilación, protecciones sociales, etc. Con tantas leyes no hay quién emprenda nada... Me voy a Somalia :-P
5 K 66
tetepepe #36 tetepepe
#2 Fondos buitre comprando trasteros para alquilarlos por 1.500€ en 3... 2... 1...
Y la fachusma legislando para hacerlo posible. Que no te quepa duda.
1 K 20
Raziel_2 #42 Raziel_2
#2 De entrada un trastero nunca podrá tener cedula de habitabilidad, pero seguro que tampoco la tienen muchos micro pisos que estan en los portales imobiliarios y ahí están en alquiler tan ricamente.
0 K 10
#47 Forestalx
#2 Lo está.
0 K 10
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Cada vez el mundo today se parece más a una noticia real y viceversa.
6 K 58
autonomator #1 autonomator
o un parking... (todo se andará)
www.filmaffinity.com/es/film159252.html
3 K 48
sotillo #10 sotillo
#1 tu ríete pero más de uno entra a ver si hay ideas de distribución del espacio
0 K 10
Aokromes #14 Aokromes *
#1 #10 hay casos de gente que ha cercado su plaza de aparcamiento (con pladur) que bien pueden usar como espacio habitacional :troll:

www.youtube.com/watch?v=wl8A6nFfM2Y
1 K 22
#15 EISev
#14 y durmiendo en el coche directamente
1 K 19
Raziel_2 #43 Raziel_2
#10 Para eso solo hay que pasar por un astillero y ver las soluciones para 10m2 o menos.

Aunque mi trastero solo tiene 5'5 m2, necesitaría sumarle la plaza de garaje para acercarme a los 8 m2.
0 K 10
nemesisreptante #6 nemesisreptante
Si hombre y dejar de recibir rentas cuando duermo tan bien en una tienda de campaña
3 K 41
elmileniarismovaallegar #8 elmileniarismovaallegar
Os juro que he entrado en la noticia con interés real de saber cómo convertir un trastero en vivienda habitable... luego me he dado cuentao que es elmundotoday... y me he decepcionado... {0x1f62d}
4 K 40
mente_en_desarrollo #19 mente_en_desarrollo
#8 Yo había leído "trasero", así que la decepción es aún mayor.
3 K 39
Macadam #26 Macadam
#19 Me alegra saber que no he sido el único que ha tenido que releer el titular xD
1 K 21
avalancha971 #17 avalancha971 *
Un conocido hizo de un local comercial su vivienda principal.

No el propietario, él mismo. Manteniendo un alquiler de unos 300€ en Madrid.

El local lo utilizaba también para su negocio, pero en una parte se montó una habitación para dormir y en el aseo se montó una ducha calentada con una bombona de gas.

No es que fuera un agarrado, es que no ganaba dinero para más y su alternativa era dormir en la calle.

Su mayor problema era empadronarse y con ello acceder al sistema sanitario.
2 K 32
Nitros #29 Nitros
#17 ¿La gente que vive en la calle o en un coche no tiene derecho a sanidad?
0 K 9
#33 rbrn
#29 Es que la sanidad está transferida a la comunidades, a ver si vas a ser de otra comunidad pillín.
0 K 10
avalancha971 #35 avalancha971 *
#29 Necesita estar empadronado en la comunidad autónoma, y con eso solicitar la tarjeta sanitaria.

Si te ponen pegas para empadronarte, lo tienes difícil para acceder al sistema.

Hace décadas podías empadronarte hasta en un parque municipal, ya que únicamente te preguntaban si era un sitio donde estabas habitualmente.

Pero en los últimos años está más complicado. Hay sitios como Cáritas que ayudan con el empadronamiento, pero tienes que encontrarlos, que acepten atenderte....

Cuanto menos…   » ver todo el comentario
1 K 20
Nitros #41 Nitros
#33 #35 No me parece raro que lo intenten, pero me extraña que la justicia no les haya hecho cambiarlo a estas alturas.

El acceso a la sanidad en España es universal para todos los residentes legales (un ciudadano español que no está viviendo en el extranjero es un residente legal).

Por poneros un ejemplo de otro país con una situación similar que tuvo que resolverse, en Reino Unido (en la época de cuando estabamos en la UE), se determinó que la administración no podía denegar el acceso a la…   » ver todo el comentario
0 K 9
Golan_Trevize #18 Golan_Trevize
El "depot homing", la nueva moda.

Basta ponerle como nombre un anglicismo "cool", y ya está, puedes precarizar aún más lo que ya parecía imposible ir a peor.
1 K 27
Lyovin81 #31 Lyovin81
#18 ya le hemos puesto otro nombre ahí arriba: trogloditing.
Mola, vives en cuevas como tus ancestros. Y como total el sueldo no te da ni para comer, pues toca cazar y recolectar.
1 K 20
Un_señor_de_Cuenca #37 Un_señor_de_Cuenca
Menudo despilfarro, latas de conserva. Es mucho mejor hacerte con la comida en los contenedores del barrio.
1 K 22
#34 caciro
Entré a leerlo sin mirar que venia de elmundotoday y casi me lo creo. Me estaba empezando a encender cuando me dio por mirar la cabecera. Lo malo es que si es capaz de colar como autentico, es que no estamos muy lejos de ello.
1 K 20
Palas_Memeces #25 Palas_Memeces
No veo que desarrollen la idea de usar los trasteros de 4m de alto (conozco zonas de Alicante donde son habituales) para montarte un loft en dos alturas.
1 K 20
#21 Marcus78
"Olvídate de costosas bombillas, utiliza siempre una linterna. Te ahorrarás mucho dinero en electricidad" para que si total paga la comunidad?
1 K 19
Autarca #48 Autarca
son más de derechas en los que repiten el mantra del cual me burlo
0 K 11
Autarca #11 Autarca
Una muy buena idea habitacional para las futuras generaciones

Y habrá que recordares que sigan votando a la izquierda, que como llegue la ultraderecha pueden perder todo lo ganado
0 K 11
Lyovin81 #30 Lyovin81 *
#11 oh sí, el PSOE, ese partido que siempre ha demostrado con hechos lo mucho que defiende los derechos de la clase obrera. Sólo lo hemos tenido gobernando intermitentemente desde 1982, deberíamos darle otra oportunidad, es poco tiempo, igual no son unos impostores hijos de puta puestos ahi por el capital, como el PP y VOX.
2 K 27
Autarca #44 Autarca
#30 A mi no me mires. Estoy 100% de acuerdo contigo

Simplemente me burló del mantra que el comando gubernamental no para de repetir por aquí
0 K 11
#45 Nebuchanezzar
#30 Es de derechas, no pierdas el tiempo
0 K 6
Autarca #49 Autarca *
#30 El de derechas es #_45 Que seguramente será uno de los que repite el mantra del que me río

Hasta me tiene en el ignore el muy cobarde
0 K 11
samdax #46 samdax
Tiempo al tiempo...
0 K 10
bigmat #50 bigmat
Vamos a ver, que lo publique ElMundoToday no significa que no pase ya.

En el storage que yo tengo alquilado desde hace años ya me han comentado que ya han tenido que echar a varios que estaban viviendo allí.

De hecho uno lo "denuncié" yo ya que me encontraba en lo alto de mi almacén o a los pies o en el rincón donde está mi espacio alquilado restos de comida para llevar, pequeñas bolsas de basura, etc. y me tuve que quejar de la mierda que iban dejando por allí para que limpiarán.…   » ver todo el comentario
0 K 7
#40 Varelse
En Canada conocí a uno hombre que se había alquilado una casa (no piso) y que se había hecho una cabaña en el jardín para dormir él mientras realquilaba todas las habitaciones y no trabajaba. Bueno, parece que también se dedicaba a arreglar y mejorar la casa que era bastante vieja y por ello le cobraban menos alquiler.
0 K 7
SerVicius #51 SerVicius
Pa cagar una bolsa (comprobar agujeros), un cubo y arena de gato. Pa ducharse toallitas del culo (sin usar preferiblemente) o toallitas quitagrasa de automocion. Si tienes goteras de una bajante a una palangana, no sirve para nada pero si viene una visita cuela.
0 K 7
#52 Framax
Lástima que la realidad supera a la ficción MTD. En Madrid, ya se venden o alquilan, "áticos", "entreplantas" y "sótanos", que inicialmente, se destinaban a guardar cosas, a servidr de alojamiento de personas. Hace ya unos años, vi un trastero (que se vendía) a unas calles donde vivo, tendría8-10m cuadrados, exterior (tipo local, entrada por la calle). Al pasabar por esa calle, se observabé que había un hombre viviendo ahí. Lo había "reformado", poniendo una mini-ventana.
0 K 6
pedroj #38 pedroj
Como dice el dicho: "entre broma y broma la verdad asoma".
0 K 6
#27 Givetuban
Lo peor es que al principio he creído que era real.
0 K 6
Lyovin81 #32 Lyovin81
#27 che, dale tiempo. Y no mucho al paso que vamos.
0 K 6

menéame