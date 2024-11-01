Cómo convertir tu trastero de alquiler en tu vivienda principal

El auge de los trasteros de alquiler ha hecho que muchos españoles encuentren en ellos una estupenda solución habitacional. En lugar de utilizarlos para guardar cosas, la nueva moda es usarlos para vivir. De entrada puede parecer complicado, pero no lo es tanto si sigues estos siete pasos.
Muy espacioso, cabe una cama sin ponerla vertical. A pocos metros de la manguera del garaje. Muy luminoso, bombilla de 100w. Sitio fresco para que no se estropeen tus alimentos. Buena ubicación, cerca del ascensor. No pierdas la oportunidad de vivir como tus ancestros y súmate a la #TrogloditaWayOfLife.
Mensualidad 500€. Fianza 6 meses.
Si la gente se ha comido lo del coliving, lo del trogloditing se lo van a comer igual.
nuestra calidad de vida está cayendo por los suelos
si es posible vivir en un trastero, debería estar prohibido por ley
Y la fachusma legislando para hacerlo posible. Que no te quepa duda.
Aunque mi trastero solo tiene 5'5 m2, necesitaría sumarle la plaza de garaje para acercarme a los 8 m2.
No el propietario, él mismo. Manteniendo un alquiler de unos 300€ en Madrid.
El local lo utilizaba también para su negocio, pero en una parte se montó una habitación para dormir y en el aseo se montó una ducha calentada con una bombona de gas.
No es que fuera un agarrado, es que no ganaba dinero para más y su alternativa era dormir en la calle.
Su mayor problema era empadronarse y con ello acceder al sistema sanitario.
Si te ponen pegas para empadronarte, lo tienes difícil para acceder al sistema.
Hace décadas podías empadronarte hasta en un parque municipal, ya que únicamente te preguntaban si era un sitio donde estabas habitualmente.
Pero en los últimos años está más complicado. Hay sitios como Cáritas que ayudan con el empadronamiento, pero tienes que encontrarlos, que acepten atenderte....
Cuanto menos…
El acceso a la sanidad en España es universal para todos los residentes legales (un ciudadano español que no está viviendo en el extranjero es un residente legal).
Por poneros un ejemplo de otro país con una situación similar que tuvo que resolverse, en Reino Unido (en la época de cuando estabamos en la UE), se determinó que la administración no podía denegar el acceso a la… » ver todo el comentario
Basta ponerle como nombre un anglicismo "cool", y ya está, puedes precarizar aún más lo que ya parecía imposible ir a peor.
Mola, vives en cuevas como tus ancestros. Y como total el sueldo no te da ni para comer, pues toca cazar y recolectar.
Y habrá que recordares que sigan votando a la izquierda, que como llegue la ultraderecha pueden perder todo lo ganado
Simplemente me burló del mantra que el comando gubernamental no para de repetir por aquí
Hasta me tiene en el ignore el muy cobarde
En el storage que yo tengo alquilado desde hace años ya me han comentado que ya han tenido que echar a varios que estaban viviendo allí.
De hecho uno lo "denuncié" yo ya que me encontraba en lo alto de mi almacén o a los pies o en el rincón donde está mi espacio alquilado restos de comida para llevar, pequeñas bolsas de basura, etc. y me tuve que quejar de la mierda que iban dejando por allí para que limpiarán.