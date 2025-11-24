edición general
El cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy, dice que pasará una década antes de que los agentes de IA realmente funcionen [EN]

"Carecen de inteligencia, no son lo suficientemente multimodales, no pueden usar computadoras ni nada de eso". "No tienen aprendizaje continuo. No puedes simplemente decirles algo y lo recordarán. Tienen deficiencias cognitivas y simplemente no funciona". Además, la desventaja de construir el tipo de agentes que hacen que los humanos sean inútiles, dijo, es que los humanos entonces son inútiles y la "basura" de la IA, el contenido de baja calidad generado por la IA, se vuelve omnipresente.

etiquetas: ia , andrej karpathy , agentes , década
5 comentarios
JackNorte #5 JackNorte *
Yo no podria pronosticar ni que hara nuevo la ia mañana, pronosticar a una decada , me parece entre aventurado y absurdo.
Porque con datos hace diez años solo podria soñar lo que esta pasando ahora para bien o para mal.
Y cuando las limitaciones no son digamos de imposibilidad sino de limite de energia o de procesamiento , con financiacion casi infinita.
No se. Solo hay que ver la evolucion diaria. Es absurdo que haya una evolucion diaria , que saquen modelos nuevos que mejoran cada semana.
Una decada es una eternidad.
Aparte el articulo es de octubre, despues de octubre ha salido nested

www.infobae.com/tecno/2025/11/24/como-nested-learning-de-google-acerca
#4 Sariel
#3 Bien, creo que eres rojo. Pero tendrás que demostrarlo. Pero te aviso, soy muy estricto.

Pero no, no eres de izquierdas y por ende igual sí eres idiota. Digo por ende, no me mal interpretes.
#1 Sariel
Coño, parece que describe a todo aquel ser que es de derechas. Lo clava el cabrón :-P
#3 josiahallen
#1 No es cierto que todos los que son de izquierdas sean subnormales. Yo mismo soy de izquierdas y no soy subnormal. Pero joder...
#2 josiahallen
el contenido de baja calidad generado por la IA

Se dice "slop".
