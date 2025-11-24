El cofundador de OpenAI, Andrej Karpathy, dice que pasará una década antes de que los agentes de IA realmente funcionen [EN]

"Carecen de inteligencia, no son lo suficientemente multimodales, no pueden usar computadoras ni nada de eso". "No tienen aprendizaje continuo. No puedes simplemente decirles algo y lo recordarán. Tienen deficiencias cognitivas y simplemente no funciona". Además, la desventaja de construir el tipo de agentes que hacen que los humanos sean inútiles, dijo, es que los humanos entonces son inútiles y la "basura" de la IA, el contenido de baja calidad generado por la IA, se vuelve omnipresente.