Clamor a la izquierda del PSOE para romper con el Gobierno: "Hay que dar un golpe de mano"  

Mientras ministros y dirigentes hablan de "abrir una reflexión", en los chats internos se exige salir del Ejecutivo "sin tumbarlo" para recuperar posiciones y no desaparecer: "Es inaguantable". "Aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del Gobierno. Mantener a Sánchez, pero dar un golpe de mano. Así solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López", escriben en estos chats en línea con un sentir transversal a la izquierda del PSOE. (Visible en modo lectura)