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Clamor a la izquierda del PSOE para romper con el Gobierno: "Hay que dar un golpe de mano"

Clamor a la izquierda del PSOE para romper con el Gobierno: "Hay que dar un golpe de mano"  

Mientras ministros y dirigentes hablan de "abrir una reflexión", en los chats internos se exige salir del Ejecutivo "sin tumbarlo" para recuperar posiciones y no desaparecer: "Es inaguantable". "Aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del Gobierno. Mantener a Sánchez, pero dar un golpe de mano. Así solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López", escriben en estos chats en línea con un sentir transversal a la izquierda del PSOE. (Visible en modo lectura)

| etiquetas: chats , internos , sumar , romper , gobierno
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8 comentarios
2 1 0 K 32 actualidad
reithor #6 reithor
Si rompen con el gobierno, aunque no quieran dejar de mantener al PSOE: el perro convoca elecciones, les vuelven a pillar en bragas, se van al grupo mixto o con ciutadans, el PSOE se recompone en 8 años de oposición y España retrocede 70 años en seis semanas.
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#7 MenéameApesta
A estos paquetes qué se les va a ocurrir, si solo están ahí porque los pusieron la sexta y el país para acabar con podemos. Igual que con ciudadanos cuando les interese dejan de existir.
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Findeton #2 Findeton *
Se acercan las elecciones y toca romper con el PSOE para marcar distancias. Totalmente previsible, por ejemplo Miguel Anxo Bastos ya lo mencionaba hace más de un año.

Estar en coalición de gobierno, desgasta. Te comes todos los errores pero no te reconocen logros.
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Harkon #1 Harkon
En la sexta también han sacado esos chats:

x.com/pasanospoco/status/2033891786007945659
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calde #8 calde
#1 Y debe la izquierda fiarse de lo que publiquen el confidencial o la sexta? Otra vez Ferreras???

:shit:
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
A buenas horas greenslaves ...
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reithor #4 reithor
#3 ¿Esclavos verdes?
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
#4 jajajajajajajajajajajaja

No, no greensleeves, quería decir, ajajajaja. Pero esclavos verdes mola también.
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menéame