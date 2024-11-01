edición general
Los ciudadanos ocultan a Hacienda ganancias por hasta 51.000 millones de euros al año

La Agencia Tributaria pierde entre 21.000 y 51.000 millones de euros al año por las rentas no declaradas en el IRPF, según el informe publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El organismo centra su análisis en la evasión fiscal, es decir, en la ocultación de los ciudadanos de una parte de sus ganancias, pero aquí no entra la economía sumergida, donde se incluirían actividades económicas como realizar servicios sin factura u otras ilegales como el tráfico de drogas.

rogerius
Los ciudadanos ricos. Se entiende.
8
Supercinexin
#2 Los ciudadanos que no son asalariados, básicamente. De los autónomos y empresarios de todo tipo y tamaño, hasta el más tonto hace relojes.
3
Huaso
#10 pues debo ser el único tonto que no hace relojes…
0
Golan_Trevize
#21 No te conozco de nada, pero contraviniendo una norma no escrita del internet que es "no creerte nada de lo que diga nadie", te daré el beneficio de la duda y concederé por defecto que, en efecto, tú no defraudas a hacienda.

En ese caso, también te daré que sí debes ser el único que no hace relojes, porque todavía estoy por conocer al autónomo/empresario que no defraude a hacienda lo máximo posible. Y es que no hay ni que investigarlos a fonde para descubrir que lo hacen: los mongolos se pasan el día en el bar, en la plazoleta o en los velatorios sacando pecho y fardando de los muy pocos impuestos que pagan porque son más listos que nadie.
0
Feindesland
#2 #10 Y los que venden una bici en Wallapop, que no son olos ricos precisamente.

¿O te olvidbas de eso?

Y el asalariado que no paga IVA en una factura, es tan culpable como el autónomo que no lo cobra (más en realidad, peor es un debate inútil)
0
Pacman
#23 bici que ya ha pagado impuestos, no se porqué debería volver a pagarlos
0
Feindesland
#25 Joder... porque la estás vendiendo... Y te deja una ganancia, además de posible cuesti´çon de IVA, dependiendo de la cosa.
Y no te digo que yo lo hga mejor. Acabo de contar que un expewrto me demostr´ço que también yo defraudaba, cuando jamás lo creí posibel.
0
Pacman
#29 y si no te deja ganancia, que es lo normal?

Tengo la bici vieja, me costó 1000,la vendo por 100.
Hacienda se puede ir a hacer el pino
0
Feindesland
#42 Si compraste en 1000 y vendes en 500 a los 5 años, Hacienda tiene derecho a decir que has generado un beneficio.
0
Pacman
#50
tendrá el derecho que ellos mismos se asignen. Diferente a la justicia y a la moral.
0
Alakrán_
#23 Las ventas de segunda mano que no generen ganancias no tienen que ser tributadas.

Y los que venden una bici en Wallapop
1
Feindesland
#34 Te sorprenderías de lo que significa no generar gananacias
;)
1
Alakrán_
#38 Pues diría que vender más caro de lo que compras, pero como te has puesto misterioso, le he preguntado a la IA y me ha dicho lo mismo.
0
Feindesland
#44 No. Te falta calculas la amortización. Depende de los años que tenga la bici.

No era por ser misterioso, sino por no ser un coñazo-.

xD

Una bici de 5 años vendida al 50% de su valor de compra, es beneficio.
0
Alakrán_
#49 Según ChatGPT, la amortización no se tiene en cuenta en ventas entre particulares.
0
Vamohacalmano
#23 Para que se lo gasten en comilonas, sueldos absurdos de políticos, putas y coca...me gasto lo que me ahorro de una factura sin IVA en comprar comida para mi y mi familia. Y eh! ni me despeino.
1
Golan_Trevize
#10 También hay algunos casos de empleados asalariados, con la connivencia de sus patronos empresarios por supuesto, que se han pegado la vida cobrando lo máximo posible en negro y cotizando la base mínima, y sacando muchísimo pecho por lo muy listos que son y lo mucho que han defraudado a hacienda, pero que una vez les llegó la hora de jubilarse descubrieron que 40 años cotizando por la base mínima no les proporcionaba más que una pensión de mierda... y entonces a llorar.
1
almadepato
#2 Esos no pagan IRPF.
0
rogerius
#13 Precisamente. :-D
0
almadepato
#15 I.R.P.F.
es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta_de_las_personas_físicas
Lo que deja de percibir el Estado es infinitamente superior de aquellos que no pagan este tipo de impuesto.
La ignorancia económica es tremenda.
0
RoterHahn
#13 #2
Esos tb pagan IRPF en cuanto tienen una nomina, y/ó ingresos a traves de la empresa que dirigen.
0
almadepato
#31 Los ricos no cobran salario.
0
Format_C
#2 creo que las personas que ganan "por convenio" no les da para fin de mes
0
EldelaPepi
Esto no puede seguir así.
A partir de ahora le pediré factura a mi camello.
3
BastardWolf
#6 yo se la pido siempre porque sino no me acepta devoluciones
2
josde
#6 Pero con el Iva incluido. xD
1
Atusateelpelo
"La mayoría de los ingresos no declaradas, hasta un 48,2%, proceden de la economía sumergida y por ganancias por alquiler de inmuebles, mientras que el 40,3% corresponde a ganancias que obtienen los ciudadanos por su trabajo y el capital mobiliario (11,5%)."

Voy a tirarme un triple y decir que al menos el 99% de los españoles hemos defraudado "algo" cada año.

Y lo argumentare. Cada cosa de 2ª mano que vendemos deberiamos declararla. Cada regalo (cumpleaños, reyes, papa noel,...) deberiamos declararlo,...En resumen, cada incremento de patrimonio tecnicamente deberiamos declararlo y no lo hacemos.
2
tusitala
#5 Ya, pero no es lo mismo que mi madre le dé a mi hijo 20 euros en su cumpleaños a que un empresario no declare un millón de euros.
0
Feindesland
#14 más o menos igual. Porque por cada empresario que no declara un millón de euros, hay un millón de personas no declarando 200 o 300€ al año... O más...

El fraude los pobrs es menor, pero suma más. Siempre fue así.
0
tusitala
#27 yo no lo veo igual. Porque ese niño se puede comprar un balón con el dinero mientras que el empresario puede comprar pisos o invertir aumentando su patrimonio siendo cada vez más rico.
0
malditopendejo
#5 claro, el problema es Wallapop no la cantidad de empresarios y caseros que escatiman impuestos...
0
Atusateelpelo
#16 Los empresarios tienen medios para pagarse asesores y escatimar impuestos legalmente.

Nosotros somos unos pringaos a los que nos "dejan escaquear" unos eurillos.
0
almadepato
#5 #7 La amnistía no afectó a los que pagaban el IRPF. Solo sirvió para que se riesen aún más de ellos.
0
Atusateelpelo
#19 Y la proxima amnistia pasara exactamente lo mismo.

La culpa, muy en el fondo, es "nuestra" por permitir que los politicos legislen de manera que se beneficien los amnistiados.
0
almadepato
#41 No todos juegan con las mismas reglas.
0
Vamohacalmano
#5 Las cosas de segunda mano que se venden por menor precio no hay que declararlas.
0
fremen11
No nos preocupemos que luego llega Montoro y nos lo afina con otra amnistía.......
3
Gry
Si Hacienda deja de ingresar 51.000 millones lo que ocultan los ciudadanos es como mínimo el doble.
1
Feindesland
#3 Ponle el quíntuple. En serio.
1
Marisadoro
24 millones de contribuyentes en toda España.
0
Dixa
Son unos 1200 € por persona/año... contando que seguramente el 95% no puede defraudar de ninguna manera.
Yo soy autónomo y hasta pago de más (no me desgravó cosas porque es tan poco dinero que paso de tener de justificar o defenderlo)
1
rbrn
#17 ¿Pero por qué tienes que justificarlo o defenderlo? Eso sólo lo harás si te investigan por alguna causa...
0
Vamohacalmano
#22 A veces el importe que te ahorras no compensa el esfuerzo que tienes que hacer para ahorrartelo. En plan: para estos 25 EUR no me merece la pena hacer todo este papeleo que me lleva un tiempo que puedo gastar en otra cosa que me genera algo que considero que me beneficia más. Económicamente o no.
0
Feindesland
#17 Todo el mundo puede defraudar un poco, y casi todo el mundo lo hace. Yo que pensaba que no defraudaba NADA, me enconttré con que defraudé unos 700€ en 2021 sin querer,m y lo supe proque me hizo la cuenta un fiscalista.

Y te aseguro que no tenía ni dea.
0
Dixa
#28 Te creo, por eso yo voy con extra cuidado, usando una gestoria y aun asi no estoy 100x100 seguro que lo haga bien a ojos de un inspector de hacienda.
1
camvalf
Vamos a afinar un poco el titular, el 96% de los ciudadanos ocultan a hacienda 20 millones de euros unrl 4% restantes 50.980 millones.
0
almadepato
Los ricos también cuentan como ciudadanos y deben mucho más.
Si este panfleto se preocupase por informar no mentiría en sus artículos.
0
Katos
Putas pagadas con AFIP, hermano del presidente en Badajozy tributando en Portugal. Las hijas de ZP millonarias sin trabajo conocido. Seguid votando pp y psoe que nos vamos a reír.
0
Vamohacalmano
Hacienda diciendo que los trabajadores y asalariados les ocultan mientras otros se pagan las putas, la coca y las comilonas y los viajes...con sueldos con dietas por desplazamientos inexistentes, sin retención de IRPF. Poco arde el congreso, poco.
0
CharlesBrowson
meted esas ganancias en sobres, con las siglas de su preferencia, por arte de magia se vuelven invisibles
0
SantanaS
Uff titular y entradilla... normal, si los ciudadanos ocultan 51mil millones y hacienda deja de ingresar la misma cantidad, para no ocultarlo... es que se quedan con todo
0
vicox
Esto lo solucionan mirando las transacciones de bizum
0

