Los ciudadanos ocultan a Hacienda ganancias por hasta 51.000 millones de euros al año

La Agencia Tributaria pierde entre 21.000 y 51.000 millones de euros al año por las rentas no declaradas en el IRPF, según el informe publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El organismo centra su análisis en la evasión fiscal, es decir, en la ocultación de los ciudadanos de una parte de sus ganancias, pero aquí no entra la economía sumergida, donde se incluirían actividades económicas como realizar servicios sin factura u otras ilegales como el tráfico de drogas.