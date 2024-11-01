Los ciudadanos ocultan a Hacienda ganancias por hasta 51.000 millones de euros al año

La Agencia Tributaria pierde entre 21.000 y 51.000 millones de euros al año por las rentas no declaradas en el IRPF, según el informe publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El organismo centra su análisis en la evasión fiscal, es decir, en la ocultación de los ciudadanos de una parte de sus ganancias, pero aquí no entra la economía sumergida, donde se incluirían actividades económicas como realizar servicios sin factura u otras ilegales como el tráfico de drogas.
En ese caso, también te daré que sí debes ser el único que no hace relojes, porque todavía estoy por conocer al autónomo/empresario que no defraude a hacienda lo máximo posible. Y es que no hay ni que investigarlos a fonde para descubrir que lo hacen: los mongolos se pasan el día en el bar, en la plazoleta o en los velatorios sacando pecho y fardando de los muy pocos impuestos que pagan porque son más listos que nadie.
¿O te olvidbas de eso?
Y el asalariado que no paga IVA en una factura, es tan culpable como el autónomo que no lo cobra (más en realidad, peor es un debate inútil)
Y no te digo que yo lo hga mejor. Acabo de contar que un expewrto me demostr´ço que también yo defraudaba, cuando jamás lo creí posibel.
Tengo la bici vieja, me costó 1000,la vendo por 100.
Hacienda se puede ir a hacer el pino
tendrá el derecho que ellos mismos se asignen. Diferente a la justicia y a la moral.
Y los que venden una bici en Wallapop
No era por ser misterioso, sino por no ser un coñazo-.
Una bici de 5 años vendida al 50% de su valor de compra, es beneficio.
es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta_de_las_personas_físicas
Lo que deja de percibir el Estado es infinitamente superior de aquellos que no pagan este tipo de impuesto.
La ignorancia económica es tremenda.
Esos tb pagan IRPF en cuanto tienen una nomina, y/ó ingresos a traves de la empresa que dirigen.
A partir de ahora le pediré factura a mi camello.
Voy a tirarme un triple y decir que al menos el 99% de los españoles hemos defraudado "algo" cada año.
Y lo argumentare. Cada cosa de 2ª mano que vendemos deberiamos declararla. Cada regalo (cumpleaños, reyes, papa noel,...) deberiamos declararlo,...En resumen, cada incremento de patrimonio tecnicamente deberiamos declararlo y no lo hacemos.
El fraude los pobrs es menor, pero suma más. Siempre fue así.
Nosotros somos unos pringaos a los que nos "dejan escaquear" unos eurillos.
La culpa, muy en el fondo, es "nuestra" por permitir que los politicos legislen de manera que se beneficien los amnistiados.
Yo soy autónomo y hasta pago de más (no me desgravó cosas porque es tan poco dinero que paso de tener de justificar o defenderlo)
Y te aseguro que no tenía ni dea.
Si este panfleto se preocupase por informar no mentiría en sus artículos.