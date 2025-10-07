edición general
Los científicos estudian el trabajo remoto durante 4 años y llegan a una conclusión cara sobre el teletrabajo y la felicidad

Los científicos estudian el trabajo remoto durante 4 años y llegan a una conclusión cara sobre el teletrabajo y la felicidad

El hallazgo central fue contundente: la flexibilidad voluntaria marca la diferencia. Quienes pudieron elegir cuándo y cómo teletrabajar reportaron mayor descanso, rutinas más saludables y una satisfacción laboral superior, mientras que el trabajo remoto impuesto durante los confinamientos generó, en muchos casos, estrés y aislamiento. Uno de los efectos más notables fue la mejora del sueño. En promedio, los teletrabajadores durmieron 30 minutos más por noche, gracias a la eliminación de los largos desplazamientos.

Torrezzno
Conclusión cara o clara?

BobbyTables
#2 cara para los que alquilan oficinas :troll:

volandero
#2 Pues depende de cuánto haya costado la investigación.

Unregistered
Quienes pudieron elegir cuándo y cómo teletrabajar reportaron mayor descanso, rutinas más saludables y una satisfacción laboral superior, mientras que el trabajo remoto impuesto durante los confinamientos generó, en muchos casos, estrés y aislamiento.

#TeAhorroUnClic

mis_cojones_en_bata
Es que básicamente, el no tener que ver la cara al gilipollas de tu jefe y sus lameculos en persona ya hace que la felicidad se dispare.


