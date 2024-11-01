edición general
Científicos chinos desarrollan prototipo de bomba de calor termoacústica que eleva la temperatura de 14 °C a más de 270 °C sin piezas móviles

Durante más de un siglo, la industria ha convivido con una barrera casi invisible pero decisiva: transformar calor de baja calidad en energía térmica de alta temperatura sin disparar el consumo de combustibles fósiles. Los 200 °C marcaban el límite práctico. Todo lo que quedaba por encima exigía quemar gas, carbón o derivados del petróleo. Hasta ahora. Investigadores de la Academia China de Ciencias (CAS) han logrado romper ese techo térmico con una bomba de calor termoacústica capaz de entregar 270 °C.

Gry #2 Gry
Esto puede bajar el coste de producción de un montón de productos. Con 270º cubren una buena parte de la industria química.

Si llegan a los 1.300 a los que apuntan pueden barrer del mapa a toda la competencia en la producción de acero, cemento y cristal, aunque solo sea como un precalentamiento.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Creo que el titular se pasa de exagerado.

Los ensayos de laboratorio muestran cifras que, hasta hace poco, parecían ciencia ficción aplicada:

El sistema elevó temperaturas desde 25 °C hasta 166 °C de forma estable.
Alcanzó un COP máximo de 1,68 en un rango operativo de 74 °C.
Con una temperatura ambiente de 67 °C, entregó calor útil a 214 °C, manteniendo una eficiencia relativa de Carnot del 45,2 %.
Y, sobre todo, superó con claridad el umbral histórico de los 200 °C, alcanzando 270 °C sin recurrir a combustión ni compresión mecánica.


Como no tengo ni idea de este tipo de sistemas .. pos fale, pos malegro. A ver si alguien lo explica un poco mejor.
#6 drstrangelove
No sé cómo lo habrán hecho, pero bomba de calor Stirling termoacústica suena a algo tocho y poco práctico para aplicaciones caseras. Y si pretenden llegar a 1300ºC, ya suena a algo tochísimo, sólo apto para aplicaciones industriales.
Lerena #4 Lerena
Si son termoacusticas no harán mucho ruido ? (No es broma).
#5 Aas59
Estos chinos......ojo que le dan al coco
Imag0 #7 Imag0
#5 O en lugar de usar la IA para hacer memes la están usando para desarrollar investigación
#1 Mosquitón
Eso lo consigue Sydney Sweeney en un instituto masculino sin tantas complicaciones...
