Un ciclista francés de 77 años sobrevive tomando vino durante tres días tras despeñarse por un barranco

Un ciclista francés de 77 años sobrevive tomando vino durante tres días tras despeñarse por un barranco

El hombre fue incapaz de volver a subir a la carretera por sus propios medios debido a la profundidad.

Tx4 #2 Tx4
#1 Mis dieses :troll:
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 mis copas
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Pues bien contento... Imagina que fuera agua...


Terrible.
johel #9 johel *
" sobrevive tomando vino durante tres días tras despeñarse por un barranco. Fue incapaz de volver a subir a la carretera debido a la profundidad" Era necesario especificarlo.
#8 javic
Salvado por el mantenimiento de carreteras.
#6 Tronchador.
Eso no lo consigues tomando agua.. Hake máter mader faquer.
#7 perica_we *
qué llevaba un barril?
pd.- y no se le rompieron las botellas!!
alcama #3 alcama
Espero que Bayona haga una película de esto
