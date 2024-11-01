La CIA es una organización terrorista [EN]  

La CIA es responsable de algunos de los peores crímenes de la historia moderna. El número de víctimas mortales causadas por las guerras y los disturbios provocados por la CIA, por no mencionar sus numerosos asesinatos, es asombroso. En este episodio, analizaremos solo algunos de los muchos ejemplos de terrorismo de la CIA y discutiremos qué se debería hacer al respecto. Fuentes y lecturas adicionales: Participación de EE. UU. en cambios de régimen: en.wikipedia.org/wiki/United_States_involvement_in_regime_change
Historia de las
Todos los golpes de estado en latinoamerica los hizo eeuu.
Y la guerra de Ucrania tambien.
Medio oriente tambien.
Siempre eeuu esta implicado.
Somos socios del enemigo!