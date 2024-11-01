edición general
La CIA es una organización terrorista [EN]

La CIA es responsable de algunos de los peores crímenes de la historia moderna. El número de víctimas mortales causadas por las guerras y los disturbios provocados por la CIA, por no mencionar sus numerosos asesinatos, es asombroso. En este episodio, analizaremos solo algunos de los muchos ejemplos de terrorismo de la CIA y discutiremos qué se debería hacer al respecto. Fuentes y lecturas adicionales: Participación de EE. UU. en cambios de régimen: en.wikipedia.org/wiki/United_States_involvement_in_regime_change Historia de las

MisturaFina #3 MisturaFina
Bueno, vamos despertando parece.
Todos los golpes de estado en latinoamerica los hizo eeuu.
Y la guerra de Ucrania tambien.
Medio oriente tambien.
Siempre eeuu esta implicado.
Somos socios del enemigo!
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Solo en latinoamerica, creo grupos terroristas como el Isis, Al Qaeda, Yihad Islámica y en áfrica puso de gobernantes a dictadores y asesinos en varios países.
Romfitay #1 Romfitay
Sorpresón en las Gaunas
Findeton #6 Findeton
#1 De hecho todo estado es una mafia. Sorpresón.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Y el FBI también, nada nuevo, llevan ya décadas siendolo
azathothruna #4 azathothruna
Comentarios de natontados aqui abajo
#7 Kuruñes3.0
Ojalá. De serlo no gozara de tan vastos recursos.
