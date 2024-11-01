China tiene un reactor nuclear 100 veces más eficiente que los tradicionales. El truco es disparar átomos con un acelerador

China ultima el CiADS (Sistema Accionado por Acelerador), un híbrido que combina acelerador de partículas y reactor nuclear para generar energía más limpia y segura. El acelerador dispara protones a gran velocidad contra un metal pesado, produciendo neutrones que alimentan un reactor subcrítico. El proceso permite transmutar residuos radiactivos y convertirlos en materiales de vida corta, además genera plutonio‑239 como nuevo combustible. Sería 100 veces más eficiente que la fisión convencional y podría ofrecer energía estable durante siglos