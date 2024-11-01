China tiene un reactor nuclear 100 veces más eficiente que los tradicionales. El truco es disparar átomos con un acelerador

China ultima el CiADS (Sistema Accionado por Acelerador), un híbrido que combina acelerador de partículas y reactor nuclear para generar energía más limpia y segura. El acelerador dispara protones a gran velocidad contra un metal pesado, produciendo neutrones que alimentan un reactor subcrítico. El proceso permite transmutar residuos radiactivos y convertirlos en materiales de vida corta, además genera plutonio‑239 como nuevo combustible. Sería 100 veces más eficiente que la fisión convencional y podría ofrecer energía estable durante siglos
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El matón USANO va a por ellos y están en una carrera para adelantarlos, o desaparecerán.
No se como contaran generaciones, pero asumiendo que la de chernobil es la mas reciente (sin contar diferencias entre sovieticos y occidente) china ya va 2 o 3 generaciones adelantados en eso.
Eso no lo cubren con las renovables, y eso que ahí también son líderes.
Y no pueden depender de fuentes externas de energía, ya se ve ahora lo que está pasando en Ormuz.
Estoy seguro de que Irán va a estar interesado.