TerraPower obtiene la aprobación para construir el reactor nuclear de IV generación con tecnología de sodio

El diseño Natrium se diferencia de los reactores nucleares convencionales por el uso de sodio líquido como refrigerante en lugar de agua presurizada. Este cambio permite que el sistema funcione a presiones mucho más bajas, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a posibles fallos en el sistema de enfriamiento. La instalación tendrá una potencia base de 345 MW y contará con un sistema de almacenamiento de sales fundidas que permitirá elevar la capacidad de generación hasta 500 MW en momentos de mayor demanda.