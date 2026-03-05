edición general
TerraPower obtiene la aprobación para construir el reactor nuclear de IV generación con tecnología de sodio

El diseño Natrium se diferencia de los reactores nucleares convencionales por el uso de sodio líquido como refrigerante en lugar de agua presurizada. Este cambio permite que el sistema funcione a presiones mucho más bajas, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a posibles fallos en el sistema de enfriamiento. La instalación tendrá una potencia base de 345 MW y contará con un sistema de almacenamiento de sales fundidas que permitirá elevar la capacidad de generación hasta 500 MW en momentos de mayor demanda.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ni presupuesto ni fecha
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El reactor forma parte de una nueva estrategia energética que busca reemplazar centrales de carbón por fuentes más limpias y estables. En este caso, la planta se construirá junto a una central carbonífera que está próxima a cerrar operaciones, lo que permitirá reutilizar parte de la infraestructura energética de la zona y mantener el suministro eléctrico para la región.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Se han lucido .. hablan de un reactor refrigerado por sodio (como el chino de Torio, pero eso queda feo decirlo) y te ponen un Tokamat y una contención por láser (fusión)

Esto es como si te dan una receta vegana y te ponen como ilustración un jamón de Guijuelo.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Han puesto una foto IA del reactor del doctor Octopus de Spiderman y se han quedado tan anchos xD  media
