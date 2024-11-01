edición general
11 meneos
37 clics
China llevaba años por delante de Occidente en muchísimas tecnologías de frontera: le quedaba una y ya lo ha solucionado

China llevaba años por delante de Occidente en muchísimas tecnologías de frontera: le quedaba una y ya lo ha solucionado

Durante lo que llevamos del mes de marzo Huawei, SMEE y la Universidad Tsinghua, entre otras entidades chinas, han registrado un volumen inusualmente elevado de patentes vinculadas al desarrollo de equipos de fotolitografía. Lo que China pretende es, ante todo, proteger su propiedad intelectual. Pero la naturaleza de algunas de sus últimas patentes refleja que también persigue bloquear a ASML y algunos de sus proveedores esenciales, como ZEISS o TRUMPF. Y lo está haciendo registrando patentes vinculadas directamente a la próxima generación de e

| etiquetas: china , llevaba , delante , occidente , muchísimas , tecnologías , frontera
10 1 0 K 214 tecnología
5 comentarios
10 1 0 K 214 tecnología
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Pretenden que se respete la propiedad intelectual que no han respetado ellos.
2 K 33
sotillo #2 sotillo
#1 ¿No dicen que el mundo con las normas que conocíamos ya no existen y que hay que adaptarse a la nueva realidad?
1 K 28
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Plata o plomo!!! El cobrador de la SGAE y si no recauda, te bombardean.... la nueva realidad. :take: :take: :take:
0 K 12
#4 soberao *
#1 EE.UU. "nunca" ha copiado nada de la tecnología alemana, ni se ha llevado a científicos e ingenieros nazis para aprovechar sus conocimientos, solo copian los chinos...
¿Qué avances militares robó Estados Unidos a los nazis en la 2ª Guerra Mundial? launiversidad.up.ac.pa/node/1049
0 K 18
#5 Tiranoc
El botijo es insuperable, así que nada, lo siento mucho por ellos.
0 K 7

menéame