China llevaba años por delante de Occidente en muchísimas tecnologías de frontera: le quedaba una y ya lo ha solucionado

Durante lo que llevamos del mes de marzo Huawei, SMEE y la Universidad Tsinghua, entre otras entidades chinas, han registrado un volumen inusualmente elevado de patentes vinculadas al desarrollo de equipos de fotolitografía. Lo que China pretende es, ante todo, proteger su propiedad intelectual. Pero la naturaleza de algunas de sus últimas patentes refleja que también persigue bloquear a ASML y algunos de sus proveedores esenciales, como ZEISS o TRUMPF. Y lo está haciendo registrando patentes vinculadas directamente a la próxima generación de e