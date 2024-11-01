edición general
China instala el mayor transformador inteligente de ultra alta tensión del mundo para transmitir 36 TWh de energía limpia al año

El sistema eléctrico chino estuvo a punto de sufrir una interrupción grave el año pasado. No por falta de energía, sino por exceso de variabilidad. En el noroeste del país, una fuerte penetración de energía eólica provocó oscilaciones de frecuencia difíciles de contener, poniendo en tensión a toda la red nacional. Una advertencia clara: integrar renovables masivas no es solo generar más, sino gestionar mejor.
Para evitar que ese escenario se repita, ingenieros chinos han desarrollado un transformador inteligente de corriente continua de 750 MVA

ChatGPT #1 ChatGPT
Joder con los chinos, en lugar de convocar a comités de expertos y hacer comisiones de investigación que no acaban en nada… han buscado soluciones?

Jaja,
Pringaos
K 40
jonolulu #5 jonolulu
#1 En lugar de confiar en los piratas de las eléctricas tienen economía planificada
K 79
placeres #2 placeres
Ignorante en lo electrico aqui.

¿En qué afecta a la frecuencia la conversión a corriente continua? La noticia da a entender que se usaría una red de corriente continua para transportar el exceso de energía por todo el país, pero no menciona su impacto en la frecuencia. ¿Estas estaciones conversoras también serían capaces de controlar la frecuencia a la que reinyectan la electricidad a cantidades metropolitanas-regionales?
K 24
WarDog77 #6 WarDog77
#2 Evidentemente no. Tendrán que crear sincronismo de 50Hz en los centros regionales.
En vez de tener una red con sincronismo único como nosotros, con los problemas que eso genera en caso de inestabilidades, generan sincronismos locales, con lo que se limitan los efectos de los problemas.

Nuestra red con sincronismo único paga ahora las consecuencias de no haber modernizado esa filosofía heredera de cuando teníamos pocos centros generadores y una red eléctrica raquítica con pocos centros grandes consumidores.
K 11
#3 eipoc
Socialismo VS capitalismo. El capitalismo está recibiendo tortas hasta en el carnet de conducir.
K 56
WarDog77 #4 WarDog77 *
Me ha sorprendido, más alla de las magnitudes (36 TWh, 750MVA y 2500km) el hacer uso de DC, cuando estudiaba (soy Técnico Especialista en instalaciones y líneas eléctricas de "nacimiento" pues fué lo que estudié durante 5 años aunque nunca ejercí realmente pues me he dedicadona la aviónica a las telecomunicaciones y por último a la seguridad TIC, aunque he mantenido el alma de "chispas", y siempre me enseñaron, casi como un mandamiento, que el uso de la CC para el trasporte de energía a distancias medias y sobre todo largas era una aberración por ineficiente... Y ahora llegan los Chinos.
¿Será que al final Edson tenía razón y era Tesla el equivocado?
K 34
Huaso #9 Huaso *
#4 Nope. Piensa que DC no es lo mismo que HVDC. A altas potencias la corriente alterna, por la inductancia y la potencia reactiva, incrementan la pérdida debido al efecto Joule y contra intuitivamente corriente continua a alto voltaje no tiene esas pérdidas pues no alterna polaridad y carece de frecuencias que necesiten ser estabilizadas.
Tú estás en lo cierto cuando son distancias “largas” y potencias “altas” para lo que estábamos acostumbrados hasta hace menos de 10 años. Ahora la demandada,…   » ver todo el comentario
K 10
bomberman #7 bomberman
#4 El transporte en DC no es invento suyo, se usa desde hace años:
es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua_de_alta_tensión
K 7
riska #8 riska
Supongo que usarán rectificadores de estado solido a lo bestia y elevarán la tensión continua, así la energía transportada solo dependerá de la resistencia del conductor sin ningún factor de potencia o desfase.
El éxito supongo debe estar en los avances d los semiconductores de estado solido para hacer la conversión. Y es que el artículo no habla de este asunto, que es el que más me interesa.
K 10
Laendle #10 Laendle
Si las perdidas por transporte de alta tensión continua (HVDC) son un 40% menores que el transporte de alta tensión alterna (HVAC), ¿per que no se implementa el transporte de continua de alta tensión en España si de esa forma se estabilizaría el transporte de corriente de los parques eólicos y fotovoltaicos ? Está claro que somos el país de Europa com mas horas de sol. Continuar comprando gas y petroleo es una ruina económica.
¿Tan caro es cambiar el sistema ?
K 6
sotillo #11 sotillo
#10 No es caro es política que es mucho peor que caro
K 10

