China instala el mayor transformador inteligente de ultra alta tensión del mundo para transmitir 36 TWh de energía limpia al año

El sistema eléctrico chino estuvo a punto de sufrir una interrupción grave el año pasado. No por falta de energía, sino por exceso de variabilidad. En el noroeste del país, una fuerte penetración de energía eólica provocó oscilaciones de frecuencia difíciles de contener, poniendo en tensión a toda la red nacional. Una advertencia clara: integrar renovables masivas no es solo generar más, sino gestionar mejor.
Para evitar que ese escenario se repita, ingenieros chinos han desarrollado un transformador inteligente de corriente continua de 750 MVA
¿En qué afecta a la frecuencia la conversión a corriente continua? La noticia da a entender que se usaría una red de corriente continua para transportar el exceso de energía por todo el país, pero no menciona su impacto en la frecuencia. ¿Estas estaciones conversoras también serían capaces de controlar la frecuencia a la que reinyectan la electricidad a cantidades metropolitanas-regionales?
En vez de tener una red con sincronismo único como nosotros, con los problemas que eso genera en caso de inestabilidades, generan sincronismos locales, con lo que se limitan los efectos de los problemas.
Nuestra red con sincronismo único paga ahora las consecuencias de no haber modernizado esa filosofía heredera de cuando teníamos pocos centros generadores y una red eléctrica raquítica con pocos centros grandes consumidores.
¿Será que al final Edson tenía razón y era Tesla el equivocado?
Tú estás en lo cierto cuando son distancias “largas” y potencias “altas” para lo que estábamos acostumbrados hasta hace menos de 10 años. Ahora la demandada,… » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua_de_alta_tensión
El éxito supongo debe estar en los avances d los semiconductores de estado solido para hacer la conversión. Y es que el artículo no habla de este asunto, que es el que más me interesa.
¿Tan caro es cambiar el sistema ?