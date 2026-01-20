edición general
China construye una máquina de hipergravedad capaz de comprimir espacio y tiempo: "Esto nos da la oportunidad de descubrir fenómenos completamente nuevos”

CHIEF1900, como se llama la instalación, se ha construido en el China’s Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), un centro de investigación asociado a la Zhejiang University (China). Este sistema único permite estudiar cómo materiales, estructuras, plantas y células reaccionan ante fuerzas extremas, recreando en laboratorio escenarios que en la naturaleza se desarrollan a escalas de tiempo y espacio imposibles de observar directamente.

azathothruna
Los gringos solo les importa una maquina, los ricos y pobres
La de imprimir billetes :troll:
Supercinexin
#2 xD qué subnormal xD jajajaja
jmav
#2 Tendrá que tener algún hobby porque a mas no llegan.

Yo de pequeño hacia aviones de papel. Estos con su edades lo hacen de acero. Pero en definitiva es lo mismo. Son para lanzarlos. Sin llegar a más. Cómo mucho llegan a la caza (aviones), a la caza (de animales) y a los toros. Así, ya están bien.
karakol
Ahí entrena Goku.  media
almoss
Algún alma generosa que me diga si esta máquina de "hipergravedad" es algo más que una centrifugadora hipervitaminada?
Sacapuntas
#5 Parecerlo lo parece. ¿Pero qué vamos a saber nosotros, pobres ignorantes? :-/
troll_hdlgp
#5 Bueno, la centrifugadora es una buena manera de crear gravedad, muchos diseños de naves espaciales usan ese concepto para recrear la gravedad terrestre.

La chicha de esta noticia es que en las centrifugadoras normales se suele llegar a 10g y esta llega a 1900g.
ContinuumST
#29 ¿1900g? Esto... ¿qué demonios de material "humano" puede aguantar eso? Pregunto. :shit:
Moderdonia
Os hablaría del espacio-tiempo, pero no creo que sea el momento ni el lugar.
Apotropeo
#7 Gracias, pues ahora tengo espacio, pero no tiempo.8-D
TripleXXX
#7 Nos falta espacio y tiempo para profundizar en el tema :troll:
Olepoint
No dejan de llegar noticias de avances tecnológicos y en muchos frentes desde China, mientras que del otro lado del charco lo único que llega es odio y matonismo... para pensar en qué lado de la historia queremos estar.
capitan__nemo
#8 Será porque las noticias de odio, matonismo, violencia, ... son censuradas en China y alrededores. En meneame si se hace.
Dragstat
#15 Si descartamos las noticias internas y de alrededores de ambos paises y nos quedamos con el resto, estamos en las mismas.
Jesusor
#15 ¿Aquí son sancionadas las malas noticias sobre China?.
¿Pero tú de dónde has salido?
Jesusor
#21 ¿En España?. Mentira.
Febrero2034
La.Sala del Espíritu y el tiempo.
arrestenbrinker
Nos comen los chinos! Nos comen!
emdi
Cómo se comprime el espacio, el tiempo y como se genera gravedad?
Graffin
#17 Aumentando la masa. Te comes 100 cachopos y consigues ambas cosas
sliana
A ver quién encuentra alguna pieza fabricada en EEUU en esa máquina
Así_te_vale
Por fin el arma antigravedad del Half-Life 2 en Aliexpress
Frankonstin
El Mago de la Velocidad y el Tiempo 8-D
www.youtube.com/watch?v=utPYA2ERzyQ
kkdelavak
#23 Y yo que creía haber visto ya todo internet... :shit:
Yqsyo
#26 pero no todo... en china
Notese el sarcasmo
Kishiro
Esto debería ya tener su propio apartado: #MientrasTantoEnChina
maxxcan
A ver, no nos flipemos. Sólo es una centrifugadora grande y eso cualquier ejperto meneante te lo hace en un fin de semana.
Yqsyo
China :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Hype hipergravedad McFly! :take: :ferrari:
