China construye una máquina de hipergravedad capaz de comprimir espacio y tiempo: "Esto nos da la oportunidad de descubrir fenómenos completamente nuevos”

CHIEF1900, como se llama la instalación, se ha construido en el China’s Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF), un centro de investigación asociado a la Zhejiang University (China). Este sistema único permite estudiar cómo materiales, estructuras, plantas y células reaccionan ante fuerzas extremas, recreando en laboratorio escenarios que en la naturaleza se desarrollan a escalas de tiempo y espacio imposibles de observar directamente.
La chicha de esta noticia es que en las centrifugadoras normales se suele llegar a 10g y esta llega a 1900g.
