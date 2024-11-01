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La Casa Blanca maneja un informe contra España con referencias a Ceuta y Melilla favorables a Marruecos
El dossier, del que Trump fue informado en su residencia de Mar-a-Lago, aboga por abrir el debate sobre la soberanía de las ciudades autónomas en peno idilio de EEUU con el país magrebí
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ceuta
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melilla
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marruecos
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españa
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#1
mmlv
Seguro que los "patriotas" alzan la voz en defensa de nuestra soberanía y se pondrán en este asunto del lado del gobierno de España aunque tengan que plantarse frente al pederasta
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#3
HeilHynkel
Os recuerdo que según papeles de la CIA, allá por los años 70, al Campechano no de la parecía descabellada la cesión de Melilla a Marruecos ya que vivía poca gente española.
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#4
ombresaco
Todos los borbones han perdido algo de territorio... y la monarquía se justifica principalmente por la tradición.
Apuestas:
- Ceuta
- Meilla
- Algunos islotes u otras plazas menores tipo Peñón de Vélez de la Gomera, Isla Perejil...
- Canarias (o parte de ella)
- Cataluña
- Pais Vasco
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#2
Glidingdemon
Los patriotillas de meneame seguro que está noticia la pasan por alto, porque si no les da un ictus, hace 5 minutos se lo he comentado a uno de ellos estoy esperando a ver qué escusa pone para seguir apoyando a los que quieren hacer esto, y como se dan golpes de pecho, aunque tengo claro que como siempre la culpa será del perro. No tengo dudas.
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#6
NO86
#2
Yo no soy patriota de banderita, soy podemita, y esta noticia me la paso por los cojones. Trump y su CIA dirán lo que quieran, que solo son fantasmas.
Salvo que ganen las elecciones los patriotas de banderita, ahí me temo que sí acaben desmantelando España.
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#5
Leon_Bocanegra
Según fuentes cercanas a Trump. O según ha podido saber voxpopuli
Que traducido al castellano vendría a ser así.
Según nos hemos inventado sobre la marcha.
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#7
Aokromes
#5
> Según nos hemos inventado sobre la marcha.
No es para nada nuevo.
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menéame
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- Pais Vasco
Salvo que ganen las elecciones los patriotas de banderita, ahí me temo que sí acaben desmantelando España.
Que traducido al castellano vendría a ser así.
Según nos hemos inventado sobre la marcha.
No es para nada nuevo.