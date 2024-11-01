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La Casa Blanca maneja un informe contra España con referencias a Ceuta y Melilla favorables a Marruecos

El dossier, del que Trump fue informado en su residencia de Mar-a-Lago, aboga por abrir el debate sobre la soberanía de las ciudades autónomas en peno idilio de EEUU con el país magrebí

| etiquetas: ceuta , melilla , marruecos , españa
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7 comentarios
9 0 3 K 69 actualidad
mmlv #1 mmlv
Seguro que los "patriotas" alzan la voz en defensa de nuestra soberanía y se pondrán en este asunto del lado del gobierno de España aunque tengan que plantarse frente al pederasta
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Os recuerdo que según papeles de la CIA, allá por los años 70, al Campechano no de la parecía descabellada la cesión de Melilla a Marruecos ya que vivía poca gente española.
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ombresaco #4 ombresaco
Todos los borbones han perdido algo de territorio... y la monarquía se justifica principalmente por la tradición.

Apuestas:
- Ceuta
- Meilla
- Algunos islotes u otras plazas menores tipo Peñón de Vélez de la Gomera, Isla Perejil...
- Canarias (o parte de ella)
- Cataluña
- Pais Vasco
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Glidingdemon #2 Glidingdemon
Los patriotillas de meneame seguro que está noticia la pasan por alto, porque si no les da un ictus, hace 5 minutos se lo he comentado a uno de ellos estoy esperando a ver qué escusa pone para seguir apoyando a los que quieren hacer esto, y como se dan golpes de pecho, aunque tengo claro que como siempre la culpa será del perro. No tengo dudas. xD xD xD xD
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#6 NO86
#2 Yo no soy patriota de banderita, soy podemita, y esta noticia me la paso por los cojones. Trump y su CIA dirán lo que quieran, que solo son fantasmas.
Salvo que ganen las elecciones los patriotas de banderita, ahí me temo que sí acaben desmantelando España.
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#5 Leon_Bocanegra
Según fuentes cercanas a Trump. O según ha podido saber voxpopuli



Que traducido al castellano vendría a ser así.

Según nos hemos inventado sobre la marcha.
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Aokromes #7 Aokromes
#5 > Según nos hemos inventado sobre la marcha.

No es para nada nuevo.
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menéame