La Casa Blanca elimina el vídeo racista colgado por Trump en el que aparecen los Obama caracterizados como monos

La medida se tomó tras el aluvión de críticas, incluso de republicanos. La publicación, que recuerda el cliché racista de comparar a los negros con los monos, provocó una rápida reacción. El senador Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, calificó la publicación de racista y dijo que Trump debería eliminarla. «Rezo para que fuera falsa, porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarla», escribió en X el republicano de Carolina del Sur, quien también preside el comité de campaña republicano
Vas por buen camino
No obstante, son precisamente ellos quiénes le han puesto, así que siguen siendo tan hijos de puta y racistas como Trump, aunque les jodan que les descubran de modo tan evidente.