La Casa Blanca elimina el vídeo racista colgado por Trump en el que aparecen los Obama caracterizados como monos

La medida se tomó tras el aluvión de críticas, incluso de republicanos. La publicación, que recuerda el cliché racista de comparar a los negros con los monos, provocó una rápida reacción. El senador Tim Scott, el único republicano negro en el Senado, calificó la publicación de racista y dijo que Trump debería eliminarla. «Rezo para que fuera falsa, porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarla», escribió en X el republicano de Carolina del Sur, quien también preside el comité de campaña republicano

etiquetas: casa blanca , trump , obama , vídeo , monos
comentarios
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Sigue así Donald, sigue así
Vas por buen camino
LinternaGorri #11 LinternaGorri *
#1 TACO, se llama TACO  media
#3 Grahml
Es buena señal que una parte de los repúblicanos estén mostrando ya críticas públicas a Trump.

No obstante, son precisamente ellos quiénes le han puesto, así que siguen siendo tan hijos de puta y racistas como Trump, aunque les jodan que les descubran de modo tan evidente.
themarquesito #6 themarquesito
Naturalmente, le han echado la culpa al becario
josde #10 josde
Trump un Hp hasta el día que se muera y el siguiente
#7 Suleiman
Está que se sale poder absoluto... Puede hacer lo que le salga de los cojones, total va a seguir en el poder unos cuantos años más....
#2 kaos_subversivo
El negro de vox ya ha dicho algo?
#8 Pivorexico
#2 Que los Obama no deberían montar a caballo .
johel #4 johel *
Presidentes norteamericanos aprofobicos y/o racistas la mayoria, abiertamente aprofobicos y racistas este es el primero. El problema real es que si no le para en seco van a venir "mas y mejores".
obmultimedia #9 obmultimedia
el camino de que le hagan un Charlie Kirk.  media
manuelpepito #5 manuelpepito
¿Esto es verdad?
#12 Rixx
No le dejéis el móvil al Yayo, que la lía. xD
