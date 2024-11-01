edición general
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"

"Las grandes potencias pueden permitirse actuar por sí solas. Tienen el tamaño del mercado, la capacidad militar y la influencia para imponer sus condiciones. Las potencias intermedias no. Pero cuando solamente negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde una posición de debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros para ser los más complacientes. Esto no es soberanía. Es una puesta en escena de la soberanía cuando en los hechos se está aceptando la subordinación.

Menuda chorrada dice el Sr éste.La única diferencia es que todas las barbaridades en las que la UE ha participado junto al gran depredador y asesino yanqui,ahora nos ha tocado la china a nosotros.
