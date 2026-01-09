edición general
Los campos de refugiados saharauis, el lugar donde mueren los Mercedes

Hace 50 años, comenzó la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y el éxodo de la población civil a Tinduf, en Argelia. Casi al tiempo, la marca alemana inició la producción del W123, uno de los modelos que, pese a su coste, aún se utilizan para conectar los campamentos de un territorio inhóspito. Estos coches no se conservan por afición al coleccionismo, sino por necesidad material. Siguen operativos bajo condiciones extremas mucho después de haber desaparecido de las carreteras europeas.

La omnipresencia de estos modelos responde a cuestiones prácticas. El enemigo a batir es la calamina, una ondulación del terreno que genera vibraciones de alta frecuencia capaces de desintegrar un coche moderno. Frente a esto, los Mercedes W123 y W124 ofrecen una ventaja mecánica imbatible: una suspensión independiente de largo recorrido —con su característico eje trasero de brazos semitirados o multibrazo— que absorbe el castigo estructural sin transmitirlo al chasis. A esto se suma

No es solo en Argelia, sino también en todo el África Occidental, hasta en Senegal.
#0 Excelente artículo.
