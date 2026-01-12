Un camión atropella a varios manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo a las protestas en Irán

El suceso ha ocurrido durante una marcha celebrada en el barrio de Westwood, donde se congregaban cientos de personas. Coincide con la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. "Aproximadamente a las 15.30 horas (hora local, a las 00.30 hora peninsular en España), el conductor de un camión de mudanzas U-Haul ha chocado contra personas que marchaban por la avenida Veteran, cerca del Edificio Federal. El conductor (un hombre adulto) ha sido detenido mientras se investiga el incidente", ha afirmado la portavocía de la Policía de Los Ángeles.