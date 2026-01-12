edición general
19 meneos
28 clics
Un camión atropella a varios manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo a las protestas en Irán

Un camión atropella a varios manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo a las protestas en Irán

El suceso ha ocurrido durante una marcha celebrada en el barrio de Westwood, donde se congregaban cientos de personas. Coincide con la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. "Aproximadamente a las 15.30 horas (hora local, a las 00.30 hora peninsular en España), el conductor de un camión de mudanzas U-Haul ha chocado contra personas que marchaban por la avenida Veteran, cerca del Edificio Federal. El conductor (un hombre adulto) ha sido detenido mientras se investiga el incidente", ha afirmado la portavocía de la Policía de Los Ángeles.

| etiquetas: atropello , los ángeles , irán , camión
15 4 0 K 170 actualidad
4 comentarios
15 4 0 K 170 actualidad
security_incident #1 security_incident
Qué conveniente. La mano invisible del Israelí Secret Intelligence Service (ISIS).

Aunque ni tan mal. El parásito (Israel) destruyendo a su huésped (USA) desde dentro.

Por una larga guerra civil en en Estados Unidos.
0 K 17
salteado3 #4 salteado3 *
#1 Un casus Belli fabricado de libro. Ahora ya tienen más calentita a la opinión pública yankin para que apruebe robar democratizar el petróleo de Irán.
0 K 13
calde #3 calde
No lo conduciría un agente del ICE o Border patrol???
0 K 14
Herumel #2 Herumel
Ese señor NO quería causar terror, la señora que se apartaba de los del ICE, y fue disparado, SI.
0 K 12

menéame