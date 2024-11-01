Condenados los ultraderechistas que amenazaron a Pablo Iglesias en los juzgados

La fiscal, tras escuchar los interrogatorios al exvicepresidente y a los dos demandados, así como a los y las testigos, solicitó para ambos condenas económicas y la solicitud de una orden de alejamiento para Francisco Zugasti, vecino de Iglesias que participó en el acoso de 2020. Este jueves 22 de enero se ha conocido la condena para ambos, de carácter económico, aunque el juez no ha considerado que hubiera que aplicar la orden de alejamiento requerida por la fiscal.