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Un cambio sin precedentes en el océano frente a Japón dispara las temperaturas 6°C y enciende todas las alarmas climáticas

Un cambio sin precedentes en el océano frente a Japón dispara las temperaturas 6°C y enciende todas las alarmas climáticas

Un cambio sin precedentes en el océano frente a Japón dispara las temperaturas 6°C y enciende todas las alarmas climáticas

| etiquetas: cambio , climatico , japón , océano
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7 comentarios
14 4 0 K 167 ciencia
tul #1 tul
Eso lo arreglan vertiendo mas agua radioactiva de fukushima, un plan sin fisuras
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#7 Barriales
#1 por aqui un iluminati me ha dicho que no pasa nada. Que es triio diluido con agua de mar. Que casi se podría beber y tener beneficios para la salud.
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alpoza #2 alpoza
Ya estamos con las alarmas, la gasolina por las nubes y nos vamos a preocupar de unos "pocos" grados de aumento de temperatura :troll:
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Alarmas? Se ha hecho algo real para evitarlo?
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#4 vGeeSiz
#3 está en nuestra mano evitarlo?
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#5 daniMate
#3 mucho se han puesto cubos de colores en las casa mientras se queman miles de millones de litros de petroleo en lanzar bombas, no se pone limite a los aviones privados, etc.

Así que debe ser que los ciudadanos no estamos reciclando bien.
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
No envidio para nada el mundo que le vamos a dejar a todos los que vengan detrás... solo espero no moverme mucho en mi tumba cuando empiecen a cagarse en todos nosotros.
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menéame