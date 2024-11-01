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Un cambio sin precedentes en el océano frente a Japón dispara las temperaturas 6°C y enciende todas las alarmas climáticas
Un cambio sin precedentes en el océano frente a Japón dispara las temperaturas 6°C y enciende todas las alarmas climáticas
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#1
tul
Eso lo arreglan vertiendo mas agua radioactiva de fukushima, un plan sin fisuras
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#7
Barriales
#1
por aqui un iluminati me ha dicho que no pasa nada. Que es triio diluido con agua de mar. Que casi se podría beber y tener beneficios para la salud.
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#2
alpoza
Ya estamos con las alarmas, la gasolina por las nubes y nos vamos a preocupar de unos "pocos" grados de aumento de temperatura
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#3
Verdaderofalso
Alarmas? Se ha hecho algo real para evitarlo?
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#4
vGeeSiz
#3
está en nuestra mano evitarlo?
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#5
daniMate
#3
mucho se han puesto cubos de colores en las casa mientras se queman miles de millones de litros de petroleo en lanzar bombas, no se pone limite a los aviones privados, etc.
Así que debe ser que los ciudadanos no estamos reciclando bien.
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#6
Nube_Gris
No envidio para nada el mundo que le vamos a dejar a todos los que vengan detrás... solo espero no moverme mucho en mi tumba cuando empiecen a cagarse en todos nosotros.
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Así que debe ser que los ciudadanos no estamos reciclando bien.