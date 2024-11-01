BYD pone precio al hartazgo del PureTech en Italia con descuentos de hasta 10.000 €… ¿llegará a España?

La nueva 'Operazione PUREFICATION' de la filial italiana del gigante chino ofrece descuentos en casi toda su gama a cambio de coches de gasolina con correa de distribución primaria bañada en aceite, es decir, la promoción se dirige principalmente a los poseedores de un motor Puretech que tan mala fama han traído al grupo Stellantis
1. Está en un sub de motor
2. La envío porque me ha hecho gracia el nombre de la campaña y el aprovechamiento de una cagada de diseño de la competencia
- Venden su producto (y su red de mantenimiento).
- Reciben a cambio unos coches a los que a buen seguro que ya les han encontrado arreglo para ponerlos en el mercado de nuevo.
- Recuerdan a los potenciales clientes que el producto "made in Europa" tiene problemas gordos y que, ademas, las empresas tratan de lavarse las manos cuando los hay.
Vaya hostiazo...a 3 manos.
Al final el fondo de la campaña publicitaria es recordarle a los italianos que las empresas europeas ademas de hacer productos que pueden salir malos (como acusan a los coches chinos) se hacen las locas para no asumir la responsabilidad.
A mi me parece una campaña espectacular.
Ah, y al que quiere vender un Puretech dudo que le den mas que lo que pueda valer la chatarra que saquen de su coche. Por poco que les den como descuento ya es todo beneficio.
Parece mentira que a estas alturas nos creamos los descuentos especiales…
Pero sí te digo que en España Honda tenía un descuento por ser familiar de alguien propietario de un Honda y en mi familia lo han usado varias veces. No era tanto pero sí más de 1000€ que si no tenías un familiar con Honda no te lo aplicaban.