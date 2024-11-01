edición general
8 meneos
59 clics
BYD pone precio al hartazgo del PureTech en Italia con descuentos de hasta 10.000 €… ¿llegará a España?

BYD pone precio al hartazgo del PureTech en Italia con descuentos de hasta 10.000 €… ¿llegará a España?

La nueva 'Operazione PUREFICATION' de la filial italiana del gigante chino ofrece descuentos en casi toda su gama a cambio de coches de gasolina con correa de distribución primaria bañada en aceite, es decir, la promoción se dirige principalmente a los poseedores de un motor Puretech que tan mala fama han traído al grupo Stellantis

| etiquetas: puretech , byd , peugeot , stellantis
7 1 0 K 107 Motor
10 comentarios
7 1 0 K 107 Motor
#1 EISev
Si me vais a acusar de spam..

1. Está en un sub de motor
2. La envío porque me ha hecho gracia el nombre de la campaña y el aprovechamiento de una cagada de diseño de la competencia
2 K 36
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1
- Venden su producto (y su red de mantenimiento).
- Reciben a cambio unos coches a los que a buen seguro que ya les han encontrado arreglo para ponerlos en el mercado de nuevo.
- Recuerdan a los potenciales clientes que el producto "made in Europa" tiene problemas gordos y que, ademas, las empresas tratan de lavarse las manos cuando los hay.

Vaya hostiazo...a 3 manos.
2 K 34
Fj_Bs #5 Fj_Bs *
#3 Tras el escandalo Stellantis ; Las marcas Chinas , apredieron rapido , pusieron cadenas de distribución grandes y solidas para no tener probemas de garantia , y les dio publicidad :hug: xD
0 K 8
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 Habria que leer la letra pequeña de la campaña.

Al final el fondo de la campaña publicitaria es recordarle a los italianos que las empresas europeas ademas de hacer productos que pueden salir malos (como acusan a los coches chinos) se hacen las locas para no asumir la responsabilidad.

A mi me parece una campaña espectacular.
0 K 15
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Se escribe Pudretech
0 K 11
#10 EISev
#7 promozione pudrezzione quedaba peor
0 K 12
taSanás #2 taSanás
Dudo muchísimo que el descuento sea de 10K€ más que en otras ventas, simplemente que en otras ventas el descuento será una campaña un trato favorable del concesionario o un precio especial. Pero ninguno va a pagar 10.000 euros menos que el promedio del precio habitual
0 K 8
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 "En el caso del popular BYD Dolphin Surf, el descuento se queda en unos 1.470 € para la versión Comfort, mientras que en el Atto 2 DM-i con acabado Boost el descuento se queda en 3.300 €. Para el resto de modelos, los descuentos se sitúan entre los 4.000 y los 6.000 €, con el Sealion 7 llegando a 7.710 € de descuento y los Seal 6 DM-i superando los 8.500 € de descuento en sus niveles de acabado Comfort."

Ah, y al que quiere vender un Puretech dudo que le den mas que lo que pueda valer la chatarra que saquen de su coche. Por poco que les den como descuento ya es todo beneficio.
0 K 15
taSanás #6 taSanás
#4 esos descuentos te los dan también por ser rubio, o tener 5 dedos en una mano.

Parece mentira que a estas alturas nos creamos los descuentos especiales…
0 K 8
#9 EISev
#2 no lo sé, porque no conozco al que ha diseñado la campaña.

Pero sí te digo que en España Honda tenía un descuento por ser familiar de alguien propietario de un Honda y en mi familia lo han usado varias veces. No era tanto pero sí más de 1000€ que si no tenías un familiar con Honda no te lo aplicaban.
0 K 12

menéame