Bueno... La Casa Blanca afirma que la «tarjeta dorada Trump» de Nicki Minaj es solo un recuerdo, no un pase rápido para obtener la ciudadanía (ENG)

Un funcionario de la Casa Blanca afirma que la «Tarjeta Dorada Trump» que la rapera Nicki Minaj mostró recientemente en Internet no es un documento de inmigración válido, sino un recuerdo sin valor legal, lo que contradice las afirmaciones que la artista hizo en las redes sociales.

themarquesito #3 themarquesito
Traducción: Pasa por caja, Nicki.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 con su hermano y marido siendo delincuentes sexuales no se yo si sería normal.
Igual el ICE debería tomar cartas en el asunto
Edheo #9 Edheo
#6 Igual que con la mujer de Trump
#13 pakorrito
#9 Hombre, el docudrama de Amazon es malo, pero tampoco es para deportarla a la pobre.
Abrildel21 #26 Abrildel21
#22 Deja de hacer spam y cómprate una vida.
#7 Setis
#3 Y después acompaña a estos "simpáticos" "señores" vestidos de camuflaje con las letras ICE en la espalda. Y saluda a Bukele cuando llegues!
Milmariposas #8 Milmariposas
#3 O vuélvete a tu país, que tampoco estaría mal.
themarquesito #11 themarquesito
#8 Veo más claro el "pasa por caja", que Minaj necesita un par de indultos: uno para su marido y otro para su hermano, ambos en la cárcel por delitos sexuales contra menores
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
No hay un carnet de mocatriz?
#1 Review
Roma no paga a los traidores :roll:
Gry #2 Gry
Antes de pagarle 15.000 dólares a Trump por un souvenir debería haber investigado un poco. xD
afrofrog #23 afrofrog
#2 1.015.000 en realidad
karakol #12 karakol
Ya puedes tener el dinero que quieras; para esta gente el primer requisito es tener el tono Pantone correcto, y este no es el caso.

Da bastante vergüenza ajena ver a estos famosillos lamer culo naranja para que después vengan los leopardos comecaras y les devuelvan a la realidad.
#14 Jesucripto
Vaya, no la van a reconocer cuando regrese a Trinidad y Tobago.
:troll:  media
#16 kkjj
#14 Esta foto es real? ostia puta¡¡¡
Jose_trompetas #24 Jose_trompetas *
#14 buff, horribles ambas.
Podia haberse quedado en un termino medio.
La de la izquierda parece un gorrilla del parking de la feria.
La de la derecha parece un horror recauchutado salido de Mordor.
#28 Nuisaint
#14 Puaj Nicki Minaj
#17 Equidislate
La rubia morenita de carita tierna es el próximo plato del leopardo.
devilinside #4 devilinside
De vuelta al Caribe, nena
#18 Luiskelele
Las más macizas siempre son las más locas...
capitan__nemo #25 capitan__nemo
La casa blanca suele mentir mas que habla.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Tienes que hacerle más la pelota a Trump, Nicki
#19 Carapedo
#5 Creo que no es "la pelota" lo que Trump quiere que le haga :troll:
Brill #20 Brill
Los lameculos de Trump no se cansan de ser timados. Daría hasta ternura si no apoyaran lo que están apoyando.
#21 Carapedo *
Me estás diciendo que la Trump Gold Card que cuesta 1 millón de dólares + 15000 en gastos de gestión no es un documento oficial sino otra estafa un souvenir para los fans de Trump? Imposipla! xD
Palas_Memeces #27 Palas_Memeces
Por si no ha quedado claro. Los EE.UU. de Trump son como la Roma de Nerón según la Iglesia Católica.
Los documentos oficiales expedidos por las autoridades legítimas de los EE.UU. solo tienen validez mientras el emperador no ponga ningún obstáculo.
Es un estado arbitrario de desecho.
