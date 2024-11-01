Bueno... La Casa Blanca afirma que la «tarjeta dorada Trump» de Nicki Minaj es solo un recuerdo, no un pase rápido para obtener la ciudadanía (ENG)

Un funcionario de la Casa Blanca afirma que la «Tarjeta Dorada Trump» que la rapera Nicki Minaj mostró recientemente en Internet no es un documento de inmigración válido, sino un recuerdo sin valor legal, lo que contradice las afirmaciones que la artista hizo en las redes sociales.
Igual el ICE debería tomar cartas en el asunto
Da bastante vergüenza ajena ver a estos famosillos lamer culo naranja para que después vengan los leopardos comecaras y les devuelvan a la realidad.
Podia haberse quedado en un termino medio.
La de la izquierda parece un gorrilla del parking de la feria.
La de la derecha parece un horror recauchutado salido de Mordor.
otra estafaun souvenir para los fans de Trump? Imposipla!
Los documentos oficiales expedidos por las autoridades legítimas de los EE.UU. solo tienen validez mientras el emperador no ponga ningún obstáculo.
Es un estado arbitrario de desecho.