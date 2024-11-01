edición general
58 meneos
610 clics
Brutal paliza de dos porteros de la discoteca Opium a un cliente: le reventaron el cráneo y está en coma inducido

Brutal paliza de dos porteros de la discoteca Opium a un cliente: le reventaron el cráneo y está en coma inducido

El pasado 11 de enero la discoteca Opium de Madrid fue escenario de una brutal agresión que ha terminado con un cliente de 42 años en la UCI del Hospital Clínico San Carlos, donde fue inducido al coma. Según explicaron los testigos, cuando bajaban las escaleras al cierre del local, que dan directamente a la calle, fueron empujados por los vigilantes. El agredido les recriminó lo sucedido, momento en que el primer portero la emprendió a puñetazos con él... Se da la circunstancia de que los porteros están vinculados a la empresa investigada...

| etiquetas: discoteca opium , porteros , controladores , paliza , coma , cráneo , madrid arena
30 28 4 K 391 Sucesos
17 comentarios
30 28 4 K 391 Sucesos
Comentarios destacados:      
Asimismov #2 Asimismov
Las mejores roturas de cráneos, las de Madriz.
8 K 71
Porrancho #6 Porrancho
#4 Mira , por lo menos Salamanca tiene eso de bueno. Ningun gatito sin seguridad.
8 K 69
taSanás #8 taSanás *
#6 Edit: lol
1 K 14
#1 vGeeSiz
la típica: los porteros "no tienen relacion laboral" con la discoteca y al final no pagan todos los responsables. Porque al animal que está en la puerta lo puso alguien...
6 K 67
taSanás #4 taSanás
#1 hace ya años, en Salamanca, muchos gatitos tenían seguridad en la puerta… y los de seguridad tenían el tlf de un grupo “itinerante” de matones que les hacían el trabajo sucio, y así eran peleas fortuitas entre gente sin relación con la discoteca. Y lo se de muy buena tinta, no habrá cambiado
4 K 33
Cos.Se #9 Cos.Se
#1 pues si
0 K 6
traviesvs_maximvs #5 traviesvs_maximvs *
Los machacas de discoteca suelen ser profundamente retrasados. La excepción era un negrazo que te abria la puerta del garito él mismo. Para un chaval calimochero de 18 como era yo aquello era chocante, después de ver al resto de anormales con ínfulas mirandote con desdén.
3 K 37
#3 Troylanas
Ojalá en la cárcel alguien les dé amor y les dejen el ojete como el cráneo del chaval.
1 K 20
#16 NO86
#3 El chaval de 42 años
0 K 7
sivious #11 sivious
Por la fiesta de empresa de este año acabamos en una discoteca de Madrid (The Lab), tengo mas de 40 años y hacia que no pisaba una la vida entera. Es increible el desden con el que te tratan los mamarrachos estos de la puerta a un grupo de "viejales" que ibamos, parecia que nos estuvieran perdonando la vida. Y encima los modales para pedir cualquier cosa. Fue increible, no vuelvo a ir a una en mi vida.
2 K 14
Yomisma123 #15 Yomisma123
#11 Misma experiencia, fiesta de empresa, la entrada un pastón y un mal ambiente...
Sitios inmundos y desagradables.
Vas a tomar una copa y bailar y acabas enfadado con el camarero y preocupado de que no te peguen los seguratas
0 K 9
mono #13 mono
Para los viejunos como yo, esto es la antigua MOMA
0 K 12
oceanon3d #17 oceanon3d *
#13 Yo ya soy viejuno recién entrado en las seis décadas ... toda la vida a sido esto de los matones de discoteca así. Desde que empece a los 16 siendo un mono sin medio guantazo hasta los ochenta de lleno de mi efímera época de malote en yo era el que les tocaba los cojones ... con mayor o menor éxito.
0 K 8
cuozel #12 cuozel
"Artículo solo para suscriptores"
0 K 9
#10 boulardii
Roid rage, un clásico, se les sube la trembo
0 K 6
elmakina #7 elmakina
Esto también será culpa de Ayuso, supongo...
2 K 3
#14 Hestu__
#7 A ti también te dejaron jodido el cráneo estos dos?
2 K 18

menéame