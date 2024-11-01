Brutal paliza de dos porteros de la discoteca Opium a un cliente: le reventaron el cráneo y está en coma inducido

El pasado 11 de enero la discoteca Opium de Madrid fue escenario de una brutal agresión que ha terminado con un cliente de 42 años en la UCI del Hospital Clínico San Carlos, donde fue inducido al coma. Según explicaron los testigos, cuando bajaban las escaleras al cierre del local, que dan directamente a la calle, fueron empujados por los vigilantes. El agredido les recriminó lo sucedido, momento en que el primer portero la emprendió a puñetazos con él... Se da la circunstancia de que los porteros están vinculados a la empresa investigada...