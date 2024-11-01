Bonnie Blue anunció su embarazo poco después de su último reto sexual: "La misión de reproducción fue un éxito"

La actriz porno mostró el test y una ecografía. El padre sería alguno de los participantes de su más reciente desafío. La noticia del embarazo llegó pocos días después de que anunciara que se acostó con 400 hombres en una sola jornada sin protección. En el vídeo, la persona que le hace la ecografía dice que "el niño probablemente fue concebido hace 11, 12 o 13 días", una fecha coincidente con la del desafío sexual. "La misión de reproducción fue un éxito", señala Blue.
Tiene pinta de ser una mascarilla hidratante.
De nada
La libertad consiste en esto. Que casa uno elija en la manera de joderse la vida sin hacer daño a otros.
Si solo te acuestas con uno, puede que te toque el infértil, o el que ese día tenia el depósito a medias.
Si los haces con más de uno, esas probabilidades se reducen a practicante 0, si lo haces con más de 3 o 4.
Me supongo que habrán hecho controles médicos exhaustivos.
Aunque lo más sorprendente es que ninguno se haya resbalado y partido la cabeza con el charco que habrán dejado.