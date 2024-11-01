edición general
Bonnie Blue anunció su embarazo poco después de su último reto sexual: "La misión de reproducción fue un éxito"

La actriz porno mostró el test y una ecografía. El padre sería alguno de los participantes de su más reciente desafío. La noticia del embarazo llegó pocos días después de que anunciara que se acostó con 400 hombres en una sola jornada sin protección. En el vídeo, la persona que le hace la ecografía dice que "el niño probablemente fue concebido hace 11, 12 o 13 días", una fecha coincidente con la del desafío sexual. "La misión de reproducción fue un éxito", señala Blue.

ElPerroDeLosCinco #19 ElPerroDeLosCinco
Lo he mirado y una eyaculación promedio son 5 mililitros de semen. Eso son 5 gramos. Multiplicado por 400 son 2 kilos de lefa. El último de la fila sentiría que estaba metiendo la polla en un bote industrial de Calvé.
#26 eqas
#19 :-S  media
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Menuda loca y que trauma futuro para el hijo/a
#16 burgerconqueso
#1 que dices? es una bonita historia para contar a sus futuros nietos, suena a pelicula de Disney xD xD xD
magnifiqus #17 magnifiqus
#1 Una loca y 400 tarados siguiéndole el juego
mecheroconluz #20 mecheroconluz
Pobre niño, le ha tocado una puta colgada como madre
#22 eipoc
#20 El padre genéticamente tampoco andaba muy lejos de esa linea.
eltxoa #3 eltxoa
Todos ellos a pagar la manutención del niño :troll:
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
Igual tiene mellizos de varios padres, superfecundación heteropaternal. :popcorn:
ElPerroDeLosCinco #12 ElPerroDeLosCinco
¿Qué tiene en la cara? Parece que alguno(s) de los 400, no apuntó nada bien.
astronauta_rimador #18 astronauta_rimador
#12 tú el skin care lo tienes algo abandonado no? :-D
Tiene pinta de ser una mascarilla hidratante.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Mil Leches como nombre, ademas vale tanto para chico como para chica

De nada
#11 poxemita
#2 si es niño lo llamará Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramírez.
magnifiqus #23 magnifiqus
#2 Mamá, ¿por qué me llamo Bukkake?... ¿Mamaaaaa? ¿Por qué te tapas la cara?
#21 Kuruñes3.0
Hay que estar tan tarao como ella para empreñar a esa loca de atar.
1 K 27
#25 harverto
¿Es que nadie se ha acordado de Pesadilla en Elm Street? Van a tener muchas cosas en común...
:foreveralone:
#27 Strandedandbored
#25 la monja que se quedó encerrada
eltxoa #5 eltxoa
Esta y la otra Noséque Philips se me parecen mucho.
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
#5 Yo las confundo también. Se llama Lily Phillips.
#7 daniMate
Bueno, una forma de ganarse la vida y no tendrá problemas con el padre.

La libertad consiste en esto. Que casa uno elija en la manera de joderse la vida sin hacer daño a otros.
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
Realmente aumentaba la probabilidad acostarse con más de uno?
Black_Txipiron #6 Black_Txipiron
#4 bombardeo por saturación, siempre efectivo en todas las batallas. :troll:
#9 daniMate
#4 está claro que si.

Si solo te acuestas con uno, puede que te toque el infértil, o el que ese día tenia el depósito a medias.

Si los haces con más de uno, esas probabilidades se reducen a practicante 0, si lo haces con más de 3 o 4.
DORO.C #10 DORO.C
Va a estar complicado celebrar el día del padre :-S
#24 harverto
#10 El día del padrón
#15 thekeeper
Lo de las ETS en el siguiente capitulo
#28 NanakiXIII *
#15 Estadísticamente sexo sin protección con 400 persona... es imposible que no hayan pillado algo casi todos.
Me supongo que habrán hecho controles médicos exhaustivos.

Aunque lo más sorprendente es que ninguno se haya resbalado y partido la cabeza con el charco que habrán dejado.
#13 Pastis
En vez de hacer la fiesta que hacen para hacer público el sexo del bebé, van a hacer una para decir el color de la piel.
