Bonnie Blue anunció su embarazo poco después de su último reto sexual: "La misión de reproducción fue un éxito"

La actriz porno mostró el test y una ecografía. El padre sería alguno de los participantes de su más reciente desafío. La noticia del embarazo llegó pocos días después de que anunciara que se acostó con 400 hombres en una sola jornada sin protección. En el vídeo, la persona que le hace la ecografía dice que "el niño probablemente fue concebido hace 11, 12 o 13 días", una fecha coincidente con la del desafío sexual. "La misión de reproducción fue un éxito", señala Blue.