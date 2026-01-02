edición general
Ayuso busca privatizar el segundo servicio médico del principal hospital de Vallecas: primero fue la unidad de dolor y ahora las pruebas digestivas

Sanidad saca a concurso la realización de colonoscopias y panendoscopias en el hospital Infanta Leonor por un año y por 105.000 euros. Argumenta la alta demanda de estas exploraciones y la limitación de recursos. Llama la atención que el centro quiera externalizar este servicio cuando la demora media para la colonoscopia era en noviembre de 2025 de 7,7 días (con 180 pacientes en lista de espera) y para la panendoscopia de 8,8 días (con 201 personas esperando). La Consejería de Sanidad solo exige que la prueba no se demore más de diez días

| etiquetas: ayuso , externalización , hospital infanta leonor
