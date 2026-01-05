AWS sube los precios de las GPU un 15% un sábado, esperando que no te dieras cuenta [eng]

AWS ha subido discretamente los precios de sus Bloques de Capacidad de EC2 para ML en aproximadamente un 15 por ciento. La instancia p5e.48xlarge —ocho aceleradores NVIDIA H200 en un solo paquete— pasó de 34,61 a 39,80 dólares por hora en la mayoría de las regiones, mientras que la p5en.48xlarge subió de 36,18 a 41,61 dólares.