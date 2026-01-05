edición general
AWS sube los precios de las GPU un 15% un sábado, esperando que no te dieras cuenta [eng]

AWS ha subido discretamente los precios de sus Bloques de Capacidad de EC2 para ML en aproximadamente un 15 por ciento. La instancia p5e.48xlarge —ocho aceleradores NVIDIA H200 en un solo paquete— pasó de 34,61 a 39,80 dólares por hora en la mayoría de las regiones, mientras que la p5en.48xlarge subió de 36,18 a 41,61 dólares.

Ferran
#6 A mi me pasó hace muchos años, con una web que tenía, pasé de pagar 3.000€ a pagar 8.000€ en un mes.

Por suerte la web era muy rentable y no lo notamos mucho en la cuenta de resultados :->
Veelicus
Cuidado con estos servicios si estas probando cosas, que a mas de uno se le ha quedado un proceso ejecutando y la factura que les ha llegado les ha dejado temblando porque no puedes poner un tope de gasto
Ferran
#3 A mi me pasó :-S
frg
#3 #5 ¿No se puede poner tope de gasto? o_o

¿Seguro? Me parece muy raro.
Veelicus
#6 No se puede no, ellos te diran que hasta el final del ciclo de facturacion no van a saber cuanto tienes que pagar y que no pueden estar calculando ese importe cada segundo.
Lo lei en un articulo en su momento, yo tenia unos servicios de pruebas y lo quite, imaginate que la cagas y metes un bucle que dura mucho mas de lo que esperas...
Torrezzno
Se viene el crash?
Gry
#1 Si viniera un Crash bajarían los precios, suben porque las IA tienen dinero prácticamente ilimitado para comprar recursos.

Leí por ahí que ha han llegado incluso al punto de comprarlos para después no usarlos y negarselos a las otras compañías de IA.
Torrezzno
#2 entiendo que si Amazon sube el precio de EC2 para ML se debe a la subida generalizada de la RAM. Si aws es más caro más le cuesta a anthropic la inferencia, por lo que podrian verse forzados a subir el precio por token o quemar el dinero de los VC más rápido. Para mi es señal de burbuja
aPedirAlMetro
#4 "entiendo que si Amazon sube el precio de EC2 para ML se debe a la subida generalizada de la RAM"
Porque... patatas xD
