AWS acaba de despedir al 40 % de su equipo de DevOps... ¡y luego dejó que la IA ocupara sus puestos! [Ing]

Cuando los ingenieros de AWS se despertaron el lunes, nunca imaginaron que su acceso a Slack sería revocado al mediodía. Pero por la tarde, casi el 40 % de los empleados de DevOps de AWS fueron despedidos en una sola operación interna. Un memorándum por correo electrónico, que se publicó brevemente en la wiki interna antes de ser retirado, atribuyó los despidos a iniciativas estratégicas de automatización. Traducción: la IA está asumiendo el tipo de trabajo de DevOps que los humanos han estado realizando durante la última década.