AWS acaba de despedir al 40 % de su equipo de DevOps... ¡y luego dejó que la IA ocupara sus puestos! [Ing]

Cuando los ingenieros de AWS se despertaron el lunes, nunca imaginaron que su acceso a Slack sería revocado al mediodía. Pero por la tarde, casi el 40 % de los empleados de DevOps de AWS fueron despedidos en una sola operación interna. Un memorándum por correo electrónico, que se publicó brevemente en la wiki interna antes de ser retirado, atribuyó los despidos a iniciativas estratégicas de automatización. Traducción: la IA está asumiendo el tipo de trabajo de DevOps que los humanos han estado realizando durante la última década.

JanSmite #1 JanSmite
Relacionada: www.meneame.net/story/cosa-mas-estupida-he-escuchado-ceo-aws-critica-p

Esta noticia es de hace 3 días, y, ¡oh, casualidad!, AWS se cae a nivel mundial ayer………
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

Igual la IA no está tan entrenada como piensan. xD
JanSmite #6 JanSmite
#5 Igual algún DevOp tenía una puerta trasera…
frg #7 frg
#6 No hace falta. Hay cosas que en cuanto dejas de mirar, fallan. Alguna mierda cuántica estará oculta en esos infinitos lugares.
Dramaba #2 Dramaba
Más que AWS debería llamarse OUCH! :-D

Ahora en serio, que se joda Bezos.
#4 PerritaPiloto
Se supone que DevOps ya trata de automatización extrema. Ahora van a automatizar a los que automatizan, a su vez aplicando DevOps.
blak #3 blak
Fuente muy dudosa
blak #8 blak
#3 Buscando en Google parece que es un bulo que lleva meses dando vueltas
