«La cosa más estúpida que he escuchado» – El CEO de AWS critica los planes de reemplazar a trabajadores humanos junior con IA (ENG)

El CEO de Amazon Web Services (AWS), Matt Garman, calificó la idea de despedir a los trabajadores junior porque la IA puede hacer su trabajo como “la cosa más estúpida que he escuchado”. En una entrevista en YouTube con Matthew Berman, Garman respaldó su postura argumentando que el personal junior suele ser el menos costoso, pero también el que más utiliza herramientas de IA; por lo tanto, son quienes están mejor preparados para aprovechar el impulso de la IA en sus flujos de trabajo, en lugar de ser reemplazados por ella.