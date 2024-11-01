El auge de las «manadas»: los robots caninos de China evolucionan para actuar al unísono en el combate urbano (inglés)

En comparación con los modelos anteriores desplegados y probados por el EPL, estos «lobos robóticos» han dado un salto transformador, pasando de ser un «sistema de apoyo a un solo soldado» a convertirse en una «plataforma de combate en enjambre coordinada», según afirmó la cadena estatal CCTV en un episodio de una serie documental emitido el jueves. En una operación simulada de despeje urbano, la manada de lobos actúa a través de una red de sensores compartida, que funciona como un cerebro colectivo y permite la colaboración autónoma y la...