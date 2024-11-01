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El auge de las «manadas»: los robots caninos de China evolucionan para actuar al unísono en el combate urbano (inglés)

El auge de las «manadas»: los robots caninos de China evolucionan para actuar al unísono en el combate urbano (inglés)

En comparación con los modelos anteriores desplegados y probados por el EPL, estos «lobos robóticos» han dado un salto transformador, pasando de ser un «sistema de apoyo a un solo soldado» a convertirse en una «plataforma de combate en enjambre coordinada», según afirmó la cadena estatal CCTV en un episodio de una serie documental emitido el jueves. En una operación simulada de despeje urbano, la manada de lobos actúa a través de una red de sensores compartida, que funciona como un cerebro colectivo y permite la colaboración autónoma y la...

| etiquetas: perro robot , uso militar , inteligencia articial , combate urbano , manadas
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Joer qué miedo que está empezando a dar todo esto...
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sotillo #6 sotillo
#1 Son lobos no cazadores de Vox de CYL
0 K 10
#7 DenisseJoel
#1 Si no criticas las guerras ni genocidios, y solo reivindicas que bajen los impuestos, no tienes nada que tener. :troll:
2 K 41
Connect #2 Connect *
Es Black Mirror total. Que visión mas increíble tuvo el que hizo aquel quinto capítulo de la cuarta temporada, Metalhead... hace nueve años!!  media
2 K 36
#5 Pitchford
#2 Que real era el bicho éste.. Sufrí yo y todo...
0 K 19
Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
#2 Algo igual sale en una versión de la guerra de los mundos.

www.youtube.com/watch?v=Xb8cmSQij5U
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Alakrán_ #3 Alakrán_
La ciencia ficción llevan décadas advirtiéndonos de los errores que no debíamos, pues los estamos cometiendo todos. IAs asesinas, robots asesinos... Bonito mundo nos va a quedar.
1 K 27
buronix #4 buronix *
Luego me toman por loco al contar que un dia no nos podremos quejar por que quien es el guapo que convence a un androide encañonandote con un arma automática que se sume a tu revolución por que la sociedad es injusta, pero vamos, que a la vuelta de la esquina...
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Ed_Hunter #10 Ed_Hunter
#4 sólo necesitas un hacker trans con uñas de mandarín para que aporreando un teclado reprograme al droide y luche por tu causa.
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Spirito #8 Spirito
La robotización masiva del ejercito es inevitable.
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menéame