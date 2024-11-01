Un audio filtrado muestra a Erika Kirk hablando del éxito de Turning Point USA días después del funeral de su marido (Eng)

En unos clips de audio filtrados y compartidos por Candace Owens, se puede escuchar a Erika hablando de las ventas de productos y las donaciones poco después del funeral de su marido.
A ti a lo mejor te aumentan el sueldo 2€ si conseguis que vuelvan. Sigue esforzándote mucho con los lloros y los puñitos cerrados que estás supermono.
"Los rojelios apesabrados" cuando queremos leer a fachas rebuznar tenemos casi cualquier otra web española. Y vosotros al final sois 4 infelices a los que os pagan para colapsar y monopolizar el debate con vuestra basura. Y es no da visitas unicas a la web.
Van de cristianos, tradicionales y luego no tienen ni moral ni principios algunos. Fariseos version USA.
La derecha española van de muy mucho españoles y de muy católicos y luego no tienen problemas en cobrar comisiones, en robar todo lo que pueden, en no pagar impuestos en España, en no tener empatía por los españoles, ni con los más desfavorecidos ni con las víctimas de diferentes tragedias, en cargarse la salud y la educación de sus compatriotas, en vender su país a intereses económicas, en ser patriotas de boquilla pero ser realmente unos cobardes y todo esto pir un simple plato de lentejas.
Yo no necesitaría mucho más delante de un tribunal. Quiero decir, por mucho menos que estas pruebas han enjuiciado a Begoña y despedido al Fiscal General, jajajaj ésta es más culpable que la hostia. Cárcel.
Como sugerencia para la próxima, añade también un "zurdos de mierda", un chavistas bolivarianos de cubazuela, para atraer al público sudamericano. Están pegando fuerte en la web últimamente y necesitan sentirse queridos
Quien lo hubiera dicho
Sacarle rendimiento económico a una desgracia
(Meme Pikachu sorprendido)
Nadie lo diría viendo lo compungida que estaba la susodicha.
No te das cuenta del sesgo sonrojante de este portal? Imagina por un momento que el accidente de Adamuz le pasa al PP y que Puente fuera de los malos. Todos los meneos sensacionalistas que estás silenciados serían portadas varias veces. En fin, la culpa es de lo poco de derechas que aún queda por aquí. Si fueran el 100% de izquierdas seguro que al portal le iría mucho mejor y la calidad del contenido sería todavía mejor.