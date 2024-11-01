edición general
79 meneos
451 clics

Un audio filtrado muestra a Erika Kirk hablando del éxito de Turning Point USA días después del funeral de su marido (Eng)

En unos clips de audio filtrados y compartidos por Candace Owens, se puede escuchar a Erika hablando de las ventas de productos y las donaciones poco después del funeral de su marido.

| etiquetas: charlie kirk , éxito de ventas , erika kirk , candence owens
44 35 1 K 380 actualidad
44 comentarios
44 35 1 K 380 actualidad
Comentarios destacados:            
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Mira, como el PP haciendo caja del asesinato de Miguel Angel Blanco. Se nota que son iguales.
25 K 246
DaniTC #26 DaniTC
#2 bueno, pero muchos del PP ni siquiera conocían a Miguel Ángel blanco. Esta señora es la mujer del difunto. xD
2 K 22
themarquesito #39 themarquesito
#2 Al menos el PP no usaba pirotecnia
0 K 19
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#9 la ventana de overton es lo que tiene, que hasta Tucker Carlson es un woke de derechas
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
7 K 103
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
#10 como va el clima?
1 K 8
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#9 Pero hombre, respeta a quienes "piensan diferente". Así no vas a conseguir que voten a quien tú quieres, deberías de hacer autocrítica.
9 K 89
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#11 los hijos de perra etarras y quienes los blanquean solo me merecen el mayor de los desprecios. No sé si me he explicado con claridad.
7 K -41
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#14 No, explícate mejor.
4 K 39
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#16 tú a tu ritmo, no fuerces.
0 K 9
MiguelDeUnamano #25 MiguelDeUnamano
#22 Venga, seguro que eres capaz de expresarte con mayor claridad, galán.
1 K 20
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#25 tomate el tiempo que necesites. No tienes que demostrar nada.
0 K 9
MiguelDeUnamano #31 MiguelDeUnamano
#28 Vaya, no me esperaba un ejercicio de valentía negativa como este. Bueno, sí, para qué engañarnos. xD
1 K 20
samdax #17 samdax
#14 Chupito!
3 K 28
wilkin #34 wilkin
#9 #14 anda que no rentabilizaban nada el tiro en la nuca los peperros. Tiro en la nuca, pues 200mil votos mas. Otro tiro en la nuca, pues otros 150mil y asi. Como se corrían el Aznar y el Oreja con eso, uuuis madre mí qué gustazo les daba. Menudo mercado perdisteis con el fin de eta, normal que esteis deseando que vuelva. Mira al Kirk Bujerocuello lo bien que les ha venido allí.

A ti a lo mejor te aumentan el sueldo 2€ si conseguis que vuelvan. Sigue esforzándote mucho con los lloros y los puñitos cerrados que estás supermono.
0 K 6
Macnulti_reencarnado #41 Macnulti_reencarnado
#34 estás muy roto por dentro. No creo que tengas remedio ya.
0 K 9
StuartMcNight #13 StuartMcNight
#9 Primo, fachuncios llorando porque esto es un nido de rojos comunistas los tenemos aqui desde al menos 2008. El unico cambio es que ahora os permiten insultar, mentir, ser racistas, crearos clones, manipular votos. Y desde que empezaron a hacer eso hace ya años.... la web empezo a caer al pozo.

"Los rojelios apesabrados" cuando queremos leer a fachas rebuznar tenemos casi cualquier otra web española. Y vosotros al final sois 4 infelices a los que os pagan para colapsar y monopolizar el debate con vuestra basura. Y es no da visitas unicas a la web.
10 K 88
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#13 fíjate, yo entro aquí por lo mismo, para oír rojelios rebuznar. Me lo paso teta con vosotros. Y estáis logrando grandes resultados, sobre todo con los jóvenes. Seguid así.
2 K -5
StuartMcNight #7 StuartMcNight
Hombre... el dia del "memorial" del que estan hablando estaba la tia bailando en el escenario y luego casi se folla a JD Vance dandole la bienvenida.

Van de cristianos, tradicionales y luego no tienen ni moral ni principios algunos. Fariseos version USA.
5 K 65
#38 sugggus
#7 Lo mismo que aquí, se confiesan y aquí no ha pasado nada.
La derecha española van de muy mucho españoles y de muy católicos y luego no tienen problemas en cobrar comisiones, en robar todo lo que pueden, en no pagar impuestos en España, en no tener empatía por los españoles, ni con los más desfavorecidos ni con las víctimas de diferentes tragedias, en cargarse la salud y la educación de sus compatriotas, en vender su país a intereses económicas, en ser patriotas de boquilla pero ser realmente unos cobardes y todo esto pir un simple plato de lentejas.
0 K 6
karakol #4 karakol
La viuda alegre.
2 K 52
smilo #1 smilo
Los carroñeros siempre aprovechan su oportunidad
5 K 45
cocolisto #12 cocolisto
El muerto al hoyo y la viva al bollo de toda la vida.
2 K 45
wata #3 wata
Y si fue ella?
2 K 44
Supercinexin #6 Supercinexin
#3 Se cepillan a su marido, ella se queda con todo su dinero y propiedades y demás, viuda de oro, además le da un boost a du movimiento facha y, de premio, ahora tiene más tiempo para follarse a JD Vance.

Yo no necesitaría mucho más delante de un tribunal. Quiero decir, por mucho menos que estas pruebas han enjuiciado a Begoña y despedido al Fiscal General, jajajaj ésta es más culpable que la hostia. Cárcel.
15 K 166
#30 sugggus
#6 Lo de Vance ... ni que esta mujer fuera un sofá
1 K 14
#33 rafeame
#30 Bueno, creo que le gusta llevar pantalones de cuero, algo es.
0 K 7
Milmariposas #21 Milmariposas
Show must go on, decía Freddie, no?
1 K 37
Catapulta #15 Catapulta
#9 Joder, que manera tan ridícula de hablar.
2 K 28
Graffin #37 Graffin
#36 Ya estamos con el victimismo de la izquierda...
2 K 21
Graffin #27 Graffin
#9 se que ya no está de moda, pero se te ha olvidado filoetarras
1 K 12
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
#27 blanqueador de etarras hijos de perra diría que engloba a filoetarras, no crees?
1 K 8
Graffin #32 Graffin
#29 contesté al comentario antes de seguir leyendo el hilo.
Como sugerencia para la próxima, añade también un "zurdos de mierda", un chavistas bolivarianos de cubazuela, para atraer al público sudamericano. Están pegando fuerte en la web últimamente y necesitan sentirse queridos
1 K 12
Macnulti_reencarnado #36 Macnulti_reencarnado
#32 soy bastante educado, para lo que tengo que aguantaros.
0 K 9
flyingclown #43 flyingclown
#36 No te engañes, es muy mal educado. Insultas y faltas al respeto a tus compañeros solo por qué opinas cosas fachas.
0 K 9
Kleshk #44 Kleshk
Que raro
Quien lo hubiera dicho
Sacarle rendimiento económico a una desgracia

(Meme Pikachu sorprendido)
0 K 10
Sitopon #20 Sitopon
#9 vaya chiste
0 K 9
Herrerii #35 Herrerii
Fascistas del dinero
0 K 8
#23 Khanbaliq
Vaya sorpresa !!!!!!!!

Nadie lo diría viendo lo compungida que estaba la susodicha.
0 K 7
StuartMcNight #8 StuartMcNight
#5 Primo... que la pagina va cuesta abajo y sin frenos cuanta mas rienda suelta os dan a los trolles fachuncios. Parfabah... que el cancer de la web sois vosotros.
10 K 109
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 galán, esta página la habéis convertido en una letrina los rojelios apesebrados. Okupas, sindicalistos y demás vividores de partidos de extrema izquierda. Y así le va.
7 K -18
escuadron #40 escuadron
#8 Seguro que si cercenas el pequeño porcentaje disidente de esta cámara de eco la cosa mejoraría. El problema de que vaya cuesta abajo es que hay un 2,5% de usuarios de derechas, no que haya un 97,5% de izquierdas. Claro que sí.
No te das cuenta del sesgo sonrojante de este portal? Imagina por un momento que el accidente de Adamuz le pasa al PP y que Puente fuera de los malos. Todos los meneos sensacionalistas que estás silenciados serían portadas varias veces. En fin, la culpa es de lo poco de derechas que aún queda por aquí. Si fueran el 100% de izquierdas seguro que al portal le iría mucho mejor y la calidad del contenido sería todavía mejor.
0 K 11
tetepepe #24 tetepepe
#5 Mucho mejor ser una comunidad que ser una mafia como la fachusma.
0 K 7

menéame