Un atraco en el Louvre obliga a cerrar el museo

El museo del Louvre ha sufrido un atraco este domingo por la mañana. Por ello, la organización del museo ha decidido cerrar durante toda la jornada. La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, ha señalado que el atraco se ha producido a primera hora del domingo, cuando el museo se disponía a abrir sus puertas. Dati ha asegurado que durante el atraco no ha habido heridos. Por su parte, el museo parisino se ha limitado a comunicar su cierre "por razones excepcionales".