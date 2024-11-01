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Un ataque de misiles cayó sobre Tel Aviv tras la muerte del jefe máximo de seguridad iraní

Un ataque de misiles cayó sobre Tel Aviv tras la muerte del jefe máximo de seguridad iraní

Luego de que Irán confirmara la muerte de Alí Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el régimen respondió con una andanada de misiles y drones sobre Israel.

| etiquetas: ataque , misiles , tel aviv , iran
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1 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
Blackat #1 Blackat *
En serio....les matas a uno y se ponen en plan rencoroso de la hostia....o sea ..literal...6...7
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menéame