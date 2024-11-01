La asociación "sin ideología" que pasó de proteger monumentos franquistas a torpedear la regularización de migrantes

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió también la Ley de Amnistía e intentó recusar a dos magistrados del Supremo y cinco del Constitucional por "enemistad ideológica". Actuó asimismo contra las obras en Cuelgamuros para poder exhumar restos de republicanos fusilados y ahora gestiona en Burgos la Pirámide de los Italianos, un monumento fascista en honor de los soldados de Mussolini muertos en la guerra civil.