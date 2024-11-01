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La asociación "sin ideología" que pasó de proteger monumentos franquistas a torpedear la regularización de migrantes

La asociación "sin ideología" que pasó de proteger monumentos franquistas a torpedear la regularización de migrantes

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió también la Ley de Amnistía e intentó recusar a dos magistrados del Supremo y cinco del Constitucional por "enemistad ideológica". Actuó asimismo contra las obras en Cuelgamuros para poder exhumar restos de republicanos fusilados y ahora gestiona en Burgos la Pirámide de los Italianos, un monumento fascista en honor de los soldados de Mussolini muertos en la guerra civil.

| etiquetas: sin ideología , monumentos franquistas , regularización de migrantes
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13 comentarios
13 3 0 K 133 actualidad
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Un clásico de los que defienden que lo suyo no es ideología. Y alguno lo dice todo convencido. xD
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millanin #8 millanin
#5 Los típicos ni de izquierdas ni de derechas.
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Cuñado #12 Cuñado
#5 Lo suyo nunca es ideología, nunca es política, nunca es nacionalismo. Lo suyo es... La VerdadTM :tinfoil:

El otro día me decía uno por aquí que decir que en La Reconquista no se "reconquistó" nada, que simplemente los reinos del norte conquistaron a los del sur era "politizar" xD
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oceanon3d #1 oceanon3d *
Reconciliación y la Verdad Histórica ... ya; sin ideología xD xD xD xD

Ya conocemos de sobra todas esos nombrecitos de todas estas asociaciones fachas de mierda.

Libertad y Justicia, Hazte Oir, Agogados Satanicos cristianos, Hogar social, Manos Limpias, etc etc etc ....
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satchafunkilus #3 satchafunkilus
#1 #2 haga como yo, no se meta en política
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Yo no me meto en política, es la política la que se mete conmigo.
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satchafunkilus #6 satchafunkilus
#4 Esa frase la decía Franco, pero claro, cualquiera le respondía eso.
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#10 Leon_Bocanegra
Sin ideología.
Osea, soy tan puto fascista que prefiero que no se entere nadie porque doy entre asco y vergüenza.
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DonNadieSoy #2 DonNadieSoy
"reconciliación", "verdad historica", y CASPA, toneladas de caspa.
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jonolulu #9 jonolulu
Los que antes votaban a Podemos y ahora votan a Vox
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Ludovicio #13 Ludovicio
En mi experiencia personal, la mayoría, si no todos, los de extrema derecha tienen el mismo ideario que requiere el ser del barsa o del Madrid.

Así que igual es cierto que era una asociación sin ideología :hug:
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Andreham #11 Andreham
¿Quién les paga la coca a esta gente? ¿De dónde sacó su familia el dinero?

A lo mejor habría que hacer una de esas investigaciones prospectivas ahora que son legales.
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menéame