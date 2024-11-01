La asociación "sin ideología" que pasó de proteger monumentos franquistas a torpedear la regularización de migrantes

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió también la Ley de Amnistía e intentó recusar a dos magistrados del Supremo y cinco del Constitucional por "enemistad ideológica". Actuó asimismo contra las obras en Cuelgamuros para poder exhumar restos de republicanos fusilados y ahora gestiona en Burgos la Pirámide de los Italianos, un monumento fascista en honor de los soldados de Mussolini muertos en la guerra civil.
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El otro día me decía uno por aquí que decir que en La Reconquista no se "reconquistó" nada, que simplemente los reinos del norte conquistaron a los del sur era "politizar"
Ya conocemos de sobra todas esos nombrecitos de todas estas asociaciones fachas de mierda.
Libertad y Justicia, Hazte Oir,
AgogadosSatanicos cristianos, Hogar social, Manos Limpias, etc etc etc ....
Osea, soy tan puto fascista que prefiero que no se entere nadie porque doy entre asco y vergüenza.
youtu.be/sXfdvNvNwM4?si=rg4HlaiODvb_3aUX
Así que igual es cierto que era una asociación sin ideología
A lo mejor habría que hacer una de esas investigaciones prospectivas ahora que son legales.