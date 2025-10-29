edición general
13 meneos
11 clics
Las asociaciones de víctimas de la DANA, contra Mazón: "Verle la cara al responsable de la muerte de un familiar es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte"

Las asociaciones de víctimas de la DANA, contra Mazón: "Verle la cara al responsable de la muerte de un familiar es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte"

Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha contado en 'Hora 25' cómo ha vivido el funeral de Estado en Valencia

| etiquetas: presidente mazón , generalitat valenciana , víctimas dana
11 2 0 K 46 actualidad
6 comentarios
11 2 0 K 46 actualidad
#2 Albarkas
Mis respetos a las víctimas y a sus familiares. Tienen que tener mucho aguante para tener a éste mierda delante y no querer colgarlo.
3 K 59
Mangione #6 Mangione
#2 Yo estoy ahí y como mínimo le pego cuatro hostias bien dadas.
0 K 10
reithor #1 reithor
Sorprende que mojón no se haya llevado más que recuerdos verbales definiendo su trabajo como administrador de lo público, porque se rifaban hondonadas de ostias.
3 K 52
jm22381 #5 jm22381
Es un asesino en serie plantándose en el funeral de sus víctimas ¬¬
2 K 38
JackNorte #3 JackNorte *
Mientras se calle y se respete a alguien asi y pueda presentarse en un funeral y que los familiares tengan que callarse.
Yo creo que no hubiera ido a ese funeral porque creo que hubiera saltado al ver a Mazon ahi riendose. Diciendo que podia haberlo hecho mejor.
2 K 32
ChingPangZe #4 ChingPangZe
#3 eso pensaba yo. Contaba con que una masa de gente lo sacara a rastras del recinto aprovechando que dentro no tendría escoltas.
0 K 10

menéame