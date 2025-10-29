·
Las asociaciones de víctimas de la DANA, contra Mazón: "Verle la cara al responsable de la muerte de un familiar es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte"
Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha contado en 'Hora 25' cómo ha vivido el funeral de Estado en Valencia
#2
Albarkas
Mis respetos a las víctimas y a sus familiares. Tienen que tener mucho aguante para tener a éste mierda delante y no querer colgarlo.
3
K
59
#6
Mangione
#2
Yo estoy ahí y como mínimo le pego cuatro hostias bien dadas.
0
K
10
#1
reithor
Sorprende que mojón no se haya llevado más que recuerdos verbales definiendo su trabajo como administrador de lo público, porque se rifaban hondonadas de ostias.
3
K
52
#5
jm22381
Es un asesino en serie plantándose en el funeral de sus víctimas
2
K
38
#3
JackNorte
*
Mientras se calle y se respete a alguien asi y pueda presentarse en un funeral y que los familiares tengan que callarse.
Yo creo que no hubiera ido a ese funeral porque creo que hubiera saltado al ver a Mazon ahi riendose. Diciendo que podia haberlo hecho mejor.
2
K
32
#4
ChingPangZe
#3
eso pensaba yo. Contaba con que una masa de gente lo sacara a rastras del recinto aprovechando que dentro no tendría escoltas.
0
K
10
6
6
comentarios)
