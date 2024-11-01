Así pasaron los coches chinos de ser malas copias a copar el mercado

China pasó de copiar modelos extranjeros a liderar el mercado global en pocas décadas. Tras sus inicios con joint‑ventures en los años 80 y copias de baja calidad, el país impulsó en la decada de 2010 una revolución tecnológica centrada en vehículos eléctricos y baterías. Hoy, marcas como BYD, MG, Geely o Changan compiten de tú a tú con fabricantes tradicionales gracias a su rapidez de desarrollo, precios ajustados y tecnología avanzada. Su expansión en Europa incluye fábricas, alianzas estratégicas y una presencia creciente en las carreteras
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Es muy probable que China acabe teniendo su momento de oro en la automoción pronto, es imposible negarlo, igual que lo han tenido los EE.UU., varios países europeos, Japón y Corea del Sur… pero aquí en menéame llevan siendo lo mejorcito desde hace muchos muchos años, un poco como lo del peak oil. En algún momento será verdad.
Recuerdo ver un BYD hace más de 10 o incluso 15 años en Madrid que era una copia de Lexus… pero con… » ver todo el comentario
En particular por su software y predicción de autonomía, que es bastante más precisa que en marcas como BYD.
También por su mayor eficiencia y por la red de carga pública, realmente asequible comparada con los competidores.
Ahora, reconozco que lo más atractivo para la gente es el precio de los BYD respecto a los Tesla.
Recordemos que los Dacia se venden de puta madre en España, y no es precisamente por ser una maravilla de vehículo. Es por su precio.
De eléctricos, mucho Tesla, BYD y un par de Leapmotor. Híbridos más, de chinos sobre todo MG pero aún lejos de Toyota.
Realmente no hace falta asomarse, los datos de matriculaciones son públicos aunque hay muchas aún "tácticas" de las marcas que matriculan unidades sin cliente para llegar a objetivos
youtube.com/shorts/zmHCM8U_W_M
Hace ya algunos años sacaron un coche similar a una especie de Daweeo (de los que hubo por España, sosos como ellos solos) y decían:
- Hace 10 años hacían esto (y sacaron una especie de Tuktuk)
- Ahora hacen esto (el coche era poca cosa, pero ya era un coche más o menos moderno, de gama baja)
- En 10 años ¿qué serán capaces?
P.S. Es el enlace que ha puesto #5
El coche del criptobro fucker y triunfador por excelencia. Y lo dice uno que ha tenido dos SEAT 127 a cada cual más podrido.
En medio de la batalla, cualquier agujero es trinchera.
De los coches chinos
De los coches franceses
De los coches españoles
De los propios coches ingleses siendo ellos dos ingleses y un galés
Lo raro sería encontrar un país del que no se hayan reído en un programa de entretenimiento y humor
Como ha cambiado el cuento
Si alguien me ayuda a encontrar el articulo o sus fuentes, se lo agradeceria
Muchos años después allá en los 80-90 hicieron un "intercambio cultural" con la industria inglesa y a cambio de… » ver todo el comentario