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Así pasaron los coches chinos de ser malas copias a copar el mercado

Así pasaron los coches chinos de ser malas copias a copar el mercado

China pasó de copiar modelos extranjeros a liderar el mercado global en pocas décadas. Tras sus inicios con joint‑ventures en los años 80 y copias de baja calidad, el país impulsó en la decada de 2010 una revolución tecnológica centrada en vehículos eléctricos y baterías. Hoy, marcas como BYD, MG, Geely o Changan compiten de tú a tú con fabricantes tradicionales gracias a su rapidez de desarrollo, precios ajustados y tecnología avanzada. Su expansión en Europa incluye fábricas, alianzas estratégicas y una presencia creciente en las carreteras

| etiquetas: china , coches , copias , electricos
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Aún recuerdo el capítulo de Top Gear que se iban a China a reírse de las copias baratas de las marcas hace ya años
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#4 Grahml
#2 Y Musk riéndose de BYD:  media
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#6 Popsandbangs
#2 #4 es que eran, y en parte siguen siendo, bastante risibles.
Es muy probable que China acabe teniendo su momento de oro en la automoción pronto, es imposible negarlo, igual que lo han tenido los EE.UU., varios países europeos, Japón y Corea del Sur… pero aquí en menéame llevan siendo lo mejorcito desde hace muchos muchos años, un poco como lo del peak oil. En algún momento será verdad.
Recuerdo ver un BYD hace más de 10 o incluso 15 años en Madrid que era una copia de Lexus… pero con…   » ver todo el comentario
3 K 41
#12 Grahml
#6 Yo prefiero Tesla que BHD y que los vehículos chinos en general.

En particular por su software y predicción de autonomía, que es bastante más precisa que en marcas como BYD.
También por su mayor eficiencia y por la red de carga pública, realmente asequible comparada con los competidores.

Ahora, reconozco que lo más atractivo para la gente es el precio de los BYD respecto a los Tesla.
Recordemos que los Dacia se venden de puta madre en España, y no es precisamente por ser una maravilla de vehículo. Es por su precio.
5 K 70
#15 Popsandbangs
#12 si comparas el model 3 con su equivalente BYD (el Seal) verás que el Tesla es más barato o al menos igual, hablando de precios en España. Si ya metes otros modelos de BYD (ATTO, Dolphin…) pues es otra cosa, pero no es una comparación entre iguales
1 K 22
neo1999 #13 neo1999
#6 Yo lo que empiezo a ver por la calle son Xpeng G6.
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#16 Popsandbangs
#13 si. Debe ser un buen pepino… pero es también más caro
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Narmer #19 Narmer
#13 Un conocido se ha comprado uno y es una muy buena alternativa al Model Y.
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#14 EISev
#6 hoy me he tirado 4 horas conduciendo y como me gustan mucho los coches/motos/cualquier cosa con ruedas y motor y he trabajado en automoción... Pues voy llevando cuenta de las marcas.

De eléctricos, mucho Tesla, BYD y un par de Leapmotor. Híbridos más, de chinos sobre todo MG pero aún lejos de Toyota.

Realmente no hace falta asomarse, los datos de matriculaciones son públicos aunque hay muchas aún "tácticas" de las marcas que matriculan unidades sin cliente para llegar a objetivos
2 K 41
#5 poxemita
#2 los que cogieron eran malos, en la linea editorial del programa de mofa o burla, pero al final hacían una reflexión sobre la velocidad de avance.
youtube.com/shorts/zmHCM8U_W_M
2 K 21
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#2

Hace ya algunos años sacaron un coche similar a una especie de Daweeo (de los que hubo por España, sosos como ellos solos) y decían:
- Hace 10 años hacían esto (y sacaron una especie de Tuktuk)
- Ahora hacen esto (el coche era poca cosa, pero ya era un coche más o menos moderno, de gama baja)
- En 10 años ¿qué serán capaces?

P.S. Es el enlace que ha puesto #5
1 K 23
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 ojos que yo tuve un lanos xD
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

El coche del criptobro fucker y triunfador por excelencia. xD Y lo dice uno que ha tenido dos SEAT 127 a cada cual más podrido.
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Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 3 puertas, gris, que bie se follaba atrás xD
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#10

En medio de la batalla, cualquier agujero es trinchera. :roll:
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#17 EISev
#2 se han reído:

De los coches chinos
De los coches franceses
De los coches españoles
De los propios coches ingleses siendo ellos dos ingleses y un galés

Lo raro sería encontrar un país del que no se hayan reído en un programa de entretenimiento y humor
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#1 tropezon *
Recuerdo leer la noticia de que los chinos se llevaron las máquinas de la linea de producción del toledo 1 (el de barcelona 92) cuando cambiaron el modelo aquí, para empezar a fabricarlo allí para su mercado doméstico.

Como ha cambiado el cuento
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azathothruna #21 azathothruna *
#1 No se donde lei en la BBC en español, hace mas de 2 años ya, que los CEOs de empresas automotrices alemanas desprecian el coche electrico porque lo ven como juguete o cosas para mujeres.
Si alguien me ayuda a encontrar el articulo o sus fuentes, se lo agradeceria
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#3 Onaj
Copar el mercado chino. No "el mercado"
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Relator #20 Relator
Yo tengo una moto china, homóloga de la BMW GS F850, y a pesar de mis reticencias, no puedo más que hablar bien de ella y lo satisfactorio que es conducirla, los acabados, calidades, y electrónica están a un nivel muy decente, por mucho menos precio. Sigo a @Jabiertzo con regularidad, y hace poco estuvo mirando con Lele coches, y la verdad es que prácticamente todas las marcas chinas que vieron mostraban el mismo estándar de calidad que mi moto, vehículos robustos y con muchos detalles premium que en marcas occidentales cobrarían a precios estratosféricos.
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ruinanamas #22 ruinanamas
Pues como los japoneses en los 80, desmontaban las cosas para replicarlas y mejorarlas.
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Peazo_galgo #23 Peazo_galgo *
#22 eso es algo bastante "cultural" allí... de hecho parece ser que Soichiro Honda empezó su famosa fábrica de motos usando motores de otro fabricante japonés pero que desmontaban, comprobaban, repasaban y volvían a montar uno a uno para asegurarse de que tenían la calidad que se auto-exigían, al menos hasta que fueron capaces de desarrollar un motor propio...

Muchos años después allá en los 80-90 hicieron un "intercambio cultural" con la industria inglesa y a cambio de…   » ver todo el comentario
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#18 Eukherio
Cambias coches por móviles y es básicamente la misma historia.
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menéame