edición general
10 meneos
41 clics
Apartamentos turísticos en Valencia: Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 pisos turísticos con piscina

Apartamentos turísticos en Valencia: Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 pisos turísticos con piscina

El Ayuntamiento de València ha concedido licencia para el derribo de una nave industrial histórica en la calle Lliri número 11, en el barrio de Camins al Grau, datada en 1925 según el Catastro y representativa del patrimonio industrial de la ciudad, para permitir la construcción de 22 apartamentos turísticos con piscina

| etiquetas: turismo , valencia , gentrificacion
8 2 0 K 181 politica
22 comentarios
8 2 0 K 181 politica
Comentarios destacados:    
mmlv #5 mmlv
Perfecta imagen de la evolución de nuestra economía: de nave industrial a macrogranja de turistas...
5 K 76
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Luego los comercios para los vecinos desaparecen y hablen pastelerías gentrificadas, hamburguesas a 20 pavos... o empezamos a ser hostiles o nos mandan a la montaña y sin poder ni comer

Y ya no hablemos de prevenir el cambio climático, que tampoco, hay que morir
2 K 46
#3 Vamohacalmano
#1 Lo único positivo que le veo es que les obligarán a descontaminar el suelo. Pero destruir el patrimonio industrial es olvidar de donde venimos y cómo se ganaban el pan nuestro abuelos. Puta locura que tiene la peña con los pisos turísticos.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#3 Yo creo que 3 meses los guiris a petardazos no aguantan aqui y luego el verano a 40 grados ... se puede revertir
1 K 35
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#1 ¿para que quieres fruterias o carnicerias? ¿cuando puedes tener hamburgueserias y bubble teas?
0 K 8
porquiño #14 porquiño
#10 bubbles teas??? Aún estoy a salvo creo... No tengo ni idea de que hablas :-D
0 K 9
Don_Pixote #16 Don_Pixote *
#14 es.wikipedia.org/wiki/Té_de_burbujas todo llegara

Date una vuelta por Barcelona :-D
0 K 8
Andreham #21 Andreham
#1 Mira, te cuento una batallita.

El otro día un tipo subió un artículo al facebook del pueblo (el típico "somos de...") hablando sobre las bondades de permitir hacer viviendas en locales. Que era una forma de modernizarse, de darle vida a barrios muertos sin tiendas, etc, etc. ¡AH! Pero, en su propuesta, dijo que había que dejar las calles "principales y más turísticas" sin permiso para construir esas viviendas. Vamos, gentrificación sí, pero sólo en las calles de los…   » ver todo el comentario
1 K 28
Supercinexin #13 Supercinexin
El futuro de Valencia es éste, guste o no: parque de atracciones temático para turistas.

La cosa sólo va a ir a peor y resistirse es ridículo porque luego a todos nos gusta mucho votar PP y Vox.

Si BlackRock compra todos los pisos de tu bloque y sólo quedas tú, no se lo pongas más difícil y haz el favor de salir de forma ordenada y con tus enseres personales antes de que tengan que usar métodos menos amables.

Las ciudades del arco mediterráneo son para turistas, oficinas de grandes empresas y de empresas tecnológicas, y archimillonarios que se pueden pagar un ático dúplex en el centro. No tiene sentido que insistas en pretender vivir en un lugar que no te corresponde. Desaloja ahora y evitarás disgustos mayores.

Pobre de mierda.
1 K 35
cosmonauta #2 cosmonauta *
Mejor pisos que fábricas abandonadas.
1 K 21
Wachoski #4 Wachoski
#2 ¿que tal un hotel?
1 K 20
cosmonauta #7 cosmonauta *
#4 Si...desde luego, yo prefiero hoteles, si.

En todo caso, el problema de los pisos turísticos es cuando conviven con vecinos en la misma comunidad.

Si eso está aislado, y donde cristo perdió la alpargata, pues bien, ¿No?
0 K 14
Wachoski #12 Wachoski
#7 si bueno, según los grises que sean, no tengo porqué tener nada en contra.

Pero por defecto, ojalá volvamos a que alojar un turista es un negocio del que tener cuidado.... Es decir, gestión y control de plazas hoteleras.

Y las viviendas, para vivir... Si hicieron esto y no un hotel, es porque esperan que sea más rentable por las trampitas que puedan aplicar.
0 K 8
ElBeaver #20 ElBeaver
#4 esa calle no da para un hotel en condiciones
0 K 7
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#2 Mejor pisos si, pero no turisticos
2 K 31
ElBeaver #15 ElBeaver
Podría ser algo parecido a esto por lo menos  media
1 K 15
powernergia #11 powernergia
0 respeto por la historia, que pena de pais.

En UK se toman la preservación de los antiguos edificios industriales o comerciales muy en serio:

www.rtve.es/play/videos/reformas-extraordinarias-de-george-clarke/

Y encima para apartamentos turísticos que se están convirtiendo en un gran problema.

No hay remedio.
0 K 11
Don_Pixote #6 Don_Pixote
Gentrificacion o comunismo!!
1 K 11
ElBeaver #19 ElBeaver
De la nave solo queda la fachada, que sería algo digno de conservar o, al menos, utilizar ese estilo e incorporarlo al nuevo edificio. Sin embargo, me temo que los obtusos de los políticos y los promotores no tendrán ningún interés.
0 K 7
#22 Samaritan *
Nos merecemos más pandemias, nos harán mucho mejores personas a todos. :troll:
0 K 7
ElBeaver #17 ElBeaver
Otra sugerencia  media
0 K 7
Don_Pixote #18 Don_Pixote
#17 me encanta cuando algo se hace bien

En Zaragoza el mejor ejemplo es una fabrica de azucar de remolacha conocida como "Azucarera"de toda la vida , reconvertida en biblioteca y centro social  media
1 K 15

menéame