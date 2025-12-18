Apartamentos turísticos en Valencia: Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 pisos turísticos con piscina

El Ayuntamiento de València ha concedido licencia para el derribo de una nave industrial histórica en la calle Lliri número 11, en el barrio de Camins al Grau, datada en 1925 según el Catastro y representativa del patrimonio industrial de la ciudad, para permitir la construcción de 22 apartamentos turísticos con piscina
Y ya no hablemos de prevenir el cambio climático, que tampoco, hay que morir
Date una vuelta por Barcelona
El otro día un tipo subió un artículo al facebook del pueblo (el típico "somos de...") hablando sobre las bondades de permitir hacer viviendas en locales. Que era una forma de modernizarse, de darle vida a barrios muertos sin tiendas, etc, etc. ¡AH! Pero, en su propuesta, dijo que había que dejar las calles "principales y más turísticas" sin permiso para construir esas viviendas. Vamos, gentrificación sí, pero sólo en las calles de los… » ver todo el comentario
La cosa sólo va a ir a peor y resistirse es ridículo porque luego a todos nos gusta mucho votar PP y Vox.
Si BlackRock compra todos los pisos de tu bloque y sólo quedas tú, no se lo pongas más difícil y haz el favor de salir de forma ordenada y con tus enseres personales antes de que tengan que usar métodos menos amables.
Las ciudades del arco mediterráneo son para turistas, oficinas de grandes empresas y de empresas tecnológicas, y archimillonarios que se pueden pagar un ático dúplex en el centro. No tiene sentido que insistas en pretender vivir en un lugar que no te corresponde. Desaloja ahora y evitarás disgustos mayores.
Pobre de mierda.
En todo caso, el problema de los pisos turísticos es cuando conviven con vecinos en la misma comunidad.
Si eso está aislado, y donde cristo perdió la alpargata, pues bien, ¿No?
Pero por defecto, ojalá volvamos a que alojar un turista es un negocio del que tener cuidado.... Es decir, gestión y control de plazas hoteleras.
Y las viviendas, para vivir... Si hicieron esto y no un hotel, es porque esperan que sea más rentable por las trampitas que puedan aplicar.
En UK se toman la preservación de los antiguos edificios industriales o comerciales muy en serio:
www.rtve.es/play/videos/reformas-extraordinarias-de-george-clarke/
Y encima para apartamentos turísticos que se están convirtiendo en un gran problema.
No hay remedio.
En Zaragoza el mejor ejemplo es una fabrica de azucar de remolacha conocida como "Azucarera"de toda la vida , reconvertida en biblioteca y centro social