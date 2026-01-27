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ANTICRISTO | El tecnooligarca libertario Peter Thiel promete revelar en los próximos días quién es el Anticristo

ANTICRISTO | El tecnooligarca libertario Peter Thiel promete revelar en los próximos días quién es el Anticristo

Peter Thiel, el tecnooligarca libertario que ha impulsado con sus dólares la subida al poder del vicepresidente estadounidense JD Vance y es aliado de Donald Trump, ha sugerido en Roma que en los próximos días revelará quién es el Anticristo que nos arrastrará al Apocalipsis. "Me da miedo, hay que profundizar el conocimiento [que tenemos de él]", ha detallado, según ha publicado la prensa italiana. No ha sido sorpresa. Thiel, un firme defensor de que una tecnología que pueda actuar sin frenos y a su antojo, se encuentra en estos días en la capi

| etiquetas: anticristo , peter , thiel , promete , revelar
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 cajadecartonmojada
Al menos esta salida del armario la hace voluntariamente.
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andando #19 andando
Molaría que dijese alguien completamente anónimo, en plan, Anastasio García, albañil de Retuerta del Bullaque
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mariKarmo #1 mariKarmo
Estaré antento. Apuesto por Yola Berrocal.
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#7 PerritaPiloto
#1 Apuesto Leticia Sabater.
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satchafunkilus #12 satchafunkilus
#1 #7 Tampoco os paséis, que aunque sea el anticristo no se merece que le compareis con esas.
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#9 moratos
#1 Yo por Putin, Pedro Sánchez o Xi Jingpin
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TipejoGuti #20 TipejoGuti *
#1 Que poca vergüenza, ¿ya no hay respeto a la intimidad?
Confieso, soy yo.
Pero ahora espero no tener que soportar vuestra adoración, que empecéis a pedirme que destruya el mundo o que sazone este o aquel bebé.
¿Me habéis preguntado qué quiero? cuáles son mis sueños y esperanzas.
No os importa nada más que vuestro propio apocalipsis y al del resto que les zurzan...pues ahora no destruyo el mundo, os jodéis y me hago dentista.
:ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:
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Cuñado #2 Cuñado
... mientras se desabrocha la bragueta.
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javibaz #4 javibaz
Que aburrimiento de extremistas religiosos.
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Inutil #6 Inutil
Como si ya no lo supiéramos todos quien es el que nos puede llevar al Apocalipsis más pronto que tarde
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#15 Troll_hunter
Qué pereza con estos payasos
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themarquesito #11 themarquesito
El propio Thiel es el anticristo
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#8 Pitchford
Está esperando a ver cómo acaba lo de Irán....
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fofito #14 fofito
Estoy entre el spanish Perro,el chino Xi,el coreano Kim Jong-un,y algún ayatolá.
Que coño,esos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
El Anticristo tiene que ser Irene Montero,fijo. Esa mala ostia permanente la delata.
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Herumel #18 Herumel
Vamos que no va a ser un puto random de por ahí, Ufff jajaja están pa'ya.
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Arzak_ #23 Arzak_
¡Es él! 8-D
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Es él mismo, no hay duda.
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ansiet #16 ansiet
Os equivocais todos el anticristo soy yo y vais a pagar por todo en breve.
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#5 fremen11 *
Que llame al Chema de Carabanchel que sabe de qué va el tema.....
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#21 pirat
úlcera vombardeen
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#13 Tiranoc
Leyendo un poco por encima las dos primeras lineas de la entradilla, estoy seguro que es el Perro Sanxe.
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dark_soul #22 dark_soul
Suena a gente que usa el miedo para obtener poder. Un gran mal, algo terrible, algo bíblico... Yo soy la salvación de todos esos males.
A mí como poco me levanta una ceja de desconfianza.
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Triborato #17 Triborato
A mí este tío me parece que está tan zumbado que me da entre risa y miedo.

En este discurso deja entrever algunas de sus obsesiones:
legrandcontinent.eu/es/2026/01/27/peter-thiel-en-la-academia-francesa-

Ahí dice textualemente esto:
"El libro de Daniel habla de un rey que reinará sobre el Imperio Romano al final de los tiempos.

El libro del Apocalipsis describe al Anticristo como una «bestia salida de la madre» al frente de un gobierno mundial, que persigue a los cristianos en una gran tribulación antes del regreso de Cristo."

Yo apostaría 20€ a que dice Xi Jinping.

Pero sería pura fantasía que dijera Perro Xanxe!
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menéame