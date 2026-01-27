ANTICRISTO | El tecnooligarca libertario Peter Thiel promete revelar en los próximos días quién es el Anticristo

Peter Thiel, el tecnooligarca libertario que ha impulsado con sus dólares la subida al poder del vicepresidente estadounidense JD Vance y es aliado de Donald Trump, ha sugerido en Roma que en los próximos días revelará quién es el Anticristo que nos arrastrará al Apocalipsis. "Me da miedo, hay que profundizar el conocimiento [que tenemos de él]", ha detallado, según ha publicado la prensa italiana. No ha sido sorpresa. Thiel, un firme defensor de que una tecnología que pueda actuar sin frenos y a su antojo, se encuentra en estos días en la capi