ANTICRISTO | El tecnooligarca libertario Peter Thiel promete revelar en los próximos días quién es el Anticristo

Peter Thiel, el tecnooligarca libertario que ha impulsado con sus dólares la subida al poder del vicepresidente estadounidense JD Vance y es aliado de Donald Trump, ha sugerido en Roma que en los próximos días revelará quién es el Anticristo que nos arrastrará al Apocalipsis. "Me da miedo, hay que profundizar el conocimiento [que tenemos de él]", ha detallado, según ha publicado la prensa italiana. No ha sido sorpresa. Thiel, un firme defensor de que una tecnología que pueda actuar sin frenos y a su antojo, se encuentra en estos días en la capi
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Confieso, soy yo.
Pero ahora espero no tener que soportar vuestra adoración, que empecéis a pedirme que destruya el mundo o que sazone este o aquel bebé.
¿Me habéis preguntado qué quiero? cuáles son mis sueños y esperanzas.
No os importa nada más que vuestro propio apocalipsis y al del resto que les zurzan...pues ahora no destruyo el mundo, os jodéis y me hago dentista.
Que coño,esos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
El Anticristo tiene que ser Irene Montero,fijo. Esa mala ostia permanente la delata.
A mí como poco me levanta una ceja de desconfianza.
En este discurso deja entrever algunas de sus obsesiones:
legrandcontinent.eu/es/2026/01/27/peter-thiel-en-la-academia-francesa-
Ahí dice textualemente esto:
"El libro de Daniel habla de un rey que reinará sobre el Imperio Romano al final de los tiempos.
El libro del Apocalipsis describe al Anticristo como una «bestia salida de la madre» al frente de un gobierno mundial, que persigue a los cristianos en una gran tribulación antes del regreso de Cristo."
Yo apostaría 20€ a que dice Xi Jinping.
Pero sería pura fantasía que dijera Perro Xanxe!